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Lista reúne os filmes mais inteligentes já feitos no cinema

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Redação Flipar
  • <p>Ao longo do tempo, surgiram produções que vão além do convencional, explorando temas profundos e a complexidade da existência humana. Essas obras se destacam por narrativas elaboradas e propostas inovadoras, oferecendo ao público experiências que estimulam o pensamento e ampliam a forma de enxergar o mundo.</p>

    Ao longo do tempo, surgiram produções que vão além do convencional, explorando temas profundos e a complexidade da existência humana. Essas obras se destacam por narrativas elaboradas e propostas inovadoras, oferecendo ao público experiências que estimulam o pensamento e ampliam a forma de enxergar o mundo.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Assim, obras cinematográficas que possuem alto grau de raciocínio lógico ou apreciam debates filosóficos ganham cada vez mais espaço. Questões existenciais, viagens no tempo, linguagem e identidade são assuntos que chamam a atenção.</p>

    Assim, obras cinematográficas que possuem alto grau de raciocínio lógico ou apreciam debates filosóficos ganham cada vez mais espaço. Questões existenciais, viagens no tempo, linguagem e identidade são assuntos que chamam a atenção.

     Foto: Divulgação
  • <p>Diante disso, o portal “O Antagonista” reuniu, recentemente, uma lista com cinco filmes considerados dos mais inteligentes, que estimulam o pensamento e se destacam por suas abordagens inovadoras e complexas.</p>

    Diante disso, o portal “O Antagonista” reuniu, recentemente, uma lista com cinco filmes considerados dos mais inteligentes, que estimulam o pensamento e se destacam por suas abordagens inovadoras e complexas.

     Foto: Divulgação
  • <p>O primeiro deles é “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de 1968. Dirigido por Stanley Kubrick, este clássico da ficção científica é conhecido por seu ritmo contemplativo, poucos diálogos e forte carga simbólica.</p>

    O primeiro deles é “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de 1968. Dirigido por Stanley Kubrick, este clássico da ficção científica é conhecido por seu ritmo contemplativo, poucos diálogos e forte carga simbólica.

     Foto: Divulgação
  • <p>Dessa forma, este filme aborda temas como a evolução da humanidade, inteligência artificial e o papel do ser humano no universo. Ele explora os avanços da tecnologia, com o conflito entre a máquina e o ser humano, sendo quase que uma profecia.</p>

    Dessa forma, este filme aborda temas como a evolução da humanidade, inteligência artificial e o papel do ser humano no universo. Ele explora os avanços da tecnologia, com o conflito entre a máquina e o ser humano, sendo quase que uma profecia.

     Foto: Divulgação
  • <p>Afinal, o filme se destaca por prever com uma precisão impressionante os avanços que veríamos na inteligência artificial (IA), um dos assuntos do momento na atualidade.</p>

    Afinal, o filme se destaca por prever com uma precisão impressionante os avanços que veríamos na inteligência artificial (IA), um dos assuntos do momento na atualidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>A história é contada de forma não convencional, com cenas longas e simbólicas que desafiam o espectador a interpretá-las. O filme, então, se tornou atemporal, pois é analisado e discutido por críticos, pesquisadores e cineastas, até a atualidade.</p>

    A história é contada de forma não convencional, com cenas longas e simbólicas que desafiam o espectador a interpretá-las. O filme, então, se tornou atemporal, pois é analisado e discutido por críticos, pesquisadores e cineastas, até a atualidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>O segundo filme da lista é mais recente, de 2004, intitulado “Primer”. É uma produção independente, dirigida por Shane Carruth, famosa por sua abordagem realista dos paradoxos de viagem no tempo.</p>

    O segundo filme da lista é mais recente, de 2004, intitulado “Primer”. É uma produção independente, dirigida por Shane Carruth, famosa por sua abordagem realista dos paradoxos de viagem no tempo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Assim, a narrativa complexa e a ausência de explicações facilitadas desafiam o espectador a acompanhar múltiplas linhas temporais.</p>

    Assim, a narrativa complexa e a ausência de explicações facilitadas desafiam o espectador a acompanhar múltiplas linhas temporais.

     Foto: Divulgação
  • <p>“Primer” explora as complexidades e paradoxos da viagem no tempo de maneira realista e intrigante, o que exige atenção e paciência do espectador para acompanhar a trama.</p>

    “Primer” explora as complexidades e paradoxos da viagem no tempo de maneira realista e intrigante, o que exige atenção e paciência do espectador para acompanhar a trama.

     Foto: Divulgação
  • <p>Aaron e Abe são jovens engenheiros que realizam experiências científicas em uma garagem. O projeto mais recente em que estão trabalhando é um dispositivo que reduz o peso de um objeto em seu interior, ao bloquear a força da gravidade.</p>

    Aaron e Abe são jovens engenheiros que realizam experiências científicas em uma garagem. O projeto mais recente em que estão trabalhando é um dispositivo que reduz o peso de um objeto em seu interior, ao bloquear a força da gravidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>Synecdoche, New York, de 2008, Ã© o terceiro da lista. Sob a direÃ§Ã£o de Charlie Kaufman, a obra explora questÃµes de identidade, mortalidade e percepÃ§Ã£o da realidade. Ela utiliza uma estrutura narrativa fragmentada e cheia de simbolismos.</p>

    Synecdoche, New York, de 2008, Ã© o terceiro da lista. Sob a direÃ§Ã£o de Charlie Kaufman, a obra explora questÃµes de identidade, mortalidade e percepÃ§Ã£o da realidade. Ela utiliza uma estrutura narrativa fragmentada e cheia de simbolismos.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Synecdoche, New York, mergulha em questões existenciais profundas, como a busca por significado e a inevitabilidade da morte, de forma não linear e provocativa.</p>

    Synecdoche, New York, mergulha em questões existenciais profundas, como a busca por significado e a inevitabilidade da morte, de forma não linear e provocativa.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com uma narrativa não convencional, o longa utiliza a sinédoque, uma figura de linguagem onde uma parte representa o todo. O uso é de forma criativa para refletir a confusão e complexidade da vida do protagonista.</p>

    Com uma narrativa não convencional, o longa utiliza a sinédoque, uma figura de linguagem onde uma parte representa o todo. O uso é de forma criativa para refletir a confusão e complexidade da vida do protagonista.

     Foto: Divulgação
  • <p>Este filme, portanto, exige um envolvimento ativo do espectador, que precisa decifrar os símbolos e interpretar as múltiplas camadas da narrativa.</p>

    Este filme, portanto, exige um envolvimento ativo do espectador, que precisa decifrar os símbolos e interpretar as múltiplas camadas da narrativa.

     Foto: Divulgação
  • <p>“A Chegada”, de 2016, é considerado um filme inteligente e reflexivo. Ele aborda temas complexos como linguagem, comunicação, percepção do tempo e o impacto da linguagem na nossa forma de pensar e interagir com o mundo.</p>

    “A Chegada”, de 2016, é considerado um filme inteligente e reflexivo. Ele aborda temas complexos como linguagem, comunicação, percepção do tempo e o impacto da linguagem na nossa forma de pensar e interagir com o mundo.

     Foto: Divulgação
  • <p>“A Chegada” não foca em batalhas espaciais ou invasões alienígenas, mas sim na comunicação e na linguagem como ferramentas para entender o desconhecido.</p>

    “A Chegada” não foca em batalhas espaciais ou invasões alienígenas, mas sim na comunicação e na linguagem como ferramentas para entender o desconhecido.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com direção de Denis Villeneuve, o filme apresenta um mistério intrigante e soluções satisfatórias, sem recorrer a clichês ou simplificações.</p>

    Com direção de Denis Villeneuve, o filme apresenta um mistério intrigante e soluções satisfatórias, sem recorrer a clichês ou simplificações.

     Foto: Divulgação
  • <p>Nesse sentido, Amy Adams se destaca com uma atuação sutil e poderosa, enquanto o diretor Denis Villeneuve busca tratar de temas complexos e criar uma atmosfera de mistério.</p>

    Nesse sentido, Amy Adams se destaca com uma atuação sutil e poderosa, enquanto o diretor Denis Villeneuve busca tratar de temas complexos e criar uma atmosfera de mistério.

     Foto: Divulgação
  • <p>Inspirado na obra de Dostoiévski e dirigido por Richard Ayoade, “O Duplo”, de 2013, utiliza elementos surrealistas e humor ácido para discutir temas como identidade e alienação.</p>

    Inspirado na obra de Dostoiévski e dirigido por Richard Ayoade, “O Duplo”, de 2013, utiliza elementos surrealistas e humor ácido para discutir temas como identidade e alienação.

     Foto: Divulgação
  • <p>O longa não oferece respostas fáceis, permitindo que o espectador interprete a história e os eventos à sua maneira, apresentando-o com múltiplas camadas e significados.</p>

    O longa não oferece respostas fáceis, permitindo que o espectador interprete a história e os eventos à sua maneira, apresentando-o com múltiplas camadas e significados.

     Foto: Divulgação
  • <p>Explora questões psicológicas e filosóficas, que convidam o público a refletir sobre a natureza da existência e da identidade. Além disso, critica a sociedade moderna, a burocracia e a busca por pertencimento, de forma inteligente e sutil.</p>

    Explora questões psicológicas e filosóficas, que convidam o público a refletir sobre a natureza da existência e da identidade. Além disso, critica a sociedade moderna, a burocracia e a busca por pertencimento, de forma inteligente e sutil.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Nesta obra, o protagonista é tímido, solitário, rejeitado pela mãe e desprezado pela amada. Simon, então, tem um choque ao conhecer seu novo colega de trabalho: James. Ambos são fisicamente idênticos, entretanto opostos na personalidade.</p>

    Nesta obra, o protagonista é tímido, solitário, rejeitado pela mãe e desprezado pela amada. Simon, então, tem um choque ao conhecer seu novo colega de trabalho: James. Ambos são fisicamente idênticos, entretanto opostos na personalidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>Segundo o site, para aproveitar esse tipo de filme, é preciso assistir sem distrações, pesquisar sobre o contexto, rever cenas, debater com outras pessoas e ler análises e críticas.</p>

    Segundo o site, para aproveitar esse tipo de filme, é preciso assistir sem distrações, pesquisar sobre o contexto, rever cenas, debater com outras pessoas e ler análises e críticas.

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