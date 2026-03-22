Com risco permanente de terremotos, Japão tem estratégias de proteção
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Os terremotos são causados justamente pelo encontro e deslocamento dessas placas. Esse cenário explica a frequência de tremores e a necessidade de preparação contínua da população e das construções.Foto: reprodução
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O país registra cerca de 1.500 terremotos por ano, sendo que a maioria ocorre com baixa magnitude e muitas vezes os abalos são imperceptíveis para a população. Apenas registrados pelos equipamentos de monitoramento.Foto: Morio wikimedia commons
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Apesar de muitos abalos serem leves, alguns podem atingir grande intensidade e causar impactos significativos, exigindo constante preparação e sistemas avançados de prevenção.Foto: Alex Len - wikimedia commons
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Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos.Foto: Roméo A. Unsplash
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Código de Construção: O Japão possui um dos códigos de construção mais rigorosos do mundo, exigindo que edifícios sejam projetados para resistir a tremores de terra intensos.Foto: Pourya Gohari Unsplash
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Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso.Foto: xegxef por Pixabay
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Planos de Evacuação: Cidades e comunidades possuem planos detalhados de evacuação, indicando as rotas mais seguras para áreas elevadas e abrigos.Foto: Tony Wu pexels
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