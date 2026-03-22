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Gazebos unem-se à paisagem e ganham adeptos em busca de relaxamento

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Redação Flipar
  • <p>Frequentemente encontrado em jardins ou parques, é coberto e pode ter colunas ou suportes. Gazebos são utilizados para eventos, reuniões e como um local para apreciar a natureza.</p>

    Frequentemente encontrado em jardins ou parques, é coberto e pode ter colunas ou suportes. Gazebos são utilizados para eventos, reuniões e como um local para apreciar a natureza.

     Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
  • <p>Dentro de um gazebo, você geralmente encontra bancos ou assentos: para acomodar pessoas. E mesas para refeições ou atividades.</p>

    Dentro de um gazebo, você geralmente encontra bancos ou assentos: para acomodar pessoas. E mesas para refeições ou atividades.

     Foto: -Imagem de Dagmara Owsiejczyk por Pixabay
  • <p>A decoração costuma ser com plantas, iluminação e, às vezes, cortinas. Eles têm espaços abertos para circulação e vistas ao redor.</p>

    A decoração costuma ser com plantas, iluminação e, às vezes, cortinas. Eles têm espaços abertos para circulação e vistas ao redor.

     Foto: Divulgação
  • <p>Os gazebos podem ser encontrados em diversas partes do mundo, especialmente em jardins, parques e áreas de lazer. Sua origem remonta a estruturas arquitetônicas do século 16, popularizadas na Europa, com destaque na Inglaterra e na França.</p>

    Os gazebos podem ser encontrados em diversas partes do mundo, especialmente em jardins, parques e áreas de lazer. Sua origem remonta a estruturas arquitetônicas do século 16, popularizadas na Europa, com destaque na Inglaterra e na França.

     Foto: Flickr Renee Grayson
  • <p>Estados Unidos: Há gazebos no Central Park, em Nova York; no Golden Gate Park, em São Francisco; e no Japanese Tea Garden, no Texas, entre outros.</p>

    Estados Unidos: Há gazebos no Central Park, em Nova York; no Golden Gate Park, em São Francisco; e no Japanese Tea Garden, no Texas, entre outros.

     Foto: AbeEzekowitz/Wikimédia Commons
  • <p>Reino Unido: Utilizados: Há gazebos no Hyde Park, em Londres, e no Kew Gardens, também na capital inglesa.</p>

    Reino Unido: Utilizados: Há gazebos no Hyde Park, em Londres, e no Kew Gardens, também na capital inglesa.

     Foto: N Chadwick/Wikimédia Commons
  • <p>França: Há gazebos no Jardim de Luxemburgo e no Jardim de Versailles, ambos na capital, Paris.</p>

    França: Há gazebos no Jardim de Luxemburgo e no Jardim de Versailles, ambos na capital, Paris.

     Foto: Divulgação
  • <p>Os gazebos podem ser feitos de diversos materiais, incluindo madeira (comum pela estética natural), metal (estruturas mais duráveis e modernas) e<br /> PVC (opção leve e resistente a intempéries).</p>

    Os gazebos podem ser feitos de diversos materiais, incluindo madeira (comum pela estética natural), metal (estruturas mais duráveis e modernas) e
    PVC (opção leve e resistente a intempéries).

     Foto: Reprodução de Youtube e Divulgação
  • <p>Gazebos aparecem em diversas obras de arte, especialmente em pinturas romÃ¢nticas e paisagÃ­sticas. Eles sÃ£o tratados pelos artistas como elementos que simbolizam tranquilidade e beleza natural.</p>

    Gazebos aparecem em diversas obras de arte, especialmente em pinturas romÃ¢nticas e paisagÃ­sticas. Eles sÃ£o tratados pelos artistas como elementos que simbolizam tranquilidade e beleza natural.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
  • <p>O frances Claude Monet, com sua genialidade impressionista, focado em luz e cor, retratou uma paisagem que destaca o gazebo até no nome: “Mulher no Gazebo” foi criada em 1875.</p>

    O frances Claude Monet, com sua genialidade impressionista, focado em luz e cor, retratou uma paisagem que destaca o gazebo até no nome: “Mulher no Gazebo” foi criada em 1875.

     Foto: Domínio público
  • <p>“O Caminho do Lago”, de Gustave Caillebotte, retrata uma cena com um gazebo em um ambiente natural. Uma paisagem de paz e tranquilidade.</p>

    “O Caminho do Lago”, de Gustave Caillebotte, retrata uma cena com um gazebo em um ambiente natural. Uma paisagem de paz e tranquilidade.

     Foto: Youtube canal Famous Gustave Caillebotte Paintings
  • <p>Jean-Baptiste-Camille Corot foi outro artista que criou varias telas com paisagens, em ambientes serenos, incluindo lugares para relaxamento e contemplação.</p>

    Jean-Baptiste-Camille Corot foi outro artista que criou varias telas com paisagens, em ambientes serenos, incluindo lugares para relaxamento e contemplação.

     Foto: Domínio público
  • <p>O holandês Van Gogh fez suas pinceladas peculiares na criacao de “Jardim no Hospital de Arles” incluindo um gazebo na area de lazer. A luz vibrante realça uma região do sul da França num quadro criado em 1889</p>

    O holandês Van Gogh fez suas pinceladas peculiares na criacao de “Jardim no Hospital de Arles” incluindo um gazebo na area de lazer. A luz vibrante realça uma região do sul da França num quadro criado em 1889

     Foto: Domínio público
  • <p>E uma tela de Pierre-Auguste Renoir que apresenta um gazebo é “O Almoço dos Remadores” (1881). Esta famosa obra mostra um grupo de pessoas se divertindo à beira do rio.</p>

    E uma tela de Pierre-Auguste Renoir que apresenta um gazebo é “O Almoço dos Remadores” (1881). Esta famosa obra mostra um grupo de pessoas se divertindo à beira do rio.

     Foto: Domínio público
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