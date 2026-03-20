Universidade de Harvard aponta o café da manhã ideal
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Veja as dicas dos especialistas para um café da manhã mais rico em nutrientes, com foco na combinação adequada entre frutas, cereais integrais, proteínas e gorduras consideradas saudáveis. O objetivo é estimular escolhas conscientes que favoreçam tanto a saúde física quanto o desempenho intelectual.Foto: Somesh Kesarla Suresh/Unsplash
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Um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.Foto: Divulgação
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O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.Foto: Imagem de forwimuwi73 por Pixabay
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Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.Foto: Divulgação Hotel Shalati café
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Há uma lista de alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.Foto: Jacques David/Pixabay
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Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.Foto: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay
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O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.Foto: Freepik
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O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.Foto: Freepik
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O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.Foto: Juraj Varga por Pixabay
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Foi indicado um café da manhã que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Esta composição traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.Foto: imagem gerada por i.a
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Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.Foto: Reprodução do site conquistesuavida.com.br/noticia/iogurte-com-granola
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Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.Foto: - creative commons hippopx.com
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Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.Foto: Youtube/BRUNA CARVALHO TV
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Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.Foto: Freepik
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As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.Foto: Reprodução/ Guide for the Traveler
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Uma abordagem prática e acessível, que pode ser ajustada às necessidades individuais, respeitando preferências pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.Foto: Reprodução
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Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.Foto: - Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana
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O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.Foto: freepik