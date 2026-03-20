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Já viu ovo com gema branca? A explicação é curiosa

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Redação Flipar
  • <p>Muita gente achou que o vídeo era fake. O narrador dizia: “Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso. Não parece tão apetitoso assim”</p>

    Muita gente achou que o vídeo era fake. O narrador dizia: “Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso. Não parece tão apetitoso assim”

     Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • <p>Mas o vídeo é verdadeiro e tem explicação. A coluna Fato ou Fake do G1 verificou que o próprio restaurante chamado Izakaya Maki explicou o item do menu que ficou popular.</p>

    Mas o vídeo é verdadeiro e tem explicação. A coluna Fato ou Fake do G1 verificou que o próprio restaurante chamado Izakaya Maki explicou o item do menu que ficou popular.

     Foto: Omelete.com ovos com gema branca no restaurante restaurante chamado Izakaya Maki no Japão
  • <p>A iguaria foi chamada de  Izakaya Odashi, descrita como um dashimaki branco puro de sabor refinado e textura fofa.</p>

    A iguaria foi chamada de  Izakaya Odashi, descrita como um dashimaki branco puro de sabor refinado e textura fofa.

     Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • <p>E a explicação é a seguinte: as aves da região são alimentadas com arroz e é por isso que os ovos acabam ficando com as gemas brancas.</p>

    E a explicação é a seguinte: as aves da região são alimentadas com arroz e é por isso que os ovos acabam ficando com as gemas brancas.

     Foto: Reprodução de redes sociais
  • <p>A tonalidade da gema, portanto, depende da alimentação da ave. E as gemas brancas renderam, junto com a clara, um quitute que faz sucesso por lá.</p>

    A tonalidade da gema, portanto, depende da alimentação da ave. E as gemas brancas renderam, junto com a clara, um quitute que faz sucesso por lá.

     Foto: Reprodução de redes sociais
  • <p>Um dos alimentos mais nutritivos do mundo, o ovo é extremamente rico em proteína e o queridinho das pessoas que praticam atividades físicas, inclusive dos atletas. Entenda os benefícios para a saúde que esse alimento traz e os tipos de ovos que existem.</p>

    Um dos alimentos mais nutritivos do mundo, o ovo é extremamente rico em proteína e o queridinho das pessoas que praticam atividades físicas, inclusive dos atletas. Entenda os benefícios para a saúde que esse alimento traz e os tipos de ovos que existem.

     Foto: Pixabay
  • <p>De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ovo é o segundo melhor alimento e perde apenas para o leite materno. Rico em proteínas e nutrientes, ele ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce.</p>

    De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ovo é o segundo melhor alimento e perde apenas para o leite materno. Rico em proteínas e nutrientes, ele ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce.

     Foto: Divulgação
  • <p>Você pode encontrar ovos que variam em tamanho, cor, técnicas de criação das aves e até mesmo nos benefícios à saúde.</p>

    Você pode encontrar ovos que variam em tamanho, cor, técnicas de criação das aves e até mesmo nos benefícios à saúde.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O ovo é rico em proteínas e gorduras, mas tem poucos carboidratos e poucas calorias. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir a ingestão calórica.</p>

    O ovo é rico em proteínas e gorduras, mas tem poucos carboidratos e poucas calorias. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir a ingestão calórica.

     Foto: freepik timolina
  • <p>A gema de ovo é rica em colina, um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. Ela é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso.</p>

    A gema de ovo é rica em colina, um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. Ela é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso.

     Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
  • <p>A colina é fundamental para a formação da memória, concentração e saúde celular. Ela ajuda na síntese de fosfolípidos, que compõem as membranas celulares, e também da acetilcolina, um neurotransmissor.</p>

    A colina é fundamental para a formação da memória, concentração e saúde celular. Ela ajuda na síntese de fosfolípidos, que compõem as membranas celulares, e também da acetilcolina, um neurotransmissor.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>O ovo contém luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Além disso, o consumo moderado de ovo pode ajudar a melhorar o colesterol bom (HDL).</p>

    O ovo contém luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Além disso, o consumo moderado de ovo pode ajudar a melhorar o colesterol bom (HDL).

     Foto: Divulgação
  • <p>O ovo ajuda a controlar a glicemia, pois tem poucos carboidratos e contribui para o aumento da massa muscular, pois é rico em proteínas.</p>

    O ovo ajuda a controlar a glicemia, pois tem poucos carboidratos e contribui para o aumento da massa muscular, pois é rico em proteínas.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>AlÃ©m disso, auxilia na perda de peso, pois ajuda a aumentar a sensaÃ§Ã£o de saciedade .Esse alimento melhora o sistema imunolÃ³gico, pois Ã© rico em antioxidantes e ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom.</p>

    AlÃ©m disso, auxilia na perda de peso, pois ajuda a aumentar a sensaÃ§Ã£o de saciedade .Esse alimento melhora o sistema imunolÃ³gico, pois Ã© rico em antioxidantes e ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom.

     Foto: Imagem de Total Shape por Pixabay
  • <p>Ele também mantém a saúde dos ossos e dos dentes, pois contém cálcio e fósforo e contribui para a saúde ocular, pois contém luteína e zeaxantina.</p>

    Ele também mantém a saúde dos ossos e dos dentes, pois contém cálcio e fósforo e contribui para a saúde ocular, pois contém luteína e zeaxantina.

     Foto:
  • <p>O ovo  pode ser  mexido, omelete, pochê, assim como aparecer  em sanduíches.Ele também pode ser usado na preparação de bolos, biscoitos, pães, suflês, crepes e ensopados.</p>

    O ovo  pode ser  mexido, omelete, pochê, assim como aparecer  em sanduíches.Ele também pode ser usado na preparação de bolos, biscoitos, pães, suflês, crepes e ensopados.

     Foto: Nemoel Nemo por Pixabay
  • <p>Em relação aos tipos de ovos, existem os de granja, que são os mais comuns dos supermercados. Eles são fontes de antioxidantes, proteínas de alta qualidade e vitaminas minerais.</p>

    Em relação aos tipos de ovos, existem os de granja, que são os mais comuns dos supermercados. Eles são fontes de antioxidantes, proteínas de alta qualidade e vitaminas minerais.

     Foto: Pixabay/Alexas_Fotos
  • <p>Os ovos caipiras, por sua vez, têm uma gema que possui uma coloração amarela mais intensa, já a casca tende a ser branca, vermelha e azulada. Ele é uma fonte de proteína e auxilia na produção de músculos, aumentando a saciedade, ajudando na perda de peso.</p>

    Os ovos caipiras, por sua vez, têm uma gema que possui uma coloração amarela mais intensa, já a casca tende a ser branca, vermelha e azulada. Ele é uma fonte de proteína e auxilia na produção de músculos, aumentando a saciedade, ajudando na perda de peso.

     Foto:
  • <p>O ovo jumbo tem, no mínimo, 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Ele possui bastante nutriente, vitaminas A, D, E e do complexo B; zinco; ferro; cálcio e selênio, fortalece ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso.</p>

    O ovo jumbo tem, no mínimo, 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Ele possui bastante nutriente, vitaminas A, D, E e do complexo B; zinco; ferro; cálcio e selênio, fortalece ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso.

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