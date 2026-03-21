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Critério matemático aponta as modelos mais belas do mundo

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Redação Flipar
  • <p>Apesar do caráter técnico, o critério não define a beleza de forma absoluta. Ele é confiável como referência matemática de simetria, mas fatores culturais e subjetivos também influenciam a percepção do que é considerado belo.</p>

    Apesar do caráter técnico, o critério não define a beleza de forma absoluta. Ele é confiável como referência matemática de simetria, mas fatores culturais e subjetivos também influenciam a percepção do que é considerado belo.

     Foto: Reprodução do instagram @katemossagency
  • <p>Ícone da moda internacional, Naomi Campbell aparece entre as mais belas com 90,91% de simetria facial segundo a proporção áurea. O estudo de Julian De Silva destaca o contorno do rosto e a simetria dos olhos como pontos altos.</p>

    Ícone da moda internacional, Naomi Campbell aparece entre as mais belas com 90,91% de simetria facial segundo a proporção áurea. O estudo de Julian De Silva destaca o contorno do rosto e a simetria dos olhos como pontos altos.

     Foto: Reprodução de vídeo Channel 4
  • <p>Além do impacto estético, a britânica carrega décadas de influência na indústria da moda, representando elegância, força e ancestralidade. Sua presença na lista reforça que beleza também é atitude, história e representatividade.</p>

    Além do impacto estético, a britânica carrega décadas de influência na indústria da moda, representando elegância, força e ancestralidade. Sua presença na lista reforça que beleza também é atitude, história e representatividade.

     Foto: Reprodução de vídeo Channel 4
  • <p>A modelo e atriz Emily Ratajkowski figura entre as mais bem avaliadas com 90,8% de aderência à proporção áurea. Seus olhos e o contorno dos lábios foram destacados como os traços mais próximos do ideal clássico.</p>

    A modelo e atriz Emily Ratajkowski figura entre as mais bem avaliadas com 90,8% de aderência à proporção áurea. Seus olhos e o contorno dos lábios foram destacados como os traços mais próximos do ideal clássico.

     Foto: Rogue Artists - wikimedia commons
  • <p>Além da aparência, ela é reconhecida por seu ativismo feminista e presença nas redes sociais. Emily representa uma beleza contemporânea, que une harmonia estética e autenticidade em igual medida.</p>

    Além da aparência, ela é reconhecida por seu ativismo feminista e presença nas redes sociais. Emily representa uma beleza contemporânea, que une harmonia estética e autenticidade em igual medida.

     Foto: Reprodução do instagram @emrata
  • <p>Com traços marcantes e personalidade irreverente, Cara Delevingne conquistou 91,1% de simetria na análise de Julian De Silva. Suas sobrancelhas espessas, olhar penetrante e estrutura facial bem definida renderam altas notas.</p>

    Com traços marcantes e personalidade irreverente, Cara Delevingne conquistou 91,1% de simetria na análise de Julian De Silva. Suas sobrancelhas espessas, olhar penetrante e estrutura facial bem definida renderam altas notas.

     Foto: Reprodução do instagram @caradelevingne
  • <p>O cirurgião apontou o equilíbrio do queixo e a proporção dos olhos como destaques. Mais que uma modelo, Cara é atriz, ativista e símbolo de uma beleza ousada e fora dos padrões convencionais.</p>

    O cirurgião apontou o equilíbrio do queixo e a proporção dos olhos como destaques. Mais que uma modelo, Cara é atriz, ativista e símbolo de uma beleza ousada e fora dos padrões convencionais.

     Foto: Reprodução do instagram @caradelevingne
  • <p>A chinesa Liu Wen é considerada uma das modelos asiáticas mais influentes da atualidade — e seu rosto conquistou 91,23% de simetria segundo o estudo. De Silva elogiou a proporção entre nariz e queixo, além da delicadeza dos traços.</p>

    A chinesa Liu Wen é considerada uma das modelos asiáticas mais influentes da atualidade — e seu rosto conquistou 91,23% de simetria segundo o estudo. De Silva elogiou a proporção entre nariz e queixo, além da delicadeza dos traços.

     Foto: Myles Kalus Anak Jihem - wikimedia commons
  • <p>Integrante da famosa família Kardashian-Jenner, Kendall Jenner teve 91,4% de aderência à proporção áurea. O estudo apontou o formato do rosto e a simetria dos lábios como seus pontos mais fortes.</p>

    Integrante da famosa família Kardashian-Jenner, Kendall Jenner teve 91,4% de aderência à proporção áurea. O estudo apontou o formato do rosto e a simetria dos lábios como seus pontos mais fortes.

     Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
  • <p>Além do sucesso nas passarelas, Kendall se destaca como uma das modelos mais seguidas nas redes sociais. Ela representa uma estética moderna e midiática, que une beleza clássica à influência digital.</p>

    Além do sucesso nas passarelas, Kendall se destaca como uma das modelos mais seguidas nas redes sociais. Ela representa uma estética moderna e midiática, que une beleza clássica à influência digital.

     Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
  • <p>A canadense Winnie Harlow tem 91,26% de simetria facial. Seu nariz recebeu avaliação altíssima: 96,9%. Portadora de vitiligo, Winnie revolucionou o padrão da indústria ao desfilar com sua condição de pele e provar que a beleza é múltipla.</p>

    A canadense Winnie Harlow tem 91,26% de simetria facial. Seu nariz recebeu avaliação altíssima: 96,9%. Portadora de vitiligo, Winnie revolucionou o padrão da indústria ao desfilar com sua condição de pele e provar que a beleza é múltipla.

     Foto: Reprodução do instagram @winnieharlow
  • <p>Com 91,39%, a britânica Jourdan Dunn se destaca pela simetria dos olhos e pelo equilíbrio das proporções faciais. Julian De Silva destacou sua estrutura óssea e o contorno natural do rosto.</p>

    Com 91,39%, a britânica Jourdan Dunn se destaca pela simetria dos olhos e pelo equilíbrio das proporções faciais. Julian De Silva destacou sua estrutura óssea e o contorno natural do rosto.

     Foto: Reprodução do instagram @jourdandunn
  • <p>Jourdan é símbolo de elegância e diversidade, tendo sido a primeira modelo negra a desfilar para algumas grandes marcas após décadas. Sua beleza transcende padrões, inspirando novas gerações a enxergarem força na autenticidade.</p>

    Jourdan é símbolo de elegância e diversidade, tendo sido a primeira modelo negra a desfilar para algumas grandes marcas após décadas. Sua beleza transcende padrões, inspirando novas gerações a enxergarem força na autenticidade.

     Foto: Reprodução do instagram @jourdandunn
  • <p>A brasileira Gisele Bündchen aparece em terceiro lugar, com 93,6% de proximidade com a proporção áurea. De acordo com o estudo, seus lábios e nariz atingem 99,4% de harmonia.</p>

    A brasileira Gisele Bündchen aparece em terceiro lugar, com 93,6% de proximidade com a proporção áurea. De acordo com o estudo, seus lábios e nariz atingem 99,4% de harmonia.

     Foto: Reprodução do instagram @gisele
  • <p>Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, Gisele une simetria facial, carisma e versatilidade. Sua trajetória mostra que beleza também é postura e presença, e sua posição no ranking consagra a força da estética brasileira no cenário mundial.</p>

    Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, Gisele une simetria facial, carisma e versatilidade. Sua trajetória mostra que beleza também é postura e presença, e sua posição no ranking consagra a força da estética brasileira no cenário mundial.

     Foto: Reprodução do instagram @gisele
  • <p>Com 93,87%, a veterana Cindy Crawford ocupa o segundo lugar no ranking. Seu queixo foi considerado quase perfeito, com 99,6% de precisão segundo a proporção áurea.</p>

    Com 93,87%, a veterana Cindy Crawford ocupa o segundo lugar no ranking. Seu queixo foi considerado quase perfeito, com 99,6% de precisão segundo a proporção áurea.

     Foto: Reprodução do Youtube canal
  • <p>De Silva destaca o equilíbrio de suas feições como um dos principais motivos para sua colocação. Ícone dos anos 90, Cindy continua sendo uma referência atemporal de beleza, mostrando que elegância e simetria resistem ao tempo.</p>

    De Silva destaca o equilíbrio de suas feições como um dos principais motivos para sua colocação. Ícone dos anos 90, Cindy continua sendo uma referência atemporal de beleza, mostrando que elegância e simetria resistem ao tempo.

     Foto: Reprodução do Instagram @cindycrawford
  • <p>Liderando a lista com 94,14%, a britânica Kate Moss é considerada a modelo mais próxima da proporção áurea. Seus olhos intensos e o formato do rosto atingem até 97,4% em critérios isolados.</p>

    Liderando a lista com 94,14%, a britânica Kate Moss é considerada a modelo mais próxima da proporção áurea. Seus olhos intensos e o formato do rosto atingem até 97,4% em critérios isolados.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Para Julian De Silva, a harmonia dos traços clássicos e a intensidade do olhar garantem sua posição. Kate, que marcou gerações com seu estilo único e enigmático, representa o auge da beleza matemática com toque de mistério.</p>

    Para Julian De Silva, a harmonia dos traços clássicos e a intensidade do olhar garantem sua posição. Kate, que marcou gerações com seu estilo único e enigmático, representa o auge da beleza matemática com toque de mistério.

     Foto: Reprodução do instagram @katemossagency
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