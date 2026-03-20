Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Famosos de Hollywood que têm raízes alemãs: sabia de todos?

RF
Redação Flipar
  • <p>Ao longo das gerações, essa herança ajudou a moldar identidades, sobrenomes e histórias pessoais de atores que hoje fazem sucesso no cinema e na televisão. Conheça alguns famosos cuja linhagem remonta a diferentes regiões da Alemanha.</p>

    Ao longo das gerações, essa herança ajudou a moldar identidades, sobrenomes e histórias pessoais de atores que hoje fazem sucesso no cinema e na televisão. Conheça alguns famosos cuja linhagem remonta a diferentes regiões da Alemanha.

     Foto: Maheshkumar Painam Unsplash
  • <p>Leonardo DiCaprio – Ator nascido em Los Angeles em 11/11/1974, tem ascendência alemã pela mãe, Irmelin, nascida na Alemanha e filha de uma família que imigrou após a Segunda Guerra Mundial. Suas raízes maternas vêm de regiões tradicionais do país, preservadas pela família ao longo das gerações.</p>

    Leonardo DiCaprio – Ator nascido em Los Angeles em 11/11/1974, tem ascendência alemã pela mãe, Irmelin, nascida na Alemanha e filha de uma família que imigrou após a Segunda Guerra Mundial. Suas raízes maternas vêm de regiões tradicionais do país, preservadas pela família ao longo das gerações.

     Foto: Divulgação
  • <p>Sandra Bullock – Atriz nascida na Virgínia em 26/7/1964, é filha de Helga Mathilde, alemã nascida em Nuremberg e integrante de uma família profundamente ligada à cultura germânica. A atriz cresceu ouvindo alemão em casa e mantendo contato frequente com parentes no país.</p>

    Sandra Bullock – Atriz nascida na Virgínia em 26/7/1964, é filha de Helga Mathilde, alemã nascida em Nuremberg e integrante de uma família profundamente ligada à cultura germânica. A atriz cresceu ouvindo alemão em casa e mantendo contato frequente com parentes no país.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Bruce Willis – Ator nascido na Alemanha Ocidental em 19/3/1955, é filho de uma alemã, Marlene, natural de Kassel, que se casou com um militar americano. Sua infância reflete a mistura das duas culturas, já que viveu os primeiros anos em território alemão antes de se mudar para os Estados Unidos.</p>

    Bruce Willis – Ator nascido na Alemanha Ocidental em 19/3/1955, é filho de uma alemã, Marlene, natural de Kassel, que se casou com um militar americano. Sua infância reflete a mistura das duas culturas, já que viveu os primeiros anos em território alemão antes de se mudar para os Estados Unidos.

     Foto: - Reprodução Instagram
  • <p>Kirsten Dunst – Atriz nascida em Nova Jersey em 30/4/1982, tem ascendência alemã pelo pai, Klaus Dunst, nascido na Alemanha e integrante de uma tradicional família do Norte europeu. Ela manteve dupla cidadania durante parte da vida devido às raízes paternas.</p>

    Kirsten Dunst – Atriz nascida em Nova Jersey em 30/4/1982, tem ascendência alemã pelo pai, Klaus Dunst, nascido na Alemanha e integrante de uma tradicional família do Norte europeu. Ela manteve dupla cidadania durante parte da vida devido às raízes paternas.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Walt Disney – Produtor e animador nascido em Chicago em 5/12/1901, descende de alemães pelos dois lados da família, que migraram para os Estados Unidos ainda no século XIX. Suas raízes vêm de imigrantes que se fixaram na região do Meio-Oeste e preservaram tradições por gerações.</p>

    Walt Disney – Produtor e animador nascido em Chicago em 5/12/1901, descende de alemães pelos dois lados da família, que migraram para os Estados Unidos ainda no século XIX. Suas raízes vêm de imigrantes que se fixaram na região do Meio-Oeste e preservaram tradições por gerações.

     Foto: Boy Scouts of America/Wikimedia Commons
  • <p>Adam Driver – Ator nascido em San Diego em 19/11/1983, tem ascendência alemã pelo lado paterno, ligada a famílias que se estabeleceram no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Suas raízes remontam a imigrantes que chegaram ao país entre o final do século XIX e o início do XX.</p>

    Adam Driver – Ator nascido em San Diego em 19/11/1983, tem ascendência alemã pelo lado paterno, ligada a famílias que se estabeleceram no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Suas raízes remontam a imigrantes que chegaram ao país entre o final do século XIX e o início do XX.

     Foto: Flickr - Dick Thomas Johnson
  • <p>Tom Hanks – Ator nascido na Califórnia em 9/7/1956, descende de alemães pelo ramo materno, originário de regiões da Alemanha Central. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram costumes tradicionais após se fixarem no país.</p>

    Tom Hanks – Ator nascido na Califórnia em 9/7/1956, descende de alemães pelo ramo materno, originário de regiões da Alemanha Central. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram costumes tradicionais após se fixarem no país.

     Foto: Nan Palmero/wikimedia commons
  • <p>Ben Affleck – Ator nascido na Califórnia em 15/8/1972, tem ascendência alemã por parte de mãe, ligada a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos durante o século XIX. Suas raízes integram a grande comunidade germânica instalada na Nova Inglaterra.</p>

    Ben Affleck – Ator nascido na Califórnia em 15/8/1972, tem ascendência alemã por parte de mãe, ligada a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos durante o século XIX. Suas raízes integram a grande comunidade germânica instalada na Nova Inglaterra.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  • <p>Uma Thurman – Atriz nascida em Boston em 29/4/1970, possui ascendência alemã pela mãe, Nena von Schlebrügge, nascida no México, filha de alemães que migraram ainda jovens. A linhagem mantém vínculos com tradições europeias herdadas da família materna.</p>

    Uma Thurman – Atriz nascida em Boston em 29/4/1970, possui ascendência alemã pela mãe, Nena von Schlebrügge, nascida no México, filha de alemães que migraram ainda jovens. A linhagem mantém vínculos com tradições europeias herdadas da família materna.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Michelle Pfeiffer – Atriz nascida na Califórnia em 29/4/1958, tem raízes alemãs por meio dos ancestrais paternos, ligados a famílias vindas da região do Reno. A herança cultural foi preservada por gerações que se estabeleceram no Oeste dos Estados Unidos.</p>

    Michelle Pfeiffer – Atriz nascida na Califórnia em 29/4/1958, tem raízes alemãs por meio dos ancestrais paternos, ligados a famílias vindas da região do Reno. A herança cultural foi preservada por gerações que se estabeleceram no Oeste dos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução instagram @michellepfeifferoficial
  • <p>Scarlett Johansson – Atriz nascida em Nova York em 22/11/1984, tem ascendência alemã pelo lado materno, que reúne também famílias de origem judaico-europeia. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram tradições culturais transmitidas às gerações seguintes.</p>

    Scarlett Johansson – Atriz nascida em Nova York em 22/11/1984, tem ascendência alemã pelo lado materno, que reúne também famílias de origem judaico-europeia. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram tradições culturais transmitidas às gerações seguintes.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Nicolas Cage – Ator nascido na Califórnia em 7/1/1964, possui parte de sua ancestralidade ligada a imigrantes alemães que chegaram aos Estados Unidos no século XIX. Essa linhagem foi incorporada à ampla mistura cultural da família Coppola.</p>

    Nicolas Cage – Ator nascido na Califórnia em 7/1/1964, possui parte de sua ancestralidade ligada a imigrantes alemães que chegaram aos Estados Unidos no século XIX. Essa linhagem foi incorporada à ampla mistura cultural da família Coppola.

     Foto:
  • <p>Blake Lively – Atriz nascida em Los Angeles em 25/8/1987, tem ascendência alemã por meio do lado materno, descendente de famílias que migraram para a costa Oeste do país. Suas raízes fazem parte da diversidade étnica preservada pela família.</p>

    Blake Lively – Atriz nascida em Los Angeles em 25/8/1987, tem ascendência alemã por meio do lado materno, descendente de famílias que migraram para a costa Oeste do país. Suas raízes fazem parte da diversidade étnica preservada pela família.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>Jesse Eisenberg – Ator nascido em Nova York em 5/10/1983, é descendente de alemães pelo ramo paterno, ligado a imigrantes que chegaram antes da Segunda Guerra Mundial. Essa herança se combina a outras origens europeias presentes na família.</p>

    Jesse Eisenberg – Ator nascido em Nova York em 5/10/1983, é descendente de alemães pelo ramo paterno, ligado a imigrantes que chegaram antes da Segunda Guerra Mundial. Essa herança se combina a outras origens europeias presentes na família.

     Foto: flickr - Raph_PH
  • <p>Kirstie Alley – Atriz nascida no Kansas em 12/1/1951, tem raízes alemãs por parte de família estendida que migrou para os Estados Unidos no século XIX. Suas origens estão associadas à grande comunidade germânica que se fixou no Meio-Oeste.</p>

    Kirstie Alley – Atriz nascida no Kansas em 12/1/1951, tem raízes alemãs por parte de família estendida que migrou para os Estados Unidos no século XIX. Suas origens estão associadas à grande comunidade germânica que se fixou no Meio-Oeste.

     Foto: reprodução instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay