Imunização que salva: proteja-se com vacinas disponíveis no Brasil

Dengue: No final de 2023, o Brasil passou a oferecer a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o primeiro país a disponibilizá-la em larga escala na rede pública. A vacinação começou em 2024, com foco em públicos prioritários. A vacina é aplicada principalmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos,