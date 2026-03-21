Melhores pães do mundo em diferentes culturas

O pão faz parte do dia a dia e representa tradição, convivência e identidade culinária. Padarias e cozinhas caseiras mantêm viva essa herança, transmitindo receitas entre gerações. A popularidade do pão está ligada tanto à sua praticidade quanto ao valor afetivo que carrega. Veja agora pães que são populares e considerados entre os melhores do mundo.