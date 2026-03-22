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Opções de frutas que favorecem a saúde do fígado

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Redação Flipar
  • <p>Doenças do fígado podem causar complicações graves como cirrose, falência hepática, hipertensão portal, ascite e câncer. Além disso, manifestações externas como icterícia (amarelamento da pele e olhos), urina escurecida, inchaço abdominal e dor no lado direito do abdome são sinais de alerta.</p>

    Doenças do fígado podem causar complicações graves como cirrose, falência hepática, hipertensão portal, ascite e câncer. Além disso, manifestações externas como icterícia (amarelamento da pele e olhos), urina escurecida, inchaço abdominal e dor no lado direito do abdome são sinais de alerta.

     Foto: Pixabay
  • <p>Existem frutas que ajudam a proteger o fígado e prevenir o acúmulo de gordura no órgão. Veja quais são e como podem beneficiar a saúde.</p>

    Existem frutas que ajudam a proteger o fígado e prevenir o acúmulo de gordura no órgão. Veja quais são e como podem beneficiar a saúde.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Maçã – É rica em fibras e antioxidantes, que auxiliam no processo de purificação do fígado. Além disso, contém pectina — uma fibra solúvel que contribui para reduzir o colesterol e melhorar a digestão, ajudando a diminuir o acúmulo gorduroso no órgão.</p>

    Maçã – É rica em fibras e antioxidantes, que auxiliam no processo de purificação do fígado. Além disso, contém pectina — uma fibra solúvel que contribui para reduzir o colesterol e melhorar a digestão, ajudando a diminuir o acúmulo gorduroso no órgão.

     Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • <p>Pera – Semelhante à maçã, a pera também oferece fibras que favorecem a digestão e eliminam substâncias nocivas ao organismo. Seu consumo frequente pode colaborar para reduzir a gordura no fígado, aliviando a sobrecarga hepática provocada pelo estilo de vida e alimentação.</p>

    Pera – Semelhante à maçã, a pera também oferece fibras que favorecem a digestão e eliminam substâncias nocivas ao organismo. Seu consumo frequente pode colaborar para reduzir a gordura no fígado, aliviando a sobrecarga hepática provocada pelo estilo de vida e alimentação.

     Foto: Imagem de Andy Delecluyse por Pixabay
  • <p>Uva – Principalmente com casca e semente, possui antioxidantes que ajudam a proteger as células hepáticas contra danos oxidativos. Esses compostos contribuem para o controle do colesterol e podem auxiliar na função metabólica do fígado, retardando ou evitando o avanço da esteatose.</p>

    Uva – Principalmente com casca e semente, possui antioxidantes que ajudam a proteger as células hepáticas contra danos oxidativos. Esses compostos contribuem para o controle do colesterol e podem auxiliar na função metabólica do fígado, retardando ou evitando o avanço da esteatose.

     Foto: Buenas Dicas/Pixabay
  • <p>Limão – Frutas cítricas como o limão estimulam a produção de enzimas digestivas que ajudam a eliminar toxinas do organismo. O limão também oferece vitamina C, que atua como antioxidante, protegendo contra o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema imune hepático.</p>

    Limão – Frutas cítricas como o limão estimulam a produção de enzimas digestivas que ajudam a eliminar toxinas do organismo. O limão também oferece vitamina C, que atua como antioxidante, protegendo contra o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema imune hepático.

     Foto: Youtube Canal Dicas de Saúde Oficial
  • <p>Laranja – Assim como outras cítricas, a laranja possui alto teor de vitamina C e outros fitonutrientes que ajudam na desintoxicação natural do fígado. Sua ingestão favorece o funcionamento das enzimas responsáveis pela digestão e eliminação de resíduos metabólicos, o que reduz a sobrecarga do fígado.</p>

    Laranja – Assim como outras cítricas, a laranja possui alto teor de vitamina C e outros fitonutrientes que ajudam na desintoxicação natural do fígado. Sua ingestão favorece o funcionamento das enzimas responsáveis pela digestão e eliminação de resíduos metabólicos, o que reduz a sobrecarga do fígado.

     Foto: Xiaolong Wong/Unsplash
  • <p>É essencial consumir as frutas inteiras em vez de sucos, pois o processo de extração geralmente remove fibras importantes, o que pode resultar em picos rápidos de frutose no sangue.</p>

    É essencial consumir as frutas inteiras em vez de sucos, pois o processo de extração geralmente remove fibras importantes, o que pode resultar em picos rápidos de frutose no sangue.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O excesso de frutose natural, mesmo presente nas frutas, pode se transformar em gordura no fígado se consumido em demasia, favorecendo a esteatose hepática.</p>

    O excesso de frutose natural, mesmo presente nas frutas, pode se transformar em gordura no fígado se consumido em demasia, favorecendo a esteatose hepática.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>Para manter o fígado saudável, é recomendável adotar uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis.</p>

    Para manter o fígado saudável, é recomendável adotar uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>A prática regular de atividade física ajuda a reduzir o peso corporal e a gordura visceral, fatores fortemente associados ao acúmulo de gordura no fígado.</p>

    A prática regular de atividade física ajuda a reduzir o peso corporal e a gordura visceral, fatores fortemente associados ao acúmulo de gordura no fígado.

     Foto: Freepik
  • <p>Evitar hábitos como consumo excessivo de álcool, alimentos altamente processados, gorduras saturadas e refrigerantes é fundamental para prevenir lesões hepáticas.</p>

    Evitar hábitos como consumo excessivo de álcool, alimentos altamente processados, gorduras saturadas e refrigerantes é fundamental para prevenir lesões hepáticas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Manter hidratação adequada auxilia no metabolismo hepático e na eliminação de toxinas pelo organismo.</p>

    Manter hidratação adequada auxilia no metabolismo hepático e na eliminação de toxinas pelo organismo.

     Foto: congerdesign por Pixabay
  • <p>Sono de qualidade também é importante, já que o descanso excessivamente curto ou interrompido está associado a alterações metabólicas que podem sobrecarregar o fígado.</p>

    Sono de qualidade também é importante, já que o descanso excessivamente curto ou interrompido está associado a alterações metabólicas que podem sobrecarregar o fígado.

     Foto: Divulgação
  • <p>Controlar o peso corporal, especialmente evitando o ganho de gordura abdominal, é uma medida preventiva decisiva contra a esteatose hepática.</p>

    Controlar o peso corporal, especialmente evitando o ganho de gordura abdominal, é uma medida preventiva decisiva contra a esteatose hepática.

     Foto: Imagem de Memed_Nurrohmad por Pixabay
  • <p>Fazer exames regulares de função hepática, sob orientação médica, permite detectar alterações nos níveis de enzimas como ALT, AST, GGT, e agir precocemente.</p>

    Fazer exames regulares de função hepática, sob orientação médica, permite detectar alterações nos níveis de enzimas como ALT, AST, GGT, e agir precocemente.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
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