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Costa dos Corais: maior recife costeiro do Brasil sofre com aquecimento e pressão ambiental

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Redação Flipar
  • <p>Com cerca de 120 a 135 km de extensão, a área é considerada uma das maiores formações recifais do Atlântico Sul. Ela serve de habitat para diversas espécies marinhas.</p>

    Com cerca de 120 a 135 km de extensão, a área é considerada uma das maiores formações recifais do Atlântico Sul. Ela serve de habitat para diversas espécies marinhas.

     Foto: wikimedia commons/Jobosco
  • <p>Especialistas apontam que os recifes vêm sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas globais.</p>

    Especialistas apontam que os recifes vêm sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas globais.

     Foto: Reprodução/Globoplay
  • <p>O chamado branqueamento dos corais ocorre quando esses organismos expulsam as algas que garantem sua sobrevivência. Sem elas, os corais ficam mais vulneráveis.</p>

    O chamado branqueamento dos corais ocorre quando esses organismos expulsam as algas que garantem sua sobrevivência. Sem elas, os corais ficam mais vulneráveis.

     Foto: montagem/reprodução tv globo
  • <p>Estudos recentes indicam episódios significativos de branqueamento entre 2023 e 2024. Em áreas rasas, a mortalidade pode atingir níveis elevados.</p>

    Estudos recentes indicam episódios significativos de branqueamento entre 2023 e 2024. Em áreas rasas, a mortalidade pode atingir níveis elevados.

     Foto: wikimedia commons/Jobosco
  • <p>Pesquisadores destacam que ondas de calor marinhas intensas têm sido registradas com mais frequência. Esse cenário agrava o estresse nos recifes.</p>

    Pesquisadores destacam que ondas de calor marinhas intensas têm sido registradas com mais frequência. Esse cenário agrava o estresse nos recifes.

     Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
  • <p>Além do clima, fatores locais também contribuem para a degradação. Entre eles estão poluição, ocupação costeira e turismo desordenado.</p>

    Além do clima, fatores locais também contribuem para a degradação. Entre eles estão poluição, ocupação costeira e turismo desordenado.

     Foto: Divulgação / Governo de Alagoas
  • <p>Apesar dos impactos, o turismo na região continua permitido, desde que regulamentado. Áreas como Maragogi adotam limites de visitação e regras ambientais.</p>

    Apesar dos impactos, o turismo na região continua permitido, desde que regulamentado. Áreas como Maragogi adotam limites de visitação e regras ambientais.

     Foto: reprodução/Rádio e TV Justiça
  • <p data-start=Autoridades e especialistas defendem o fortalecimento da fiscalização e da educação ambiental. O objetivo é reduzir os danos causados pela atividade humana.

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    Autoridades e especialistas defendem o fortalecimento da fiscalização e da educação ambiental. O objetivo é reduzir os danos causados pela atividade humana.

    Foto: reprodução

  • <p>Os recifes têm papel essencial na proteção do litoral. Eles funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas.</p>

    Os recifes têm papel essencial na proteção do litoral. Eles funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas.

     Foto: ICMBio
  • <p data-start=Também são responsáveis pela formação de piscinas naturais, que atraem visitantes. Essas áreas exigem manejo cuidadoso para evitar degradação.

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    Também são responsáveis pela formação de piscinas naturais, que atraem visitantes. Essas áreas exigem manejo cuidadoso para evitar degradação.

    Foto: reprodução

  • <p>De acordo com especialistas, a recuperação dos corais depende da redução das pressões ambientais. Ações conjuntas podem ajudar a preservar esse ecossistema.</p>

    De acordo com especialistas, a recuperação dos corais depende da redução das pressões ambientais. Ações conjuntas podem ajudar a preservar esse ecossistema.

     Foto: reprodução
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