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Soberanos dos céus: entenda as características que separam — e unem — gaviões, falcões e águias

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Redação Flipar
  • <p>Apesar de muitas vezes serem confundidos, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem <span class=Accipitriformes (no caso de águias e gaviões) e Falconiformes (no caso dos falcões).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/jasongillman-redtail-hawk-6532079_1280-e1774013367994.jpg?20260320113243" width="1114" height="626">

    Apesar de muitas vezes serem confundidos, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Accipitriformes (no caso de águias e gaviões) e Falconiformes (no caso dos falcões).

     Foto: Jason Gillman/Pixabay
  • <p>Surpreendentemente, estudos genéticos recentes sugerem que os falcões são evolutivamente mais próximos dos papagaios do que dos gaviões, apesar de sua aparência sugerir o contrário.</p>

    Surpreendentemente, estudos genéticos recentes sugerem que os falcões são evolutivamente mais próximos dos papagaios do que dos gaviões, apesar de sua aparência sugerir o contrário.

     Foto: Diane Baker/Unsplash
  • <p>As águias são as “gigantes” do grupo. Elas se destacam pelo porte imponente, com bicos e garras  poderosas, capazes de exercer uma pressão esmagadora sobre as vítimas.</p>

    As águias são as “gigantes” do grupo. Elas se destacam pelo porte imponente, com bicos e garras  poderosas, capazes de exercer uma pressão esmagadora sobre as vítimas.

     Foto: Flickr - Andy Morffew
  • <p>Por conta das suas asas largas, grande envergadura e uma musculatura forte, as águias conseguem executar voos planados por longos períodos aproveitando as correntes de ar sem gastar energia.</p>

    Por conta das suas asas largas, grande envergadura e uma musculatura forte, as águias conseguem executar voos planados por longos períodos aproveitando as correntes de ar sem gastar energia.

     Foto: Mathew Schwartz/Unsplash
  • <p>Alguns exemplos são a <span class=águia-careca e a águia-real. Elas costumam habitar áreas abertas, montanhosas ou próximas a grandes corpos d’água e caçam presas relativamente grandes.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/23-Aguia-Real-Litio-Flickr-arkko-Jarvinen.jpg?20260320113245" width="1114" height="626">

    Alguns exemplos são a águia-careca e a águia-real. Elas costumam habitar áreas abertas, montanhosas ou próximas a grandes corpos d’água e caçam presas relativamente grandes.

     Foto: Flickr - arkko Järvinen
  • <p>Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, permitindo identificar movimentos a mais de 3 quilômetros de distância.</p>

    Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, permitindo identificar movimentos a mais de 3 quilômetros de distância.

     Foto: Gabriel Oliveira/Icterus Ecoturismo
  • <p>As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial.</p>

    As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Os gaviões pertencem à família <span class=Accipitridae, assim como as águias, mas incluem espécies adaptadas a ambientes mais fechados, como florestas e áreas urbanas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/rubep-sparrowhawk-3015846_1280-e1774014195875.jpg?20260320113247" width="1114" height="626">

    Os gaviões pertencem à família Accipitridae, assim como as águias, mas incluem espécies adaptadas a ambientes mais fechados, como florestas e áreas urbanas.

     Foto: rubep/Pixabay
  • <p>Eles possuem asas mais curtas e arredondadas, ideais para manobras rápidas entre árvores, e uma cauda mais longa que auxilia no controle do voo. Um exemplo comum no Brasil é o <span class=gavião-carijó.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Roadside_Hawk_Rupornis_magnirostris_8077534007-e1774014357635.jpg?20260320113248" width="1114" height="626">

    Eles possuem asas mais curtas e arredondadas, ideais para manobras rápidas entre árvores, e uma cauda mais longa que auxilia no controle do voo. Um exemplo comum no Brasil é o gavião-carijó.

     Foto: Flickr - Ron Knight
  • <p>O gavião não costuma planar a altitudes tão elevadas quanto a águia; ele prefere a emboscada, observando de um poleiro e se lançando em um voo rápido e rasteiro. Sua dieta é variada, incluindo pequenos mamíferos, répteis, insetos e aves menores.</p>

    O gavião não costuma planar a altitudes tão elevadas quanto a águia; ele prefere a emboscada, observando de um poleiro e se lançando em um voo rápido e rasteiro. Sua dieta é variada, incluindo pequenos mamíferos, répteis, insetos e aves menores.

     Foto: Flickr - Cláudio Dias Timm
  • <p>Já os falcões pertencem à família <span class=Falconidae e se destacam principalmente pela velocidade. O falcão-peregrino, por exemplo, é considerado o animal mais rápido do mundo, podendo ultrapassar 320 km/h em mergulho.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/ethan-mcmenemy-mbvx2olrDI8-unsplash-e1774014677284.jpg?20260320113247" width="1114" height="626">

    Já os falcões pertencem à família Falconidae e se destacam principalmente pela velocidade. O falcão-peregrino, por exemplo, é considerado o animal mais rápido do mundo, podendo ultrapassar 320 km/h em mergulho.

     Foto: Ethan McMenemy/Unsplash
  • <p>Diferentemente das águias e gaviões, os falcões contam com asas longas e pontiagudas em formato de foice, adaptadas para voos rápidos e diretos em áreas abertas.</p>

    Diferentemente das águias e gaviões, os falcões contam com asas longas e pontiagudas em formato de foice, adaptadas para voos rápidos e diretos em áreas abertas.

     Foto: Vladimir Kharuk/iNaturalist
  • <p>Outra característica marcante é a forma como matam suas presas: em vez de usar apenas as garras, eles contam com um “dente” na borda do bico usado para quebrar o pescoço da vítima.</p>

    Outra característica marcante é a forma como matam suas presas: em vez de usar apenas as garras, eles contam com um “dente” na borda do bico usado para quebrar o pescoço da vítima.

     Foto: Couleur/Pixabay
  • <p>Apesar dessas diferenças, as três aves compartilham várias semelhanças fundamentais. Todas têm bicos curvos e afiados, garras fortes e uma visão extremamente desenvolvida.</p>

    Apesar dessas diferenças, as três aves compartilham várias semelhanças fundamentais. Todas têm bicos curvos e afiados, garras fortes e uma visão extremamente desenvolvida.

     Foto: Silke/Pixabay
  • <p>Todas são carnívoras e desempenham papel ecológico essencial no controle de populações de outras espécies. Também são frequentemente associadas a símbolos de poder e soberania em diversas culturas ao redor do mundo.</p>

    Todas são carnívoras e desempenham papel ecológico essencial no controle de populações de outras espécies. Também são frequentemente associadas a símbolos de poder e soberania em diversas culturas ao redor do mundo.

     Foto: Manoj Balotia/Unsplash
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