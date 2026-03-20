Já viu ovo com gema branca? A explicação é curiosa
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Muita gente achou que o vídeo era fake. O narrador dizia: “Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso. Não parece tão apetitoso assim”Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
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Mas o vídeo é verdadeiro e tem explicação. A coluna Fato ou Fake do G1 verificou que o próprio restaurante chamado Izakaya Maki explicou o item do menu que ficou popular.Foto: Omelete.com ovos com gema branca no restaurante restaurante chamado Izakaya Maki no Japão
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A iguaria foi chamada de Izakaya Odashi, descrita como um dashimaki branco puro de sabor refinado e textura fofa.Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
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E a explicação é a seguinte: as aves da região são alimentadas com arroz e é por isso que os ovos acabam ficando com as gemas brancas.Foto: Reprodução de redes sociais
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A tonalidade da gema, portanto, depende da alimentação da ave. E as gemas brancas renderam, junto com a clara, um quitute que faz sucesso por lá.Foto: Reprodução de redes sociais
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Um dos alimentos mais nutritivos do mundo, o ovo é extremamente rico em proteína e o queridinho das pessoas que praticam atividades físicas, inclusive dos atletas. Entenda os benefícios para a saúde que esse alimento traz e os tipos de ovos que existem.Foto: Pixabay
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ovo é o segundo melhor alimento e perde apenas para o leite materno. Rico em proteínas e nutrientes, ele ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce.Foto: Divulgação
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Você pode encontrar ovos que variam em tamanho, cor, técnicas de criação das aves e até mesmo nos benefícios à saúde.Foto: Imagem gerada por i.a
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O ovo é rico em proteínas e gorduras, mas tem poucos carboidratos e poucas calorias. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir a ingestão calórica.Foto: freepik timolina
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A gema de ovo é rica em colina, um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. Ela é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso.Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
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A colina é fundamental para a formação da memória, concentração e saúde celular. Ela ajuda na síntese de fosfolípidos, que compõem as membranas celulares, e também da acetilcolina, um neurotransmissor.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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O ovo contém luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Além disso, o consumo moderado de ovo pode ajudar a melhorar o colesterol bom (HDL).Foto: Divulgação
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O ovo ajuda a controlar a glicemia, pois tem poucos carboidratos e contribui para o aumento da massa muscular, pois é rico em proteínas.Foto: Imagem Freepik
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AlÃ©m disso, auxilia na perda de peso, pois ajuda a aumentar a sensaÃ§Ã£o de saciedade .Esse alimento melhora o sistema imunolÃ³gico, pois Ã© rico em antioxidantes e ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom.Foto: Imagem de Total Shape por Pixabay
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Ele também mantém a saúde dos ossos e dos dentes, pois contém cálcio e fósforo e contribui para a saúde ocular, pois contém luteína e zeaxantina.Foto:
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O ovo pode ser mexido, omelete, pochê, assim como aparecer em sanduíches.Ele também pode ser usado na preparação de bolos, biscoitos, pães, suflês, crepes e ensopados.Foto: Nemoel Nemo por Pixabay
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Em relação aos tipos de ovos, existem os de granja, que são os mais comuns dos supermercados. Eles são fontes de antioxidantes, proteínas de alta qualidade e vitaminas minerais.Foto: Pixabay/Alexas_Fotos
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Os ovos caipiras, por sua vez, têm uma gema que possui uma coloração amarela mais intensa, já a casca tende a ser branca, vermelha e azulada. Ele é uma fonte de proteína e auxilia na produção de músculos, aumentando a saciedade, ajudando na perda de peso.Foto:
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O ovo jumbo tem, no mínimo, 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Ele possui bastante nutriente, vitaminas A, D, E e do complexo B; zinco; ferro; cálcio e selênio, fortalece ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso.Foto:
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