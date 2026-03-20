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Titônia em foco: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerrado

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Redação Flipar
  • <p>Moradores observam a rápida expansão da Titônia nos muros e áreas comuns de prédios. O uso do nome “margaridão do cerrado” é especialmente danoso, visto que atribui indevidamente a planta ao bioma, induzindo a população a acreditar que se trata de uma espécie nativa ou benéfica.</p>

    Moradores observam a rápida expansão da Titônia nos muros e áreas comuns de prédios. O uso do nome “margaridão do cerrado” é especialmente danoso, visto que atribui indevidamente a planta ao bioma, induzindo a população a acreditar que se trata de uma espécie nativa ou benéfica.

     Foto:
  • <p>O problema, como alertam especialistas, muitas vezes começa dentro dos próprios quintais. Entre os impactos mais graves estão o sufocamento da vegetação nativa, a redução da biodiversidade e o prejuízo à fauna que depende das espécies típicas do Cerrado para sobreviver.</p>

    O problema, como alertam especialistas, muitas vezes começa dentro dos próprios quintais. Entre os impactos mais graves estão o sufocamento da vegetação nativa, a redução da biodiversidade e o prejuízo à fauna que depende das espécies típicas do Cerrado para sobreviver.

     Foto: TitoniA FLOR Juan Carlos Fonseca Mata - ikimedia commons
  • <p>A planta é resistente e difícil de erradicar. Desse modo, mesmo após cortes, ela rebrota a partir das raízes, exigindo manejo técnico especializado para conter sua expansão.</p>

    A planta é resistente e difícil de erradicar. Desse modo, mesmo após cortes, ela rebrota a partir das raízes, exigindo manejo técnico especializado para conter sua expansão.

     Foto: Juan Carlos Fonseca Mata - wikimedia commons
  • <p>O avanço da Titônia ameaça inclusive áreas protegidas, como o Parque Nacional de Brasília. Isso mostra que o problema não se restringe a condomínios, mas alcança ecossistemas inteiros.</p> <p> </p>

    O avanço da Titônia ameaça inclusive áreas protegidas, como o Parque Nacional de Brasília. Isso mostra que o problema não se restringe a condomínios, mas alcança ecossistemas inteiros.

     

     Foto: Renato BSB - wikimedia commons
  • <p>Apesar dos riscos, não há proibição automática para cultivo ornamental em áreas privadas. Porém, em unidades de conservação e projetos de recuperação ambiental, o controle é obrigatório.</p>

    Apesar dos riscos, não há proibição automática para cultivo ornamental em áreas privadas. Porém, em unidades de conservação e projetos de recuperação ambiental, o controle é obrigatório.

     Foto: Juan Carlos Fonseca Mata - WIKI
  • <p>A TitÃŽnia integra a lista do Instituto Chico Mendes de ConservaÃ§Ã£o da Biodiversidade (ICMBio) de plantas invasoras. Essa classificaÃ§Ã£o Ã© dada a espÃ©cies que conseguem se estabelecer, se dispersar e competir com a vegetaÃ§Ã£o nativa, provocando desequilÃ­brio ambiental.</p>

    A TitÃŽnia integra a lista do Instituto Chico Mendes de ConservaÃ§Ã£o da Biodiversidade (ICMBio) de plantas invasoras. Essa classificaÃ§Ã£o Ã© dada a espÃ©cies que conseguem se estabelecer, se dispersar e competir com a vegetaÃ§Ã£o nativa, provocando desequilÃ­brio ambiental.

     Foto: Bunjoet wikimedia commons
  • <p>Os critérios para inclusão em listas de monitoramento se baseiam no histórico de invasão em outras regiões, facilidade de propagação, resistência a condições adversas e, por fim, impacto sobre a biodiversidade.</p>

    Os critérios para inclusão em listas de monitoramento se baseiam no histórico de invasão em outras regiões, facilidade de propagação, resistência a condições adversas e, por fim, impacto sobre a biodiversidade.

     Foto: Rhododendrites - wikimedia commons
  • <p>A presença da Titônia em áreas urbanas mostra como espécies exóticas podem escapar de forma descomedida do controle humano e, assim, se tornarem problemas ambientais de grande escala, atingindo, ainda, a sociedade.</p>

    A presença da Titônia em áreas urbanas mostra como espécies exóticas podem escapar de forma descomedida do controle humano e, assim, se tornarem problemas ambientais de grande escala, atingindo, ainda, a sociedade.

     Foto: Wikideas1 wikimedia commons
  • <p>Além da Titônia, outra espécie invasora citada pela especialista é a Leucaena leucocephala, conhecida como leucena, que também ameaça a vegetação nativa do Cerrado. Cresce rápido, produz muitas sementes e se espalha facilmente. Quando se estabelece, cria sombra intensa e impede o desenvolvimento de plantas nativas.</p>

    Além da Titônia, outra espécie invasora citada pela especialista é a Leucaena leucocephala, conhecida como leucena, que também ameaça a vegetação nativa do Cerrado. Cresce rápido, produz muitas sementes e se espalha facilmente. Quando se estabelece, cria sombra intensa e impede o desenvolvimento de plantas nativas.

     Foto: domínio público
  • <p>Além disso, a leucena altera a composição do solo ao fixar nitrogênio em excesso. Isso favorece ainda mais sua própria expansão e dificulta em alto grau a sobrevivência de outras espécies.</p>

    Além disso, a leucena altera a composição do solo ao fixar nitrogênio em excesso. Isso favorece ainda mais sua própria expansão e dificulta em alto grau a sobrevivência de outras espécies.

     Foto: Paixao 677 wikimedia commons
  • <p>Esses exemplos mostram, portanto, como plantas introduzidas como belezas ornamentais podem se tornar invasoras, transformando paisagens e reduzindo perigosamente a diversidade biológica.</p>

    Esses exemplos mostram, portanto, como plantas introduzidas como belezas ornamentais podem se tornar invasoras, transformando paisagens e reduzindo perigosamente a diversidade biológica.

     Foto:
  • <p>Qualquer intervenção contra a Titônia, contudo, deve ser feita com avaliação técnica. Por estar presente em área de preservação, sua retirada só pode ocorrer com autorização do Ibama.</p>

    Qualquer intervenção contra a Titônia, contudo, deve ser feita com avaliação técnica. Por estar presente em área de preservação, sua retirada só pode ocorrer com autorização do Ibama.

     Foto: Derek Ramsey (Ram-Man) wikimedia commons
  • <p>Remover a planta por conta própria, mesmo com boas intenções, pode acarretar em problemas legais. O manejo, desse modo, precisa seguir normas ambientais para evitar danos maiores.</p>

    Remover a planta por conta própria, mesmo com boas intenções, pode acarretar em problemas legais. O manejo, desse modo, precisa seguir normas ambientais para evitar danos maiores.

     Foto: Forest & Kim Starr wikimedia commons
  • <p>O avanço da Titônia é um alerta: escolhas aparentemente inofensivas, como plantar uma flor bonita, podem desencadear desequilíbrios sérios. A conscientização é essencial para proteger o Cerrado e sua biodiversidade.</p>

    O avanço da Titônia é um alerta: escolhas aparentemente inofensivas, como plantar uma flor bonita, podem desencadear desequilíbrios sérios. A conscientização é essencial para proteger o Cerrado e sua biodiversidade.

     Foto: Derek Ramsey (Ram-Man) wikimedia commons
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