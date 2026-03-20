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Mistério! Fileira de buracos alinhados a mais de 2 mil metros de profundidade no oceano intriga cientistas

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Redação Flipar
  • <p>Durante a expedição científica “Voyage to the Ridge”, ao explorar uma área remota do Atlântico, pesquisadores que exploravam a maior cadeia montanhosa submarina do planeta encontraram fileiras de buracos perfeitamente alinhados.</p>

    Durante a expedição científica “Voyage to the Ridge”, ao explorar uma área remota do Atlântico, pesquisadores que exploravam a maior cadeia montanhosa submarina do planeta encontraram fileiras de buracos perfeitamente alinhados.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>O rastro foi encontrado na chamada “Dorsal Mesoatlântica” (ou cordilheira mesoatlântica), próxima aos Açores, que fica localizada a cerca de 2.540 metros de profundidade.</p>

    O rastro foi encontrado na chamada “Dorsal Mesoatlântica” (ou cordilheira mesoatlântica), próxima aos Açores, que fica localizada a cerca de 2.540 metros de profundidade.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Esses orifícios chamaram atenção por sua organização incomum. Diferente do que ocorre em formações naturais típicas, os buracos apareciam dispostos em linhas quase retas, com espaçamento relativamente uniforme entre eles.</p>

    Esses orifícios chamaram atenção por sua organização incomum. Diferente do que ocorre em formações naturais típicas, os buracos apareciam dispostos em linhas quase retas, com espaçamento relativamente uniforme entre eles.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Cada cavidade tinha poucos centímetros de diâmetro, bordas bem definidas e era cercada por pequenos montes de sedimento, como se o material tivesse sido removido de dentro.</p>

    Cada cavidade tinha poucos centímetros de diâmetro, bordas bem definidas e era cercada por pequenos montes de sedimento, como se o material tivesse sido removido de dentro.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Esse padrão sugeriu que a origem dos buracos não era aleatória, levantando a hipótese de algum processo específico, possivelmente biológico.</p>

    Esse padrão sugeriu que a origem dos buracos não era aleatória, levantando a hipótese de algum processo específico, possivelmente biológico.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Para investigar o fenômeno, os cientistas utilizaram veículos operados remotamente (ROVs), comuns nesses tipos de missão, equipados com câmeras e braços mecânicos.</p>

    Para investigar o fenômeno, os cientistas utilizaram veículos operados remotamente (ROVs), comuns nesses tipos de missão, equipados com câmeras e braços mecânicos.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Apesar das tentativas de coleta de amostras diretamente dos buracos, o sedimento compacto dificultou a análise, e nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.</p>

    Apesar das tentativas de coleta de amostras diretamente dos buracos, o sedimento compacto dificultou a análise, e nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Entre as hipóteses discutidas pela comunidade científica, a mais forte envolve a atividade de organismos bentônicos, como crustáceos ou vermes marinhos, que poderiam criar tais estruturas durante comportamentos de alimentação ou busca por abrigo.</p>

    Entre as hipóteses discutidas pela comunidade científica, a mais forte envolve a atividade de organismos bentônicos, como crustáceos ou vermes marinhos, que poderiam criar tais estruturas durante comportamentos de alimentação ou busca por abrigo.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Outras teorias mencionam a possível liberação de gases aprisionados no subsolo, embora o alinhamento perfeito torne essa explicação geológica menos provável.</p>

    Outras teorias mencionam a possível liberação de gases aprisionados no subsolo, embora o alinhamento perfeito torne essa explicação geológica menos provável.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Diante do impasse, a NOAA chegou a compartilhar as imagens nas redes sociais para buscar interpretações de outros especialistas e do público, gerando um debate global.</p>

    Diante do impasse, a NOAA chegou a compartilhar as imagens nas redes sociais para buscar interpretações de outros especialistas e do público, gerando um debate global.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Descobertas desse tipo sÃ£o fundamentais para a compreensÃ£o de ciclos globais, como o do carbono, e para o estudo da evoluÃ§Ã£o da vida em condiÃ§Ãµes extremas de total ausÃªncia de luz.</p>

    Descobertas desse tipo sÃ£o fundamentais para a compreensÃ£o de ciclos globais, como o do carbono, e para o estudo da evoluÃ§Ã£o da vida em condiÃ§Ãµes extremas de total ausÃªncia de luz.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
  • <p>Assim, as fileiras de buracos permanecem como um mistério, evidenciando que o fundo do mar ainda guarda segredos e segue desafiando a lógica das formações naturais conhecidas.</p>

    Assim, as fileiras de buracos permanecem como um mistério, evidenciando que o fundo do mar ainda guarda segredos e segue desafiando a lógica das formações naturais conhecidas.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>Novas expedições e tecnologias poderão, no futuro, ajudar a esclarecer a origem dessas formações e ampliar o conhecimento sobre esse ambiente fascinante e ainda pouco compreendido.</p>

    Novas expedições e tecnologias poderão, no futuro, ajudar a esclarecer a origem dessas formações e ampliar o conhecimento sobre esse ambiente fascinante e ainda pouco compreendido.

     Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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