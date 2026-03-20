Cidade do Piauí enfrenta um dos processos de desertificação mais graves do Brasil

Hoje, a área degradada associada à desertificação chega a cerca de 805 km², atingindo não apenas Gilbués, mas também municípios vizinhos. Apesar da paisagem árida e do aspecto semelhante ao de um deserto, trata-se de um processo de perda de produtividade do solo, e não de um deserto propriamente dito. A situação afeta a economia local, baseada na agricultura e na pecuária, e representa um dos casos mais críticos de degradação ambiental no país.