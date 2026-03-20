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Origem e evolução do teatro pelo mundo

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Redação Flipar
  • <p>Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar.</p>

    Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>A palavra teatro tem origem do grego théatron, e é uma configuração de arte em que atores interpretam uma história para um público em algum lugar.</p>

    A palavra teatro tem origem do grego théatron, e é uma configuração de arte em que atores interpretam uma história para um público em algum lugar.

     Foto: David Monniaux/Wikimédia Commons
  • <p>Assim, a consolidação do teatro, na Grécia Antiga, deu-se em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, Dioniso ou Baco (em Roma).</p>

    Assim, a consolidação do teatro, na Grécia Antiga, deu-se em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, Dioniso ou Baco (em Roma).

     Foto: Andrew Malone/ Wikimédia Commons
  • <p>Desse modo, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, que levava o nome de “ditirambo”. Por lá, eles cantavam, dançavam e apresentavam cenas das peripécias de Dionísio em verdadeiras procissões urbanas.</p>

    Desse modo, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, que levava o nome de “ditirambo”. Por lá, eles cantavam, dançavam e apresentavam cenas das peripécias de Dionísio em verdadeiras procissões urbanas.

     Foto: Teatro -Marsyas/Wikimédia Commons
  • <p>O primeiro diretor de coro foi Téspis, convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a procissão de Atenas. Ele foi responsável por desenvolver o uso de máscaras para representar. Essa ousadia o trouxe a alcunha de “criador do teatro”.</p>

    O primeiro diretor de coro foi Téspis, convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a procissão de Atenas. Ele foi responsável por desenvolver o uso de máscaras para representar. Essa ousadia o trouxe a alcunha de “criador do teatro”.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Foi na Grécia antiga que surgiram dois gêneros de teatro, sendo eles: a comédia e a tragédia. As peças teatrais trágicas tinham temas ligados à justiça, às leis e ao destino. Exemplos clássicos de autores e dramaturgos da época são Ésquilo, Sófocles e Eurípdes.</p>

    Foi na Grécia antiga que surgiram dois gêneros de teatro, sendo eles: a comédia e a tragédia. As peças teatrais trágicas tinham temas ligados à justiça, às leis e ao destino. Exemplos clássicos de autores e dramaturgos da época são Ésquilo, Sófocles e Eurípdes.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O teatro cômico tinha como intuito o riso dos espectadores, pois representava de forma engraçada o cotidiano da vida em formato de sátiras. O principal autor desse estilo de obra era Aristófanes.</p>

    O teatro cômico tinha como intuito o riso dos espectadores, pois representava de forma engraçada o cotidiano da vida em formato de sátiras. O principal autor desse estilo de obra era Aristófanes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ao longo dos anos o teatro foi se espalhando pelo mundo, até que durante a Idade Média, assumiu uma abordagem mais religiosa, com encenações ligadas a eventos da Bíblia e do Cristianismo.</p>

    Ao longo dos anos o teatro foi se espalhando pelo mundo, até que durante a Idade Média, assumiu uma abordagem mais religiosa, com encenações ligadas a eventos da Bíblia e do Cristianismo.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>O teatro, no Renascimento, passou a ser valorizado como forma de entretenimento e expressão artística. Essa também é a época das grandes obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, como “Romeu e Julieta” e “Hamlet”.</p>

    O teatro, no Renascimento, passou a ser valorizado como forma de entretenimento e expressão artística. Essa também é a época das grandes obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, como “Romeu e Julieta” e “Hamlet”.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A partir dos séculos XVII e XIX com as revoluções presentes na Europa e a ascensão da burguesia, influenciaram diretamente no teatro.</p>

    A partir dos séculos XVII e XIX com as revoluções presentes na Europa e a ascensão da burguesia, influenciaram diretamente no teatro.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>O início do teatro no Brasil aconteceu com apresentações organizadas por padres jesuítas no século XVI. Coube a José de Anchieta ser considerado o primeiro dramaturgo brasileiro.</p>

    O início do teatro no Brasil aconteceu com apresentações organizadas por padres jesuítas no século XVI. Coube a José de Anchieta ser considerado o primeiro dramaturgo brasileiro.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>José de Anchieta evidenciou a implantação do teatro no Brasil com o interesse de catequizar os índios para o catolicismo e impedir os hábitos condenáveis dos colonizadores portugueses, sendo assim uma idéia mais religiosa do que artística.</p>

    José de Anchieta evidenciou a implantação do teatro no Brasil com o interesse de catequizar os índios para o catolicismo e impedir os hábitos condenáveis dos colonizadores portugueses, sendo assim uma idéia mais religiosa do que artística.

     Foto: flickr Arquivo Nacional
  • <p>O Romantismo, então, foi o grande responsável por trazer forças ao teatro brasileiro no século XIX, sendo impulsionado por célebres escritores como Martins Pena, Gonçalves de Magalhães, João Caetano, José Alencar e Machado de Assis.</p>

    O Romantismo, então, foi o grande responsável por trazer forças ao teatro brasileiro no século XIX, sendo impulsionado por célebres escritores como Martins Pena, Gonçalves de Magalhães, João Caetano, José Alencar e Machado de Assis.

     Foto: flickr Arquivo Nacional
  • <p>No século XIX havia uma preocupação obsessiva com a autenticidade de cenários. Até mesmo cavalos vivos subiam ao palco.</p>

    No século XIX havia uma preocupação obsessiva com a autenticidade de cenários. Até mesmo cavalos vivos subiam ao palco.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>O desenvolvimento tecnológico modificou todo o aparato técnico que cercava o espetáculo: luzes, cenários, som e efeitos especiais diversos.</p>

    O desenvolvimento tecnológico modificou todo o aparato técnico que cercava o espetáculo: luzes, cenários, som e efeitos especiais diversos.

     Foto: Mike Peel/Wikimédia Commons
  • <p>O teatro realista é uma das expressões artísticas que se opunha ao Romantismo e tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam a política, economia e os dilemas humanos.</p>

    O teatro realista é uma das expressões artísticas que se opunha ao Romantismo e tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam a política, economia e os dilemas humanos.

     Foto: flickr Arquivo Nacional
  • <p>No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autentica no país, com as famosas Companhias. Diante disso, a figura de Nelson Rodrigues ganha destaque.</p>

    No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autentica no país, com as famosas Companhias. Diante disso, a figura de Nelson Rodrigues ganha destaque.

     Foto: - Arquivo Nacional
  • <p>Cacilda Becker, Paulo Autran, Walmor Chagas, Tônia Carrero e Fernanda Montenegro foram atores de destaque nesta época. Em 1953. foi fundado o Teatro de Arena, com uma aura revolucionária e contestadora frente a tensão política e social da pré-ditadura.</p>

    Cacilda Becker, Paulo Autran, Walmor Chagas, Tônia Carrero e Fernanda Montenegro foram atores de destaque nesta época. Em 1953. foi fundado o Teatro de Arena, com uma aura revolucionária e contestadora frente a tensão política e social da pré-ditadura.

     Foto: Flickr Arquivo nacional do Brasil
  • <p>Durante os anos da ditadura militar, entre 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura, assim como todas as manifestações artísticas.</p>

    Durante os anos da ditadura militar, entre 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura, assim como todas as manifestações artísticas.

     Foto: flickr Arquivo Nacional
  • <p>Espetáculos de dança, ópera e balé são também estão ligados aos ambientes do teatro. Afinal, esses espaços contam com infraestrutura especializada para tais eventos.</p>

    Espetáculos de dança, ópera e balé são também estão ligados aos ambientes do teatro. Afinal, esses espaços contam com infraestrutura especializada para tais eventos.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>O teatro é uma arte extremamente rica, que pode contar com óperas, teatro de bonecos, musicais, peças realizadas em espaços alternativos entre outras formas. No início dessa manifestação, o foco era itinerante, porém agora existem espaços apropriados para os espetáculos.</p>

    O teatro é uma arte extremamente rica, que pode contar com óperas, teatro de bonecos, musicais, peças realizadas em espaços alternativos entre outras formas. No início dessa manifestação, o foco era itinerante, porém agora existem espaços apropriados para os espetáculos.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Por fim, o teatro moderno traz uma diversidade de estilos, técnicas e influências. Entre elas, a incorporação de elementos multimídia, a exploração de novas formas de narrativa e a globalização da produção teatral.</p>

    Por fim, o teatro moderno traz uma diversidade de estilos, técnicas e influências. Entre elas, a incorporação de elementos multimídia, a exploração de novas formas de narrativa e a globalização da produção teatral.

     Foto: Reprodução Youtube
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