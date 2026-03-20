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Estilo de Vida

O papel das sementes na saúde dos fios e como incluí-las na alimentação

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Redação Flipar
  • <p>Linhaça<br /> Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo.<br /> Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.</p>

    Linhaça
    Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo.
    Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.

     Foto: Divulgação
  • <p>Chia<br /> Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo.<br /> Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados.</p>

    Chia
    Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo.
    Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados.

     Foto: Imagem de ?????? ????????? por Pixabay
  • <p>Semente de abóbora –<br /> Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos.<br /> Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.</p>

    Semente de abóbora –
    Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos.
    Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.

     Foto: Salil Kumar Mukherjee wikimedia commons
  • <p>Semente de girassol<br /> Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo.<br /> Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.</p>

    Semente de girassol
    Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo.
    Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.

     Foto: - Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay
  • <p>Gergelim<br /> Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar.<br /> Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.</p>

    Gergelim
    Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar.
    Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Semente de melancia<br /> Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.</p>

    Semente de melancia
    Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.

     Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • <p>Semente de uva<br /> Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.</p>

    Semente de uva
    Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios. Por isso, resultados dependem de um conjunto de cuidados.</p>

    Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios. Por isso, resultados dependem de um conjunto de cuidados.

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