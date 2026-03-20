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Descubra as origens dos nomes dos países da América do Sul

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Redação Flipar
  • <p>Argentina – O nome “Argentina” deriva do latim “argentum”, que significa prata. Durante a exploração espanhola no século XVI, os conquistadores foram atraídos pela riqueza mineral da região.</p>

    Argentina – O nome “Argentina” deriva do latim “argentum”, que significa prata. Durante a exploração espanhola no século XVI, os conquistadores foram atraídos pela riqueza mineral da região.

     Foto:
  • <p>Acreditava-se que a região poderia ter grandes depósitos de prata, levando ao uso do nome “Terra Argentina”, que se refere à “terra de prata”. Esse nome acabou sendo adotado oficialmente, refletindo a expectativa de riqueza mineral que os exploradores tinham sobre a área.</p>

    Acreditava-se que a região poderia ter grandes depósitos de prata, levando ao uso do nome “Terra Argentina”, que se refere à “terra de prata”. Esse nome acabou sendo adotado oficialmente, refletindo a expectativa de riqueza mineral que os exploradores tinham sobre a área.

     Foto: Imagem de sebastian del val por Pixabay
  • <p>Bolívia – A Bolívia foi nomeada em homenagem a Simón Bolívar, líder revolucionário que desempenhou um papel crucial na independência da América Latina do domínio espanhol.</p>

    Bolívia – A Bolívia foi nomeada em homenagem a Simón Bolívar, líder revolucionário que desempenhou um papel crucial na independência da América Latina do domínio espanhol.

     Foto: domínio público
  • <p>Após a independência em 1825, a nova nação foi chamada de Bolívia para honrar o libertador, que é conhecido como “El Libertador” por suas contribuições na luta pela liberdade e pela criação de nações independentes na América do Sul.</p>

    Após a independência em 1825, a nova nação foi chamada de Bolívia para honrar o libertador, que é conhecido como “El Libertador” por suas contribuições na luta pela liberdade e pela criação de nações independentes na América do Sul.

     Foto: Imagem de infoisanavia por Pixabay
  • <p>Brasil – O nome “Brasil” tem origem na árvore “pau-brasil”, que foi uma das primeiras riquezas exploradas pelos portugueses no início do período colonial.</p>

    Brasil – O nome “Brasil” tem origem na árvore “pau-brasil”, que foi uma das primeiras riquezas exploradas pelos portugueses no início do período colonial.

     Foto: Domínio público
  • <p>O termo “brasil” vem do latim “brasa”, que se refere à cor vermelha do coração da árvore. Quando os portugueses chegaram à região no início do século XVI, a abundância dessa madeira vermelha levou ao nome do país, que acabou se tornando o nome oficial.</p>

    O termo “brasil” vem do latim “brasa”, que se refere à cor vermelha do coração da árvore. Quando os portugueses chegaram à região no início do século XVI, a abundância dessa madeira vermelha levou ao nome do país, que acabou se tornando o nome oficial.

     Foto: Arquivo Nacional do Brasil
  • <p>Chile – O nome “Chile” tem várias teorias sobre sua origem. Uma delas sugere que vem da palavra indígena Mapudungun “chili”, que significa “onde termina a terra”.</p>

    Chile – O nome “Chile” tem várias teorias sobre sua origem. Uma delas sugere que vem da palavra indígena Mapudungun “chili”, que significa “onde termina a terra”.

     Foto: Domínio público
  • <p>Outra teoria sugere que o nome pode ter origem na palavra quechua “chiri”, que significa “frio”, referindo-se ao clima da região. Independentemente da origem exata, o nome “Chile” acabou se tornando oficial para o país no período colonial.</p>

    Outra teoria sugere que o nome pode ter origem na palavra quechua “chiri”, que significa “frio”, referindo-se ao clima da região. Independentemente da origem exata, o nome “Chile” acabou se tornando oficial para o país no período colonial.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Após a independência da Colômbia do domínio espanhol em 1819, os líderes da nova nação decidiram nomear o país em honra ao explorador, como um reconhecimento da influência de Colombo na descoberta e exploração do Novo Mundo.</p>

    Após a independência da Colômbia do domínio espanhol em 1819, os líderes da nova nação decidiram nomear o país em honra ao explorador, como um reconhecimento da influência de Colombo na descoberta e exploração do Novo Mundo.

     Foto: Flickr g_pertuzzy
  • <p>Equador – O nome “Equador” deriva da sua localização geográfica ao longo da linha do Equador, que passa pelo país. Quando o Equador se tornou independente da Espanha em 1830, o nome foi escolhido para refletir a posição do país na linha equatorial.</p>

    Equador – O nome “Equador” deriva da sua localização geográfica ao longo da linha do Equador, que passa pelo país. Quando o Equador se tornou independente da Espanha em 1830, o nome foi escolhido para refletir a posição do país na linha equatorial.

     Foto: domínio público
  • <p>O nome “Equador” simboliza a conexão do país com a linha que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul.</p>

    O nome “Equador” simboliza a conexão do país com a linha que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul.

     Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  • <p>Guiana – O nome “Guiana” tem origem na palavra indígena “guihana”, que significa “terra de muitas águas” na língua dos povos ameríndios da região.</p>

    Guiana – O nome “Guiana” tem origem na palavra indígena “guihana”, que significa “terra de muitas águas” na língua dos povos ameríndios da região.

     Foto: Imagem de jorono por Pixabay
  • <p>Esse nome reflete a abundância de rios e corpos d’água encontrados no país. Quando os europeus chegaram à região no século XVII, o nome foi adotado para se referir à vasta área rica em recursos hídricos e naturais.</p>

    Esse nome reflete a abundância de rios e corpos d’água encontrados no país. Quando os europeus chegaram à região no século XVII, o nome foi adotado para se referir à vasta área rica em recursos hídricos e naturais.

     Foto: Imagem de Robson Machado por Pixabay
  • <p>Paraguai – Sem muito mistério aqui. O nome “Paraguai” tem origem no rio Paraguai, que atravessa o país e percorre também pelo Brasil, Bolívia e Argentina.</p>

    Paraguai – Sem muito mistério aqui. O nome “Paraguai” tem origem no rio Paraguai, que atravessa o país e percorre também pelo Brasil, Bolívia e Argentina.

     Foto: Domínio público
  • <p>A palavra “Paraguai” é derivada do termo indígena guarani “paraguay”, que significa “rio que sai do mar” ou “rio grande”. O nome do país reflete a importância histórica e geográfica do rio para a região e a influência das culturas indígenas na formação da identidade nacional.</p>

    A palavra “Paraguai” é derivada do termo indígena guarani “paraguay”, que significa “rio que sai do mar” ou “rio grande”. O nome do país reflete a importância histórica e geográfica do rio para a região e a influência das culturas indígenas na formação da identidade nacional.

     Foto: - Imagem de Viktor Kisman por Pixabay
  • <p>Peru – O nome “Peru” é de origem incerta, mas acredita-se que deriva da palavra “birú”, usada pelos espanhóis para se referir à região no início da colonização.</p>

    Peru – O nome “Peru” é de origem incerta, mas acredita-se que deriva da palavra “birú”, usada pelos espanhóis para se referir à região no início da colonização.

     Foto:
  • <p>Acredita-se que “birú” poderia ter origem em uma palavra indígena usada para descrever uma área ou um líder local. Com o tempo, o nome “Peru” foi adotado oficialmente e se tornou o nome da nação após a independência da Espanha.</p>

    Acredita-se que “birú” poderia ter origem em uma palavra indígena usada para descrever uma área ou um líder local. Com o tempo, o nome “Peru” foi adotado oficialmente e se tornou o nome da nação após a independência da Espanha.

     Foto: Imagem de Georges GATTO por Pixabay
  • <p>Suriname – O nome “Suriname” tem origem no termo indígena “Surnam”, que era usado pelos povos nativos para se referir à região.</p>

    Suriname – O nome “Suriname” tem origem no termo indígena “Surnam”, que era usado pelos povos nativos para se referir à região.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>O nome foi registrado pelos colonizadores europeus e foi oficialmente adotado quando o país se tornou independente da Grã-Bretanha em 1975. O nome “Suriname” reflete a herança cultural indígena e a conexão histórica com a região antes da colonização.</p>

    O nome foi registrado pelos colonizadores europeus e foi oficialmente adotado quando o país se tornou independente da Grã-Bretanha em 1975. O nome “Suriname” reflete a herança cultural indígena e a conexão histórica com a região antes da colonização.

     Foto: Flickr Andrey Sulitskiy
  • <p>Uruguai – O nome “Uruguai” é derivado da língua indígena guarani e se acredita que significa “rio dos caracóis” ou “rio dos pássaros”.</p>

    Uruguai – O nome “Uruguai” é derivado da língua indígena guarani e se acredita que significa “rio dos caracóis” ou “rio dos pássaros”.

     Foto:
  • <p>O termo Ã© uma combinaÃ§Ã£o das palavras “uru” (caracol ou pÃ¡ssaro) e “guay” (rio). A escolha do nome reflete a influÃªncia da lÃ­ngua guarani na regiÃ£o e a importÃ¢ncia dos corpos d’Ã¡gua para a identidade geogrÃ¡fica do paÃ­s.</p>

    O termo Ã© uma combinaÃ§Ã£o das palavras “uru” (caracol ou pÃ¡ssaro) e “guay” (rio). A escolha do nome reflete a influÃªncia da lÃ­ngua guarani na regiÃ£o e a importÃ¢ncia dos corpos d’Ã¡gua para a identidade geogrÃ¡fica do paÃ­s.

     Foto: Fulviusbsas/Wikimedia Commons
  • <p>Venezuela – O nome “Venezuela” significa “Pequena Veneza” e foi dado por exploradores espanhóis no século XVI, que observaram semelhanças entre as construções flutuantes dos habitantes locais e a cidade italiana de Veneza.</p>

    Venezuela – O nome “Venezuela” significa “Pequena Veneza” e foi dado por exploradores espanhóis no século XVI, que observaram semelhanças entre as construções flutuantes dos habitantes locais e a cidade italiana de Veneza.

     Foto:
  • <p>O termo “Venezuela” foi adotado para descrever a região e acabou se tornando o nome oficial do país após a independência da Espanha. O nome reflete a conexão histórica e cultural com a exploração e a percepção europeia da região.</p>

    O termo “Venezuela” foi adotado para descrever a região e acabou se tornando o nome oficial do país após a independência da Espanha. O nome reflete a conexão histórica e cultural com a exploração e a percepção europeia da região.

     Foto: Guillermo Ramos Flamerich/Wikimédia Commons
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