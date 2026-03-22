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Imunização que salva: proteja-se com vacinas disponíveis no Brasil

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Redação Flipar
  • <p>Em 1904, o Brasil fez uma lei que obrigava a vacinação contra a doença. Um grupo, porém, não aceitou e se rebelou, no movimento conhecido como “a revolta da vacina”. Resistências infundadas contra vacinas sempre aconteceram, mas foram debeladas diante da necessidade de proteção.</p>

    Em 1904, o Brasil fez uma lei que obrigava a vacinação contra a doença. Um grupo, porém, não aceitou e se rebelou, no movimento conhecido como “a revolta da vacina”. Resistências infundadas contra vacinas sempre aconteceram, mas foram debeladas diante da necessidade de proteção.

     Foto: Divulgação
  • <p>As sucessivas descobertas de vacinas contra doenças que podem ser fatais protegeram a humanidade contra os riscos. Mas é necessário que, de fato, as pessoas se protejam, buscando a imunização. Veja as principais vacinas que estão acessíveis no Brasil.</p>

    As sucessivas descobertas de vacinas contra doenças que podem ser fatais protegeram a humanidade contra os riscos. Mas é necessário que, de fato, as pessoas se protejam, buscando a imunização. Veja as principais vacinas que estão acessíveis no Brasil.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p><strong>Dengue:</strong> No final de 2023, o Brasil passou a oferecer a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o primeiro país a disponibilizá-la em larga escala na rede pública. A vacinação começou em 2024, com foco em públicos prioritários.  A vacina é aplicada principalmente em <strong data-start=crianças e adolescentes de 10 a 14 anos,

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    Dengue: No final de 2023, o Brasil passou a oferecer a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o primeiro país a disponibilizá-la em larga escala na rede pública. A vacinação começou em 2024, com foco em públicos prioritários.  A vacina é aplicada principalmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos,

     Foto: Agência Brasil Fotografias/Wikimedia Commons
  • <p><strong data-start=Covid: A pandemia pode ter causado mais de 15 milhões de mortes no mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), número cerca de duas vezes maior que os dados oficiais. A humanidade acompanhou com expectativa o desenvolvimento de vacinas capazes de proteger contra a doença.

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    Covid: A pandemia pode ter causado mais de 15 milhões de mortes no mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), número cerca de duas vezes maior que os dados oficiais. A humanidade acompanhou com expectativa o desenvolvimento de vacinas capazes de proteger contra a doença.

     Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • <p>Os cientistas conseguiram produzir o imunizante. Em maio de 2023, a OMS decretou o fim da emergência mundial que havia sido iniciada em 2020 com o surgimento do coronavírus. Mais uma vacina que se juntou à lista dos imunizantes que salvam vidas.</p>

    Os cientistas conseguiram produzir o imunizante. Em maio de 2023, a OMS decretou o fim da emergência mundial que havia sido iniciada em 2020 com o surgimento do coronavírus. Mais uma vacina que se juntou à lista dos imunizantes que salvam vidas.

     Foto: Reprodução dos sites .camara.leg.br agenciabrasilia.df.gov.br
  • <p><strong>Poliomielite:</strong> Também conhecida paralisia infantil, é uma doença sem cura, que afeta as musculaturas e pode levar à morte. A maioria dos casos das infecções é assintomática.</p>

    Poliomielite: Também conhecida paralisia infantil, é uma doença sem cura, que afeta as musculaturas e pode levar à morte. A maioria dos casos das infecções é assintomática.

     Foto: Divulgação/Secom
  • <p>No Brasil, graças à vacinação em massa, é considerada erradicada. Aqui, um dos símbolos da imunização é o personagem Zé Gotinha. A vacina foi descoberta nos anos 1950.</p>

    No Brasil, graças à vacinação em massa, é considerada erradicada. Aqui, um dos símbolos da imunização é o personagem Zé Gotinha. A vacina foi descoberta nos anos 1950.

     Foto: Divulgação/Agencia Brasília
  • <p><strong>Febre Amarela:</strong> É uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue, zika e chikungunya), nas áreas urbanas. Já nas zonas rurais, onde ela é mais frequente, geralmente se transmite pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes.</p>

    Febre Amarela: É uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue, zika e chikungunya), nas áreas urbanas. Já nas zonas rurais, onde ela é mais frequente, geralmente se transmite pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes.

     Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
  • <p>No Brasil, as vacinas começaram a ser aplicadas no final dos anos 30. A doença está controlada, mas não erradicada. Ou seja, tem que se vacinar para não correr o risco de se infectar.</p>

    No Brasil, as vacinas começaram a ser aplicadas no final dos anos 30. A doença está controlada, mas não erradicada. Ou seja, tem que se vacinar para não correr o risco de se infectar.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Grande
  • <p><strong>DTP</strong> – Protege contra difteria, tétano e coqueluche. As três doenças têm origem bacteriana. Elas começaram a ser aplicadas nos anos 80, o que resultou numa queda de 90% dos casos.</p>

    DTP – Protege contra difteria, tétano e coqueluche. As três doenças têm origem bacteriana. Elas começaram a ser aplicadas nos anos 80, o que resultou numa queda de 90% dos casos.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Tijucas
  • <p><strong>Meningite:</strong> É uma doença que ainda mata muito. A forma da doença causada por bactérias é a mais perigosa. Também pode ser trnsmitida por vírus (o mais comum) e fungos.</p>

    Meningite: É uma doença que ainda mata muito. A forma da doença causada por bactérias é a mais perigosa. Também pode ser trnsmitida por vírus (o mais comum) e fungos.

     Foto: Reprodução/TV Anhanguera
  • <p>O SUS oferece vacinas para imunizar contra todas as formas da doença. A principal delas protege contra a meningite do Tipo C, a mais comum.</p>

    O SUS oferece vacinas para imunizar contra todas as formas da doença. A principal delas protege contra a meningite do Tipo C, a mais comum.

     Foto: Divulgação/SMS Brasília
  • <p><strong>Tríplice Viral:</strong> Outra vacina importante é a tríplice viral. Administrada aos 15 meses de idade, com uma só dose, ela está no Brasil desde os anos 90 e protege contra sarampo, caxumba e rubéola, que podem matar em casos raros.</p>

    Tríplice Viral: Outra vacina importante é a tríplice viral. Administrada aos 15 meses de idade, com uma só dose, ela está no Brasil desde os anos 90 e protege contra sarampo, caxumba e rubéola, que podem matar em casos raros.

     Foto: Divulgação/Bio-Manguinhos
  • <p>Desde 2013, a vacina inclui a prevenção também contra a catapora. Por isso, às vezes ela é chamada de tetravalente, já que acaba protegendo contra quatro doenças.</p>

    Desde 2013, a vacina inclui a prevenção também contra a catapora. Por isso, às vezes ela é chamada de tetravalente, já que acaba protegendo contra quatro doenças.

     Foto: Divulgação/Bio-Manguinhos
  • <p><strong>BCG:</strong> Ã? uma vacina desenvolvida nos anos 1920, que protege contra algumas formas de tuberculose, uma doenÃ§a que ainda mata no mundo. A doenÃ§a estÃ¡ presente desde a antiguidade.</p>

    BCG: Ã? uma vacina desenvolvida nos anos 1920, que protege contra algumas formas de tuberculose, uma doenÃ§a que ainda mata no mundo. A doenÃ§a estÃ¡ presente desde a antiguidade.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura JundiaÃ­
  • <p>Esta vacina deixa uma cicatriz característica e eterna: uma bolinha no braço direito. Ela também protege contra a hanseníase, popularmente conhecida como lepra.</p>

    Esta vacina deixa uma cicatriz característica e eterna: uma bolinha no braço direito. Ela também protege contra a hanseníase, popularmente conhecida como lepra.

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p><strong>Gripe:</strong> A doença é causada pelo vírus Influenza. Apesar de parecer ser simples, é uma doença que pode levar ao óbito, principalmente dos mais idosos. Ela é oferecida pelo SUS e tem que tomar todo ano.</p>

    Gripe: A doença é causada pelo vírus Influenza. Apesar de parecer ser simples, é uma doença que pode levar ao óbito, principalmente dos mais idosos. Ela é oferecida pelo SUS e tem que tomar todo ano.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Marília
  • <p><strong>Rotavírus:</strong> É um vírus que causa diarreias graves em crianças, podendo até levá-las à morte. A vacina pode ser aplicada a partir de seis semanas de vida, em 2 ou 3 doses.</p>

    Rotavírus: É um vírus que causa diarreias graves em crianças, podendo até levá-las à morte. A vacina pode ser aplicada a partir de seis semanas de vida, em 2 ou 3 doses.

     Foto: André Brant/Agência Minas
  • <p><strong>Malária</strong>: O vírus ataca em áreas de mata, principalmente na região da Amazônia. E existem imunizantes recomendados pela OMS para evitar a doença.</p>

    Malária: O vírus ataca em áreas de mata, principalmente na região da Amazônia. E existem imunizantes recomendados pela OMS para evitar a doença.

     Foto: Reprodução dos sites saudemais.tv gov.br/pt-br
  • <p>A vacinação em massa começou três anos depois de uma epidemia que, em 2003, causou a internação de quase cem mil crianças no Brasil. Desde então, a doença está sob controle, mas não erradicada.</p>

    A vacinação em massa começou três anos depois de uma epidemia que, em 2003, causou a internação de quase cem mil crianças no Brasil. Desde então, a doença está sob controle, mas não erradicada.

     Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF
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