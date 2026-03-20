Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Lagoa Azul de Niquelândia: a lenda da “lagoa sem fundo” e sua beleza natural

RF
Redação Flipar
  • <p>O apelido de “lagoa sem fundo” surgiu justamente por essa aparência: a água é tão clara que cria uma sensação de profundidade infinita. Além disso, relatos antigos e tentativas de medição pouco precisas ajudaram a reforçar o mistério.</p>

    O apelido de “lagoa sem fundo” surgiu justamente por essa aparência: a água é tão clara que cria uma sensação de profundidade infinita. Além disso, relatos antigos e tentativas de medição pouco precisas ajudaram a reforçar o mistério.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • <p>Sua profundidade é alvo de controvérsia. Estimativas variam de cerca de 80 a até 200 metros, o que reforça o mistério em torno do local. Essa incerteza, somada à possível ligação com formações subterrâneas, ajuda a manter viva a fama de “lagoa sem fundo”.</p>

    Sua profundidade é alvo de controvérsia. Estimativas variam de cerca de 80 a até 200 metros, o que reforça o mistério em torno do local. Essa incerteza, somada à possível ligação com formações subterrâneas, ajuda a manter viva a fama de “lagoa sem fundo”.

     Foto: Reprodução do Google Maps
  • <p>Há relatos populares de tentativas de medição com cabos muito longos que não teriam alcançado o fundo, mas essas informações não são confirmadas por estudos científicos.</p>

    Há relatos populares de tentativas de medição com cabos muito longos que não teriam alcançado o fundo, mas essas informações não são confirmadas por estudos científicos.

     Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • <p>O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um “portal para outro mundo” ou até “redemoinhos invisíveis” que engolem objetos e pessoas.</p>

    O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um “portal para outro mundo” ou até “redemoinhos invisíveis” que engolem objetos e pessoas.

     Foto: Reprodução do Facebook
  • <p>A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária.</p>

    A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • <p>Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias.</p>

    Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • <p>Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína.</p>

    Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela.</p>

    A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • <p>A entrada pode ser gratuita, mas exige autorização prévia, já que a lagoa está localizada em uma propriedade privada.</p>

    A entrada pode ser gratuita, mas exige autorização prévia, já que a lagoa está localizada em uma propriedade privada.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • <p>É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais.</p>

    É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais.

     Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • <p>Embora a Ã¡gua cristalina pareÃ§a muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta.</p>

    Embora a Ã¡gua cristalina pareÃ§a muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Nos MÃ­nimos Detalhes
  • <p>Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras).</p>

    Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras).

     Foto: Wikimedia Commons/Robson Romeiro
  • <p>Esse povoado jÃ¡ foi uma das vilas mais desenvolvidas de GoiÃ¡s e chegou a ser capital do impÃ©rio brasileiro por um dia, quando D. Pedro II pernoitou na regiÃ£o.</p>

    Esse povoado jÃ¡ foi uma das vilas mais desenvolvidas de GoiÃ¡s e chegou a ser capital do impÃ©rio brasileiro por um dia, quando D. Pedro II pernoitou na regiÃ£o.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • <p>Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia.</p>

    Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia.

     Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • <p>Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual.</p>

    Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual.

     Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • <p>Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás.</p>

    Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás.

     Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay