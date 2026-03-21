Tempero versátil, cúrcuma também é aliada da saúde

    A cúrcuma é uma planta com raízes de coloração laranja que tem forte ação antioxidante e anti-inflamatória, assim como ajudam a diminuir o colesterol, prevenir a diabetes e aliviar as dores.

     Foto: H. Zell/Wikimédia Commons
    Ela é originária da Ásia (Índia e Indonésia), da família Zingiberaceae, mesma do gengibre. Da sua raiz seca e moída, se obtém uma especiaria homônima, utilizada como condimento ou corante de cor amarela e brilhante, na culinária e no preparo de medicamentos.

     Foto: Divulgação
    Esses efeitos no corpo humano acontecem em virtude de seus componentes bioativos como a curcumina, a demetoxicurcumina e a bisdemetoxicurcumina.

     Foto: Badagnani /Wikimédia Commons
    Ela é muito utilizada como ingrediente de cremes, visto que ajuda no tratamento de problemas de pele, como psoríase ou acne, devido a uma outra propriedade antibacteriana

     Foto: Simon A. Eugster /Wikimédia Commons
    Diante disso, essa raiz pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, alguns supermercados e feiras de rua. Com ela, o consumidor pode adquiri-la na forma de cápsulas orais e cremes.

     Foto: Imagem de Nirmal Sarkar por Pixabay
    É uma planta perene com ramificações laterais compridas. A parte utilizada é o rizoma (caule parcialmente ou totalmente subterrâneo, horizontal, com reservas, capaz de formar raízes, folhas e flores/fruto).

     Foto: Imagem de GUNANIDHI GS por Pixabay
    Uma área que externamente apresenta uma coloração esbranquiçada ou acinzentada e internamente amarelada. Reproduz-se por pedaços do rizomas que apresentam gemas (olhos) com plantio em solo argiloso, fértil e de fácil drenagem.

     Foto: Imagem de omking36 por Pixabay
    Usado para colorir laticÃ­nios, bebidas e mostarda, em cozidos, sopas, ensopados, molhos, peixes, pratos Ã  base de feijÃ£o, receitas com ovos, maioneses, massas, frango, batatas, couve-flor e atÃ© pÃ£es.

     Foto: - Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
    Deve ser dissolvido em um caldo quente antes de ser incorporado a uma receita. É um ingrediente essencial para acentuar o sabor e dar cor a muitos pratos da cozinha indiana, principalmente arroz. No Brasil, até hoje, é um tempero ainda pouco explorado na culinária tradicional.

     Foto: Imagem de cgdsro por Pixabay
    Embora a cúrcuma seja considerada segura quando consumida em quantidades equilibradas, ela pode ser contraindicada para pessoas com problemas de vesícula biliar, com refluxo gastroesofágico, para gestantes e lactantes, com problemas renais e/ou hepáticos.

     Foto: Flickr Martí Vicente
    O chá de cúrcuma é feito com cúrcuma fresca ou seca em água. Sua cor é amarela, laranja ou dourada e tem um perfil de sabor terroso com um toque picante que lembra o sabor do gengibre.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Os compostos bioativos são nutrientes que promovem a saúde. Eles incluem vitaminas e minerais comuns, bem como compostos, como polifenóis e óleos voláteis. Os curcuminóides, como a curcumina, são o maior grupo de compostos bioativos encontrados no chá de cúrcuma

     Foto: Reprodução de Youtube
    A cúrcuma possui compostos fenólicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer como de cólon, mama, intestino, bexiga e medula óssea.

     Foto: Imagem de sarahisaghost por Pixabay
    Quando usada de forma terapêutica, a cúrcuma ajuda a aliviar a dor de cabeça e as dores nas articulações, como a que acontece na artrite reumatoide.

     Foto: Flickr giagir
    A cúrcuma pode ajudar no emagrecimento por possuir ação termogênica, estimulando o gasto energético e a queima de gordura corporal.

     Foto: Flickr Armazém do Campo
    Nesse sentido, a cúrcuma possui uma potente ação antioxidante e anti-inflamatória que ajuda a melhorar a capacidade cognitiva, além de prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson ou demência.

     Foto: Imagem de Ken Grunke por Pixabay
    Esta planta medicinal melhora as funções das células do pâncreas, que é o órgão responsável pela secreção do hormônio insulina, ajudando a diminuir os níveis de glicose no sangue.

     Foto: Imagem de BARBARA808 por Pixabay
    De acordo com estudos, a cúrcuma ajuda a prevenir doenças alérgicas, como rinite e sinusite alérgica, e asma, por inibir a produção de citocinas e de IgE.

     Foto: Imagem de sageus por Pixabay
    Além disso, a cúrcuma pode auxiliar no tratamento de problemas intestinais, como diarreia e doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa ou doença de Crohn.

     Foto: -Imagem de MYCCF por Pixabay
    Os sucos de cúrcuma podem ser combinados com outras frutas e verduras para que traga ainda mais benefícios à saúde e seja saboroso e refrescante para o consumidor. O exemplo da foto é a raiz atrelada com a beterraba.

     Foto: Imagem de Antonio Cansino por Pixabay
    Vale destacar que por possuir ação anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, a cúrcuma pode ser recomendada, na forma de cremes ou cápsulas orais. Além de na culinária ser combinada com outros ingredientes também benéficos à saúde.

     Foto: Flickr encantadíssim
    Ela pode complementar o tratamento de problemas na pele como acne, alopecia, dermatite , líquen plano bucal ou psoríase.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Diferente da cúrcura, o açafrão (Crocus sativus) é uma flor com filamentos de coloração vermelha, que é rico em crocina, crocetina, safranal e canferol, compostos bioativos com ação anti-inflamatória e antioxidante.

     Foto: Pixabay/ulleo
