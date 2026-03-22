Colunas de basalto: conheça a incrível Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte
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As colunas têm formas predominantemente hexagonais e parecem ter sido encaixadas com perfeição, como se fossem degraus esculpidos. Essa característica dá ao local uma aparência surreal e misteriosa.Foto: Reprodução do Flickr Jennifer Boyer
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A origem geológica remonta a cerca de 50 a 60 milhões de anos, quando lavas basálticas emergiram e se resfriaram lentamente. Esse resfriamento gradual causou a fragmentação da rocha em colunas verticais.Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
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Em alguns pontos, as colunas atingem até 12 metros de altura, enquanto outras formam uma superfície plana à beira-mar. Esse contraste cria paisagens visuais impressionantes e atrativas para visitantes e fotógrafos.Foto: Reprodução do Flickr U. Legov
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A Calçada dos Gigantes foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1986 devido ao seu valor geológico e cênico. Também é uma reserva natural nacional, protegida pelo National Trust.Foto: Reprodução do Flickr PIERRE GELLIE
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Além da explicação científica, há uma lenda popular que dá nome ao local. Segundo a tradição, o gigante irlandês Finn McCool teria construído a calçada para atravessar o mar até a Escócia.Foto: Além da explicação científica, há uma lenda popular que dá nome ao local.(gigante irlandês Finn McCool) - Calçada do Gigante, vila de Bushmills, no condado de Antrim, Irlanda do Norte - - Reprodução de livro
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Na versão folclórica, ele pretendia enfrentar o gigante escocês Benandonner, mas ao vê-lo, ficou assustado. Sua esposa teria disfarçado Finn de bebê, fazendo Benandonner pensar que o pai da criança seria ainda maior.Foto: Reprodução de capa de livro
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A histÃ³ria termina com o gigante escocÃªs fugindo apavorado e destruindo parte da calÃ§ada durante a fuga. Essa narrativa ajudou a manter o fascÃnio popular pelo lugar ao longo dos sÃ©culos.Foto: - ReproduÃ§Ã£o de livro
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A visita à Calçada dos Gigantes inclui acesso a um moderno centro de visitantes com exposições interativas sobre ciência, mitologia e história local. O percurso até as colunas pode ser feito a pé ou com ônibus do parque.Foto: divulgação
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O local está aberto ao público durante o ano todo e recebe milhares de turistas, especialmente nos meses de verão europeu. O visual costeiro e o som das ondas completam a experiência sensorial.Foto: Reprodução do Flickr Peter Miller
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Durante o passeio, é comum ver aves marinhas, como fulmares e andorinhas-do-mar, que nidificam nas fendas entre as colunas. A fauna e flora locais também estão bem preservadas.Foto: Reprodução do Flickr Ferrum College
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Apesar do alto número de visitantes, a conservação da área é prioridade. O acesso a partes sensíveis é restrito, e há placas educativas sobre como preservar o patrimônio.Foto: divulgação
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O clima local é úmido e ventoso, o que contribui para a aparência dramática do cenário. Mesmo em dias nublados ou chuvosos, o local mantém sua beleza e atmosfera única.Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Oliveira Silva
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A Calçada dos Gigantes também inspira artistas, músicos e escritores, sendo retratada em livros, pinturas e até séries de televisão. Sua aparência quase mágica a torna um ícone cultural.Foto: Reprodução pintura de Susanna Drury
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O impacto do turismo na economia local é significativo, beneficiando hotéis, guias e produtores regionais. A cidade de Bushmills, por exemplo, é famosa por sua destilaria e por acolher turistas da calçada.Foto: Kenneth Allen/Wikimédia Commons
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A Calçada dos Gigantes combina ciência, mito e natureza num só lugar, sendo exemplo de como a geologia e a cultura podem coexistir e fascinar gerações.Foto: - divulgação