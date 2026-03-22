Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Com risco permanente de terremotos, Japão tem estratégias de proteção

RF
Redação Flipar
  • <p>Os terremotos são causados justamente pelo encontro e deslocamento dessas placas. Esse cenário explica a frequência de tremores e a necessidade de preparação contínua da população e das construções.</p>

    Os terremotos são causados justamente pelo encontro e deslocamento dessas placas. Esse cenário explica a frequência de tremores e a necessidade de preparação contínua da população e das construções.

     Foto: reprodução
  • <p>O país registra cerca de 1.500 terremotos por ano, sendo que a maioria ocorre com baixa magnitude e muitas vezes os abalos são imperceptíveis para a população.  Apenas registrados pelos equipamentos de monitoramento.</p>

    O país registra cerca de 1.500 terremotos por ano, sendo que a maioria ocorre com baixa magnitude e muitas vezes os abalos são imperceptíveis para a população.  Apenas registrados pelos equipamentos de monitoramento.

     Foto: Morio wikimedia commons
  • <p>Apesar de muitos abalos serem leves, alguns podem atingir grande intensidade e causar impactos significativos, exigindo constante preparação e sistemas avançados de prevenção.</p>

    Apesar de muitos abalos serem leves, alguns podem atingir grande intensidade e causar impactos significativos, exigindo constante preparação e sistemas avançados de prevenção.

     Foto: Alex Len - wikimedia commons
  • <p>Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos.</p>

    Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos.

     Foto: Roméo A. Unsplash
  • <p>Código de Construção: O Japão possui um dos códigos de construção mais rigorosos do mundo, exigindo que edifícios sejam projetados para resistir a tremores de terra intensos.</p>

    Código de Construção: O Japão possui um dos códigos de construção mais rigorosos do mundo, exigindo que edifícios sejam projetados para resistir a tremores de terra intensos.

     Foto: Pourya Gohari Unsplash
  • <p>Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso.</p>

    Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso.

     Foto: xegxef por Pixabay
  • <p>Planos de Evacuação: Cidades e comunidades possuem planos detalhados de evacuação, indicando as rotas mais seguras para áreas elevadas e abrigos.</p>

    Planos de Evacuação: Cidades e comunidades possuem planos detalhados de evacuação, indicando as rotas mais seguras para áreas elevadas e abrigos.

     Foto: Tony Wu pexels
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay