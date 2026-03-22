Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Gaivotas: voo, adaptação e sobrevivência à beira-mar

RF
Redação Flipar
  • <p>As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.</p>

    As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.

     Foto: freepik/wirestock
  • <p>Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.</p>

    Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.

     Foto: Hermes Rivera/Unsplash
  • <p>As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Esse comportamento permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. Além disso, sua habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.</p>

    As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Esse comportamento permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. Além disso, sua habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.</p>

    As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.

     Foto: Jacqui Geux/iNaturalist
  • <p>Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.</p>

    Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.

     Foto: wikimedia commons/Steven Lek
  • <p>Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.</p>

    Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.

     Foto: Michael Kleinsasser/Pixabay
  • <p>O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.</p>

    O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.

     Foto: Rutvik Solanki/Unsplash
  • <p>São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.</p>

    São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.

     Foto: wikimedia commons/Gerry Lynch
  • <p>Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.</p>

    Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.

     Foto: Thanasis Papazacharias/Pixabay
  • <p>Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções.</p>

    Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções.

     Foto: wikimedia commons/ ArildV
  • <p>A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.</p>

    A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.

     Foto: wikimedia commons/Vsolymossy
  • <p>Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.</p>

    Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.

     Foto: wikimedia commons/Foto Conquilha
  • <p>Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.</p>

    Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.

     Foto: Joseph Corl/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay