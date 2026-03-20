Gastronomia japonesa vai muito além do sushi; veja a variedade de quitutes
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Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária do Japão oferece pratos nutritivos e com sabores marcantes. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!Foto: Thomas Marban Unsplash
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Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri).Foto: Kevin Petit por Pixabay
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Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãosFoto: reprodução youtube
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Donburi: Tigela de arroz com diversos acompanhamentos, como carne, frango, frutos do mar, legumes e ovo. Uma refeiÃ§Ã£o completa e nutritiva.Foto: Xavier Chng Unsplash
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Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas.Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
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Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes.Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
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Tempura: Frutos do mar, vegetais ou carnes são revestidos com uma massa leve e crocante e fritos até ficarem dourados. O tempura é frequentemente servido com molho de tempura ou sal de limão.Foto: bady abbas Unsplash
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Ramen: Um prato de sopa consistente em caldo (geralmente de porco ou frango), macarrão, carne de porco fatiada, cebolinha, broto de bambu e um ovo cozido. Existem várias variações regionais de ramen no Japão.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Udon e Soba: Udon são macarrões grossos feitos de trigo, servidos quentes ou frios com caldo e vários acompanhamentos. Soba são macarrões finos feitos de trigo sarraceno, também servidos quentes ou frios, muitas vezes com um molho de soja para mergulhar.Foto: Masaaki Komori Unsplash
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Okonomiyaki: Uma espécie de panqueca japonesa feita com uma massa de farinha e água, combinada com repolho e outros ingredientes, como carne, frutos do mar ou queijo. É cozida em uma chapa e geralmente servida com molho okonomiyaki, maionese e flocos de bonito seco.Foto: Guillaume Coué Unsplash
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Yakitori: Espetinhos de frango grelhado, geralmente temperados com molho tare (à base de shoyu, mirin e sake). Os yakitoris podem incluir diferentes partes do frango, como peito, asas ou coxas.Foto: Magic Mary Unsplash
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Gyoza: Pastéis japoneses recheados com carne moída e legumes, temperados com alho, gengibre e molho de soja. São cozidos no vapor e depois fritos até ficarem crocantes.Foto: REEET JANK Unsplash
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Miso shiru: Sopa de miso com tofu, algas marinhas e outros ingredientes. Uma sopa tradicional japonesa, rica em proteínas e nutrientes.Foto: Seiya Maeda Unsplash
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Edamame: Grãos de soja cozidos na água com sal. Uma opção leve e saudável, perfeita para petiscos ou acompanhamentos.Foto: flickr Studio Sarah Lou
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Sunomono: Salada de pepino com vinagre de arroz e gergelim. Uma salada leve e refrescante, perfeita para acompanhar os pratos principais.Foto: flickr Vegan Feast Catering
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Mochi: Bolinho de arroz glutinoso recheado com diversos sabores, como feijão vermelho, gergelim ou chocolate. Um doce tradicional japonês, macio e saboroso.Foto: Minh Anh Nguyen Unsplash
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Dorayaki: Panqueca recheada com pasta de feijão vermelho. Um doce popular japonês, leve e saboroso.Foto: wikimedia commons Ocdp
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Dango: Bolinhos de arroz glutinoso espetados em um palito. Podem ser servidos com diversos sabores, como doce de morango, kinako (farinha de soja torrada) ou chá verde.Foto: Marek Piwnicki Unsplash
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Sake: Bebida alcoólica fermentada feita de arroz. Uma bebida tradicional japonesa, com diversas variedades e sabores.Foto: Zaji Kanamajina Unsplash
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Matcha: Chá verde em pó batido com água quente. Uma bebida tradicional japonesa, rica em antioxidantes e com um sabor único.Foto: flickr mike
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Ramune: Refrigerante japonÃªs com sabor cÃtrico. Uma bebida refrescante e popular no JapÃ£o.Foto: Joshua Olsen Unsplash
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No geral, a culinária japonesa é rica em nutrientes e pobre em calorias e gorduras saturadas. O consumo regular de peixe cru fornece ômega-3, importante para a saúde cardiovascular e cerebral.Foto: Imagem de Design n Print por Pixabay
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Os legumes frescos fornecem vitaminas, minerais e fibras, essenciais para uma boa saúde. A soja, por sua vez, é rica em proteínas e isoflavonas, que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas e alguns tipos de câncer.Foto: Orkun Orcan Unsplash
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A culinária japonesa é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável. É interessante experimentar novos pratos, explorar os ingredientes frescos e descobrir os benefícios nutricionais que essa rica cultura oferece.Foto: Louis Hansel Unsplash