Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Arquipélago brasileiro formado por 21 ilhas vulcânicas abriga ‘melhor praia do mundo’ e se tornou um paraíso para golfinhos

RF
Redação Flipar
  • <p>Um dos maiores destaques é a <span class=Baía dos Golfinhos, onde centenas — às vezes milhares — de golfinhos-rotadores aparecem ao amanhecer para descansar e se reproduzir, criando um espetáculo natural raro e constante.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Baia-dos-Golfinhos-Reproducao.jpg?20260320103418" width="1114" height="626">

    Um dos maiores destaques é a Baía dos Golfinhos, onde centenas — às vezes milhares — de golfinhos-rotadores aparecem ao amanhecer para descansar e se reproduzir, criando um espetáculo natural raro e constante.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Descoberto em 1503 durante expedições portuguesas, o arquipélago passou por disputas entre europeus, abrigou fortificações como o <span class=Forte de Nossa Senhora dos Remédios e chegou a funcionar como presídio e base militar.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Forte-Nossa-Senhora-dos-Remedios-e1774009023145.jpg?20260320103419" width="1114" height="626">

    Descoberto em 1503 durante expedições portuguesas, o arquipélago passou por disputas entre europeus, abrigou fortificações como o Forte de Nossa Senhora dos Remédios e chegou a funcionar como presídio e base militar.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlos Scorzato
  • <p>A partir de 1988, com a criação do Parque Nacional Marinho, cerca de 70% da área passou a ser protegida, consolidando Noronha como um dos principais destinos ecológicos do Brasil.</p>

    A partir de 1988, com a criação do Parque Nacional Marinho, cerca de 70% da área passou a ser protegida, consolidando Noronha como um dos principais destinos ecológicos do Brasil.

     Foto: Wikimedia Commons/Lidia Marques
  • <p>O arquipélago também é um centro vital de pesquisas para o Projeto Tamar, que monitora a desova de tartarugas marinhas em locais como a Praia do Leão e a Baía do Sueste.</p>

    O arquipélago também é um centro vital de pesquisas para o Projeto Tamar, que monitora a desova de tartarugas marinhas em locais como a Praia do Leão e a Baía do Sueste.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A região abriga mais de 230 espécies de peixes, corais e naufrágios como o da Corveta Ipiranga. As águas quentes, influenciadas pela Corrente Sul Equatorial, mantêm temperatura média de 26 °C durante todo o ano, favorecendo mergulhos com excelente visibilidade.</p>

    A região abriga mais de 230 espécies de peixes, corais e naufrágios como o da Corveta Ipiranga. As águas quentes, influenciadas pela Corrente Sul Equatorial, mantêm temperatura média de 26 °C durante todo o ano, favorecendo mergulhos com excelente visibilidade.

     Foto: Zaira Matheus/Acervo pessoal
  • <p>As praias de Noronha são divididas entre o Mar de Dentro, voltado para o continente, e o Mar de Fora, com águas mais agitadas, voltado para o continente africano.</p>

    As praias de Noronha são divididas entre o Mar de Dentro, voltado para o continente, e o Mar de Fora, com águas mais agitadas, voltado para o continente africano.

     Foto: Divulgação Governo de Pernanbuco
  • <p>Entre elas, a Baía do Sancho é recorrentemente eleita a melhor do mundo por sua beleza cênica e águas turquesas acessadas por fendas nas falésias.</p>

    Entre elas, a Baía do Sancho é recorrentemente eleita a melhor do mundo por sua beleza cênica e águas turquesas acessadas por fendas nas falésias.

     Foto: Flickr Voice Nature world PLUS
  • <p>Outros pontos imperdíveis incluem a Baía dos Porcos, com vista para o Morro Dois Irmãos, e a Trilha da Atalaia, que funciona como um aquário natural de acesso restrito.</p>

    Outros pontos imperdíveis incluem a Baía dos Porcos, com vista para o Morro Dois Irmãos, e a Trilha da Atalaia, que funciona como um aquário natural de acesso restrito.

     Foto: Divulgação Governo de Pernanbuco
  • <p>Além da natureza, o Forte de Nossa Senhora dos Remédios oferece uma imersão na história colonial e um dos melhores ângulos para o pôr do sol na ilha.</p>

    Além da natureza, o Forte de Nossa Senhora dos Remédios oferece uma imersão na história colonial e um dos melhores ângulos para o pôr do sol na ilha.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube Viajantes de Estação em Estação
  • <p>Manter esse nível de preservação exige regras rígidas e custos específicos para os visitantes. Em 2026, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) passou a custar a partir de 105,79 reais por dia.</p>

    Manter esse nível de preservação exige regras rígidas e custos específicos para os visitantes. Em 2026, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) passou a custar a partir de 105,79 reais por dia.

     Foto: Snow-surf/Wikimédia Commons
  • <p>O valor é progressivo, ou seja, quanto mais dias, mais caro fica. O ingresso do Parque Nacional tem validade de dez dias e valores diferenciados para brasileiros e estrangeiros.</p>

    O valor é progressivo, ou seja, quanto mais dias, mais caro fica. O ingresso do Parque Nacional tem validade de dez dias e valores diferenciados para brasileiros e estrangeiros.

     Foto: Divulgação Governo de Pernanbuco
  • <p>Em 1990, foi criado o Projeto Golfinho Rotador, uma iniciativa brasileira de pesquisa e conservação dedicada ao estudo dos golfinhos-rotadores, especialmente os que frequentam a <span class=Baía dos Golfinhos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Projeto-Golfinho-Rotador-DivulgacaoCynthia-Gerling-e1774010333494.jpg?20260320103423" width="1114" height="626">

    Em 1990, foi criado o Projeto Golfinho Rotador, uma iniciativa brasileira de pesquisa e conservação dedicada ao estudo dos golfinhos-rotadores, especialmente os que frequentam a Baía dos Golfinhos. 

     Foto: Divulgac?a?o/Cynthia Gerling
  • <p>A iniciativa surgiu com o objetivo de compreender o comportamento, a dinâmica populacional e a importância ecológica desses cetáceos, além de garantir sua proteção em um dos principais refúgios da espécie no mundo.</p>

    A iniciativa surgiu com o objetivo de compreender o comportamento, a dinâmica populacional e a importância ecológica desses cetáceos, além de garantir sua proteção em um dos principais refúgios da espécie no mundo.

     Foto: Jose? Martins/Acervo pessoal
  • <p>O projeto não atua apenas no mar, mas também na comunidade. Ele promove oficinas, palestras e atividades com os moradores e as crianças da ilha para fortalecer a consciência ecológica.</p>

    O projeto não atua apenas no mar, mas também na comunidade. Ele promove oficinas, palestras e atividades com os moradores e as crianças da ilha para fortalecer a consciência ecológica.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Graças a esse trabalho, a região se mantém como um dos ambientes mais seguros para os golfinhos-rotadores, servindo de referência mundial em conservação.</p>

    Graças a esse trabalho, a região se mantém como um dos ambientes mais seguros para os golfinhos-rotadores, servindo de referência mundial em conservação.

     Foto: Reproduc?a?o @icmbionoronha
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay