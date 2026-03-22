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Brasil revisa níveis ideais de colesterol; saiba os novos parâmetros

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Redação Flipar
  • <p>A nova norma endurece as metas para níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, e introduz uma categoria inédita de risco extremo, voltada para pacientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares.</p>

    A nova norma endurece as metas para níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, e introduz uma categoria inédita de risco extremo, voltada para pacientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Uma das mudanças mais marcantes está no valor considerado aceitável para indivíduos com baixo risco cardiovascular. A meta para o LDL agora é menos de 115 mg/dL, ante o limite anterior de 130 mg/dL.</p>

    Uma das mudanças mais marcantes está no valor considerado aceitável para indivíduos com baixo risco cardiovascular. A meta para o LDL agora é menos de 115 mg/dL, ante o limite anterior de 130 mg/dL.

     Foto: Imagem de MasterTux por Pixabay
  • <p>Para risco intermediário, mantém-se a meta abaixo de 100 mg/dL; para alto risco, inferior a 70 mg/dL; para muito alto risco, menor que 50 mg/dL – todos parâmetros revisados para maior rigor.</p>

    Para risco intermediário, mantém-se a meta abaixo de 100 mg/dL; para alto risco, inferior a 70 mg/dL; para muito alto risco, menor que 50 mg/dL – todos parâmetros revisados para maior rigor.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
  • <p>A grande novidade é a categoria de risco extremo, segmento inédito na diretriz, que demanda uma meta ainda mais restritiva: LDL inferior a 40 mg/dL para quem já teve mais de um evento cardiovascular significativo.</p>

    A grande novidade é a categoria de risco extremo, segmento inédito na diretriz, que demanda uma meta ainda mais restritiva: LDL inferior a 40 mg/dL para quem já teve mais de um evento cardiovascular significativo.

     Foto: - Divulgação/SESA/Governo do Paraná
  • <p>Além disso, foram incorporados novos marcadores para avaliação do risco, como o colesterol não-HDL, apolipoproteína B e lipoproteína(a) (Lp(a)).</p>

    Além disso, foram incorporados novos marcadores para avaliação do risco, como o colesterol não-HDL, apolipoproteína B e lipoproteína(a) (Lp(a)).

     Foto: Imagem Pixabay
  • <p>Para estimar o risco cardiovascular em dez anos, a diretriz de 2025 amplia o uso de cálculos mais detalhados e atualizados. Entre eles, está o escore “PREVENT”, da American Heart Association, que considera fatores como idade, histórico clínico, função renal e índice de massa corporal, permitindo uma avaliação mais precisa do risco de infarto ou AVC.</p>

    Para estimar o risco cardiovascular em dez anos, a diretriz de 2025 amplia o uso de cálculos mais detalhados e atualizados. Entre eles, está o escore “PREVENT”, da American Heart Association, que considera fatores como idade, histórico clínico, função renal e índice de massa corporal, permitindo uma avaliação mais precisa do risco de infarto ou AVC.

     Foto: Tumisu por Pixabay
  • <p>Também se destaca que todos os adultos devem, ao menos uma vez na vida, realizar a dosagem de lipoproteína(a), já que ele atua como marcador de risco elevado. Porém, esse exame ainda enfrenta limitações de acesso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cobertura de planos de saúde.</p>

    Também se destaca que todos os adultos devem, ao menos uma vez na vida, realizar a dosagem de lipoproteína(a), já que ele atua como marcador de risco elevado. Porém, esse exame ainda enfrenta limitações de acesso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cobertura de planos de saúde.

     Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
  • <p>Quanto ao tratamento, a diretriz reforça que, para pacientes em risco elevado, muito elevado ou risco extremo, pode ser necessário o uso combinado de fármacos, como estatinas mais ezetimiba, e, em casos recorrentes, inibidores de PCSK9.</p>

    Quanto ao tratamento, a diretriz reforça que, para pacientes em risco elevado, muito elevado ou risco extremo, pode ser necessário o uso combinado de fármacos, como estatinas mais ezetimiba, e, em casos recorrentes, inibidores de PCSK9.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Mas as mudanças no estilo de vida continuam centrais: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, abandono do tabagismo, moderação no consumo de álcool e controle do peso são enfatizados como pilares da prevenção.</p>

    Mas as mudanças no estilo de vida continuam centrais: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, abandono do tabagismo, moderação no consumo de álcool e controle do peso são enfatizados como pilares da prevenção.

     Foto: Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay
  • <p>Em resumo, as novas diretrizes da SBC marcam um endurecimento nas metas para controle do colesterol. O objetivo é reduzir infartos, AVCs e mortalidade cardiovascular, reforçando diagnóstico precoce e tratamento adequado.</p>

    Em resumo, as novas diretrizes da SBC marcam um endurecimento nas metas para controle do colesterol. O objetivo é reduzir infartos, AVCs e mortalidade cardiovascular, reforçando diagnóstico precoce e tratamento adequado.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo. Presente em todas as células, ele participa da formação das membranas celulares, da produção de hormônios importantes e da síntese da vitamina D. Também é fundamental para a produção da bile, que auxilia na digestão das gorduras.</p>

    O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo. Presente em todas as células, ele participa da formação das membranas celulares, da produção de hormônios importantes e da síntese da vitamina D. Também é fundamental para a produção da bile, que auxilia na digestão das gorduras.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Apesar de sua importância, o colesterol em excesso pode representar riscos à saúde. Isso acontece porque ele circula pelo sangue transportado por lipoproteínas. As duas principais são o LDL – lipoproteína de baixa densidade -, conhecido popularmente como “colesterol ruim”, e o HDL – lipoproteína de alta densidade -, chamado de “colesterol bom”.</p>

    Apesar de sua importância, o colesterol em excesso pode representar riscos à saúde. Isso acontece porque ele circula pelo sangue transportado por lipoproteínas. As duas principais são o LDL – lipoproteína de baixa densidade -, conhecido popularmente como “colesterol ruim”, e o HDL – lipoproteína de alta densidade -, chamado de “colesterol bom”.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O LDL, quando em níveis elevados, pode se acumular nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas que levam à aterosclerose, condição que aumenta as chances de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC.</p>

    O LDL, quando em níveis elevados, pode se acumular nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas que levam à aterosclerose, condição que aumenta as chances de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC.

     Foto: reprodução de tv
  • <p>Já o HDL atua de maneira protetora, transportando o excesso de colesterol das artérias de volta ao fígado, onde será eliminado.</p>

    Já o HDL atua de maneira protetora, transportando o excesso de colesterol das artérias de volta ao fígado, onde será eliminado.

     Foto: Pixabay
  • <p>Por isso, manter um bom equilíbrio entre essas duas frações é essencial. O problema não está na presença do colesterol em si, mas nos desequilíbrios e nos valores persistentemente altos, principalmente do LDL.</p>

    Por isso, manter um bom equilíbrio entre essas duas frações é essencial. O problema não está na presença do colesterol em si, mas nos desequilíbrios e nos valores persistentemente altos, principalmente do LDL.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A quantidade de colesterol no organismo é resultado tanto da produção interna – feita principalmente pelo fígado – quanto da ingestão de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados.</p>

    A quantidade de colesterol no organismo é resultado tanto da produção interna – feita principalmente pelo fígado – quanto da ingestão de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados.

     Foto: Reprodução X
  • <p>Dietas ricas em gorduras saturadas e trans, associadas ao sedentarismo, tabagismo e excesso de peso, podem elevar significativamente seus níveis. E a dosagem do colesterol no sangue é um dos exames de rotina mais solicitados em consultas médicas.</p>

    Dietas ricas em gorduras saturadas e trans, associadas ao sedentarismo, tabagismo e excesso de peso, podem elevar significativamente seus níveis. E a dosagem do colesterol no sangue é um dos exames de rotina mais solicitados em consultas médicas.

     Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
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