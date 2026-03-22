Imunização que salva: proteja-se com vacinas disponíveis no Brasil
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Em 1904, o Brasil fez uma lei que obrigava a vacinação contra a doença. Um grupo, porém, não aceitou e se rebelou, no movimento conhecido como “a revolta da vacina”. Resistências infundadas contra vacinas sempre aconteceram, mas foram debeladas diante da necessidade de proteção.Foto: Divulgação
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As sucessivas descobertas de vacinas contra doenças que podem ser fatais protegeram a humanidade contra os riscos. Mas é necessário que, de fato, as pessoas se protejam, buscando a imunização. Veja as principais vacinas que estão acessíveis no Brasil.Foto: Imagem Freepik
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crianças e adolescentes de 10 a 14 anos,
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Dengue: No final de 2023, o Brasil passou a oferecer a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o primeiro país a disponibilizá-la em larga escala na rede pública. A vacinação começou em 2024, com foco em públicos prioritários. A vacina é aplicada principalmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos,Foto: Agência Brasil Fotografias/Wikimedia Commons
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Covid: A pandemia pode ter causado mais de 15 milhões de mortes no mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), número cerca de duas vezes maior que os dados oficiais. A humanidade acompanhou com expectativa o desenvolvimento de vacinas capazes de proteger contra a doença.
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Covid: A pandemia pode ter causado mais de 15 milhões de mortes no mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), número cerca de duas vezes maior que os dados oficiais. A humanidade acompanhou com expectativa o desenvolvimento de vacinas capazes de proteger contra a doença.Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Os cientistas conseguiram produzir o imunizante. Em maio de 2023, a OMS decretou o fim da emergência mundial que havia sido iniciada em 2020 com o surgimento do coronavírus. Mais uma vacina que se juntou à lista dos imunizantes que salvam vidas.Foto: Reprodução dos sites .camara.leg.br agenciabrasilia.df.gov.br
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Poliomielite: Também conhecida paralisia infantil, é uma doença sem cura, que afeta as musculaturas e pode levar à morte. A maioria dos casos das infecções é assintomática.Foto: Divulgação/Secom
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No Brasil, graças à vacinação em massa, é considerada erradicada. Aqui, um dos símbolos da imunização é o personagem Zé Gotinha. A vacina foi descoberta nos anos 1950.Foto: Divulgação/Agencia Brasília
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Febre Amarela: É uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue, zika e chikungunya), nas áreas urbanas. Já nas zonas rurais, onde ela é mais frequente, geralmente se transmite pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes.Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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No Brasil, as vacinas começaram a ser aplicadas no final dos anos 30. A doença está controlada, mas não erradicada. Ou seja, tem que se vacinar para não correr o risco de se infectar.Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Grande
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DTP – Protege contra difteria, tétano e coqueluche. As três doenças têm origem bacteriana. Elas começaram a ser aplicadas nos anos 80, o que resultou numa queda de 90% dos casos.Foto: Divulgação/Prefeitura de Tijucas
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Meningite: É uma doença que ainda mata muito. A forma da doença causada por bactérias é a mais perigosa. Também pode ser trnsmitida por vírus (o mais comum) e fungos.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
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O SUS oferece vacinas para imunizar contra todas as formas da doença. A principal delas protege contra a meningite do Tipo C, a mais comum.Foto: Divulgação/SMS Brasília
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Tríplice Viral: Outra vacina importante é a tríplice viral. Administrada aos 15 meses de idade, com uma só dose, ela está no Brasil desde os anos 90 e protege contra sarampo, caxumba e rubéola, que podem matar em casos raros.Foto: Divulgação/Bio-Manguinhos
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Desde 2013, a vacina inclui a prevenção também contra a catapora. Por isso, às vezes ela é chamada de tetravalente, já que acaba protegendo contra quatro doenças.Foto: Divulgação/Bio-Manguinhos
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BCG: Ã? uma vacina desenvolvida nos anos 1920, que protege contra algumas formas de tuberculose, uma doenÃ§a que ainda mata no mundo. A doenÃ§a estÃ¡ presente desde a antiguidade.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura JundiaÃ
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Esta vacina deixa uma cicatriz característica e eterna: uma bolinha no braço direito. Ela também protege contra a hanseníase, popularmente conhecida como lepra.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Gripe: A doença é causada pelo vírus Influenza. Apesar de parecer ser simples, é uma doença que pode levar ao óbito, principalmente dos mais idosos. Ela é oferecida pelo SUS e tem que tomar todo ano.Foto: Divulgação/Prefeitura de Marília
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Rotavírus: É um vírus que causa diarreias graves em crianças, podendo até levá-las à morte. A vacina pode ser aplicada a partir de seis semanas de vida, em 2 ou 3 doses.Foto: André Brant/Agência Minas
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Malária: O vírus ataca em áreas de mata, principalmente na região da Amazônia. E existem imunizantes recomendados pela OMS para evitar a doença.Foto: Reprodução dos sites saudemais.tv gov.br/pt-br
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A vacinação em massa começou três anos depois de uma epidemia que, em 2003, causou a internação de quase cem mil crianças no Brasil. Desde então, a doença está sob controle, mas não erradicada.Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF