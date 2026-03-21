Essa atriz seduzia Hollywood com o timbre da voz
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Considerada atraente e com um timbre de voz incomum, ela consagrou-se em filmes noir e deixou uma marca de talento e beleza em diversos filmes, começando a carreira em 1942. E depois mantendo a atividade até 2014.Foto:
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Lauren foi casada com outro ícone do cinema, Humphrey Bogart, entre 1945 e 1957. Além de filmes, eles participaram de programas de rádio, muito populares nos anos 1940 e 1950.Foto: Domínio público
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Gravaram juntos adaptações radiofônicas de filmes, leituras dramáticas e entrevistas especiais. Um exemplo é o programa “Lux Radio Theater”, que transformava grandes sucessos do cinema em peças para rádio.Foto: Domínio público
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Humphrey Bogart teve enorme sucesso, se consagrando em clássicos, principalmente “Casablanca”, mas morreu precocemente em 14/1/1957 aos 57 anos.Foto: Divulgação Humphrey Bogart Casablanca
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Lauren Bacall publicou sua primeira autobiografia, “By Myself”, em 1978, obra que lhe rendeu o prêmio National Book Award. Em 2005, ela lançou uma versão ampliada intitulada “By Myself and Then Some”.Foto: Bernard Gotfryd - WIKIMEDIA COMMONS
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Lauren faz parte de uma lista de beldades que encantou o público nas primeiras décadas do cinema, quando Hollywood vivia a chamada Era de Ouro, com divas e galãs que se destacavam num entretenimento que causava fascínio. Veja outras mulheres que conquistaram o público.Foto: nuraghies por freepik
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Gloria Swanson (1899-1983)- Chegou a atuar no cinema mudo. E já era uma estrela nos anos 1920, ao lado do galã da época, Rodolfo Valentino.Foto: Domínio público
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Casada seis vezes, Gloria teve carreira prolífica e seu papel de maior repercussão foi de Norma Desmond, em “Crepúsculo dos Deuses”, de Billy Wilder, que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 1952. Morreu aos 84 anos.Foto:
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Ava Gardner (1922-1990)- Atuou em vários filmes de alto nível das décadas de 1940 a 1970. E foi casada com celebridades: o ator Mickey Rooney, o clarinetista Artie Shaw e o ator e cantor Frank Sinatra.Foto: Domínio público
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Rita Hayworth (1918-1987) – Nascida em 17/10/1918, tornou-se a mais glamurosa atriz dos anos 1940. A eterna “Gilda”, seu papel mais famoso no cinema. Também foi dançarina, inspirada pelo pai, que era dançarino de flamenco.Foto: pixabay
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Elizabeth Taylor (1932-2011). Nascida em Londres, ela começou a carreira aos 10 anos e manteve a atividade até 2003 . Portanto, 71 anos de trabalho em teatro e cinema. Em Hollywood, protagonizou grandes clássicos, como “Cleópatra”. Ganhou 2 Oscars.Foto: Domínio Público
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A marca registrada da atriz eram seus olhos azuis violeta, uma cor rara. Seu último filme foi “Flintstones” (em1994), como Pearl, mãe de Wilma e sogra de Fred.Foto: reprodução flintstones fandom
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Lana Turner (1921-1995) – A americana tomava coca-cola numa lanchonete, aos 15 anos, quando foi vista por um produtor . Sua carreira começava ali. Destacou-se nos anos 1940 e 1950.Foto: reprodução Johnny Eager (Estrada Proibida)
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Ingrid Bergman (1915-1982) – A atriz sueca estrelou muitos filmes americanos e europeus. É a inesquecível Ilsa Lund, de “Casablanca”, um dos maiores clássicos da história do cinema, em que ela precisava escolher entre dois amores, interpretados por Humphrey Bogart e Paul Henreid.Foto: Domínio público
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Grace Kelly (1929-1982) -A atriz americana estava no auge da carreira, indicada a prêmios, e consagrada como uma das preferidas do diretor Alfred Hitchcock, quando numa sessão de fotos conheceu o Príncipe de Monaco, Rainier III. Eles se apaixonaram, ela largou a carreira e virou princesa.Foto: pixabay Creatyive Commons
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Veronica Lake (1922-1973) – Ficou famosa por seus papéis de mulher fatal em filmes noir com o galã Alan Ladd, com quem ela se casou. A atriz americana inspirou a criação da personagem Jessica Rabbit no filme que mistura animação “Uma Cilada para Roger Rabbit”.Foto: flickr /reprodução
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Ava Gardner (1922-1990) – A americana tinha 19 anos quando seu cunhado, fotógrafo, exibiu seu retrato como chamariz na fachada do estúdio. E logo chamou atenção. Para o cinema, foi um passo. Indicada ao Oscar, teve carreira de sucesso. Foi casada com Frank Sinatra.Foto: Flickr Dominio Publico
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Jane Russell (1921-2011) – Trabalhava como recepcionista num consultório dentário quando foi descoberta pelo produtor de cinema Howard Hughes. Tornou-se um dos principais símbolos de beleza dos anos 1940 e 1950. Seu principal filme foi “Os Homens Preferem as Loiras”, ao lado de Marilyn Monroe.Foto: Domínio Público
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Maureen O’Hara (1920-2015) – A atriz irlandesa começou a carreira aos 18 anos. Interpretou muitas heroínas e atuou várias vezes ao lado do amigo John Wayne, notável ator de faroestes. Ganhou um Oscar honorário em 2015.Foto: Domínio Público
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Greta Garbo ( 1905-1990) – A atriz sueca chegou a atuar em filmes mudos. Seu primeiro filme falado foi em 1930. Levada para Hollywood, foi 3 vezes indicada ao Oscar, mas nunca foi à cerimônia. Fugia de holofotes. Espantou o mundo ao desistir da carreira no auge da fama, em 1941.Foto: Anna Christie and Clarence Sinclair Bull/Creative Commons
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Vivien Leigh (1913-1967) – A atriz britânica nasceu na Índia. Fez sólida carreira em teatro e cinema, mas seu papel definitivo foi Scarlet O’Hara no clássico dos clássicos “E o Vento Levou” (1940). Inesquecível. Ganhou Oscar por este filme e por “Um Bonde Chamado Desejo” (1952)Foto: Dominio Publico
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Hedy Lamarr (1914-2000) – Nascida na Áustria, construiu carreira na Europa e nos Estados Unidos. Ganhou nacionalidade americana e está na Calçada da Fama de Hollywood. Também fez teatro.Foto: Domínio público
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Carole Lombard (1908-1942) – A americana estreou aos 12 anos. Tornou-se conhecida principalmente por papéis em comédias Screwball, nos anos 1930. Esse gênero de comédia foge do convencional, incluindo situações inesperadas.Foto: Domínio público
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Audrey Hepburn (1929-1993) – Nascida na Bélgica, fez pequenos papéis em filmes antes de se consagrar na Broadway com “Gigi”. Passou a estrelar filmes de ponta. Ganhou Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. Marcante pela beleza elegante, lembrada até hoje por “Bonequinha de Luxo” (1961). Símbolo de moda e estilo.Foto: pixabay
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Marilyn Monroe (1926-1962) – Nascida nos Estados Unidos, chamava-se Norma e era morena. Arrasou no cinema como Marilyn, loira platinada, formas voluptuosas, um dos maiores símbolos de beleza do século XX. Morreu aos 36 anos, com uma overdose de barbitúricos.Foto: Reprodução de vídeo
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Agora, três beldades que ainda estão vivas. Primeiro, Kim Novak – O papel mais marcante da atriz americana foi no filme “Um Corpo Que Cai”, de Alfred Hitchcock, um dos maiores do Mestre do Suspense.Foto: Autor Desconhecido/Arquivo Nacional
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Kim Novak nasceu em 13/2/1933. Ela decidiu se aposentar do cinema em 1991, durante a produção de “Liebestraum”, no festival de Cannes.Foto: Georges Biard wikimedia commons
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Ann-Margret – Nascida na Suécia, estreou em Hollywood em 1961, no filme “Dama Por Um Dia”, de Frank Capra, pegando a fase final da Era de Ouro. Ficou conhecida ao estrelar em 1964 o grande sucesso “Viva Las Vegas”, com Elvis Presley.Foto: Pixabay
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Ann-Margret nasceu em 28/4/1941 . Ela também é cantora, com álbuns lançados até 2011. Seu trabalho mais recente como atriz de Ann-Margret foi em “A Holiday Spectacular” (2022), no qual interpretou a personagem Grandma Margret em um telefilme especial para TVFoto: reprodução thepersonage.com wiki
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Sophia Loren – Com carreira na Europa, a italiana também fez sucesso em Hollywood, com uma beleza exótica e talento indiscutível. Em 1995,ganhou o Prêmio Cecil B. de Mille pelo conjunto da obra.Foto: Allan warren / commons wikimedia
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Sophia Loren nasceu em 20/9/1934. Diferentemente da maioria das atrizes, ela só teve um marido: o produtor de cinema Carlo Ponti, com quem viveu 50 anos até ficar viúva, em 2007.Foto: Divulgação MSC Rights
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