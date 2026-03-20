Mistério! Fileira de buracos alinhados a mais de 2 mil metros de profundidade no oceano intriga cientistas
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Durante a expedição científica “Voyage to the Ridge”, ao explorar uma área remota do Atlântico, pesquisadores que exploravam a maior cadeia montanhosa submarina do planeta encontraram fileiras de buracos perfeitamente alinhados.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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O rastro foi encontrado na chamada “Dorsal Mesoatlântica” (ou cordilheira mesoatlântica), próxima aos Açores, que fica localizada a cerca de 2.540 metros de profundidade.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Esses orifícios chamaram atenção por sua organização incomum. Diferente do que ocorre em formações naturais típicas, os buracos apareciam dispostos em linhas quase retas, com espaçamento relativamente uniforme entre eles.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Cada cavidade tinha poucos centímetros de diâmetro, bordas bem definidas e era cercada por pequenos montes de sedimento, como se o material tivesse sido removido de dentro.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Esse padrão sugeriu que a origem dos buracos não era aleatória, levantando a hipótese de algum processo específico, possivelmente biológico.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Para investigar o fenômeno, os cientistas utilizaram veículos operados remotamente (ROVs), comuns nesses tipos de missão, equipados com câmeras e braços mecânicos.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Apesar das tentativas de coleta de amostras diretamente dos buracos, o sedimento compacto dificultou a análise, e nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Entre as hipóteses discutidas pela comunidade científica, a mais forte envolve a atividade de organismos bentônicos, como crustáceos ou vermes marinhos, que poderiam criar tais estruturas durante comportamentos de alimentação ou busca por abrigo.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Outras teorias mencionam a possível liberação de gases aprisionados no subsolo, embora o alinhamento perfeito torne essa explicação geológica menos provável.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Diante do impasse, a NOAA chegou a compartilhar as imagens nas redes sociais para buscar interpretações de outros especialistas e do público, gerando um debate global.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Descobertas desse tipo sÃ£o fundamentais para a compreensÃ£o de ciclos globais, como o do carbono, e para o estudo da evoluÃ§Ã£o da vida em condiÃ§Ãµes extremas de total ausÃªncia de luz.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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Assim, as fileiras de buracos permanecem como um mistério, evidenciando que o fundo do mar ainda guarda segredos e segue desafiando a lógica das formações naturais conhecidas.Foto: Imagem gerada por IA
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Novas expedições e tecnologias poderão, no futuro, ajudar a esclarecer a origem dessas formações e ampliar o conhecimento sobre esse ambiente fascinante e ainda pouco compreendido.Foto: Reproduc?a?o/NOAA
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