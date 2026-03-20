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Manuscrito de Arquimedes surge na França; relembre pensadores que forjaram o saber grego

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Redação Flipar
  • <p>Veja como ela é . A página redescoberta do Palimpsesto de Arquimedes traz, à esquerda, uma iluminura do profeta Daniel e, à direita, o verso do fólio com a escrita quase apagada de Arquimedes ainda visível .</p>

    Veja como ela é . A página redescoberta do Palimpsesto de Arquimedes traz, à esquerda, uma iluminura do profeta Daniel e, à direita, o verso do fólio com a escrita quase apagada de Arquimedes ainda visível .

     Foto: Divulgação Museu de Belas Artes de Blois/Flickr
  • <p>O Palimpsesto é um manuscrito greco-bizantino do século 10, reaproveitado como pergaminho, que contém trechos do tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro”. A redescoberta reforça a importância da preservação e do uso da tecnologia na recuperação de textos antigos.</p>

    O Palimpsesto é um manuscrito greco-bizantino do século 10, reaproveitado como pergaminho, que contém trechos do tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro”. A redescoberta reforça a importância da preservação e do uso da tecnologia na recuperação de textos antigos.

     Foto: Domínio público
  • <p>Arquimedes de Siracusa, mestre da geometria e da mecânica, via na matemática uma chave para compreender o cosmos. Seu tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro” revela a busca pela harmonia entre formas e proporções, tornando-se símbolo da união entre ciência e filosofia.</p>

    Arquimedes de Siracusa, mestre da geometria e da mecânica, via na matemática uma chave para compreender o cosmos. Seu tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro” revela a busca pela harmonia entre formas e proporções, tornando-se símbolo da união entre ciência e filosofia.

     Foto: Domínio público
  • <p>Arquimedes foi um dos pensadores e estudiosos que se destacaram na Grécia Antiga, deixando um legado com reflexos até hoje nas sociedades ao redor do mundo. Veja outros nomes que também foram determinantes para a filosofia e a ciência.</p>

    Arquimedes foi um dos pensadores e estudiosos que se destacaram na Grécia Antiga, deixando um legado com reflexos até hoje nas sociedades ao redor do mundo. Veja outros nomes que também foram determinantes para a filosofia e a ciência.

     Foto: Dias12 por Pixabay
  • <p>Considerado o primeiro filósofo grego, Tales de Mileto acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Sua visão inaugura a tradição racional de explicar o mundo sem recorrer apenas ao mito, abrindo caminho para a investigação científica.</p>

    Considerado o primeiro filósofo grego, Tales de Mileto acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Sua visão inaugura a tradição racional de explicar o mundo sem recorrer apenas ao mito, abrindo caminho para a investigação científica.

     Foto: domínio público
  • <p>Já Pitágoras e sua escola viam nos números a essência da realidade. O famoso teorema é apenas parte de um pensamento que unia matemática, música e cosmologia, mostrando que a ordem numérica refletia a ordem universal.</p>

    Já Pitágoras e sua escola viam nos números a essência da realidade. O famoso teorema é apenas parte de um pensamento que unia matemática, música e cosmologia, mostrando que a ordem numérica refletia a ordem universal.

     Foto: domínio público
  • <p>Heráclito de Éfeso defendia que tudo está em constante fluxo, simbolizado pelo fogo. Sua filosofia do devir contrasta com a busca de permanência, mas inspira reflexões sobre mudança e equilíbrio, fundamentais para a ciência.</p>

    Heráclito de Éfeso defendia que tudo está em constante fluxo, simbolizado pelo fogo. Sua filosofia do devir contrasta com a busca de permanência, mas inspira reflexões sobre mudança e equilíbrio, fundamentais para a ciência.

     Foto: domínio público
  • <p>Parmênides, em oposição a Heráclito, afirmava que o ser é uno e imutável. Essa tensão entre movimento e permanência marcou a filosofia grega e influenciou a forma como os matemáticos pensavam sobre conceitos abstratos.</p>

    Parmênides, em oposição a Heráclito, afirmava que o ser é uno e imutável. Essa tensão entre movimento e permanência marcou a filosofia grega e influenciou a forma como os matemáticos pensavam sobre conceitos abstratos.

     Foto: domínio público
  • <p>Sócrates não deixou escritos, mas sua prática do diálogo e da maiêutica transformou a filosofia em exercício de autoconhecimento. Sua busca pela verdade através da razão ecoa na metodologia científica.</p>

    Sócrates não deixou escritos, mas sua prática do diálogo e da maiêutica transformou a filosofia em exercício de autoconhecimento. Sua busca pela verdade através da razão ecoa na metodologia científica.

     Foto: Flickr Athanasios
  • <p>Discípulo de Sócrates, Platão via nas ideias eternas a verdadeira realidade. Sua obra “A República” conecta ética, política e filosofia, enquanto sua valorização da matemática reforça a ligação entre pensamento abstrato e ordem cósmica.</p>

    Discípulo de Sócrates, Platão via nas ideias eternas a verdadeira realidade. Sua obra “A República” conecta ética, política e filosofia, enquanto sua valorização da matemática reforça a ligação entre pensamento abstrato e ordem cósmica.

     Foto: freepik frimufilms
  • <p>Aristóteles sistematizou o saber em lógica, física, ética e política. Sua visão empírica e classificatória moldou a ciência por séculos, mostrando que observar e organizar o mundo é parte essencial da busca pelo conhecimento.</p>

    Aristóteles sistematizou o saber em lógica, física, ética e política. Sua visão empírica e classificatória moldou a ciência por séculos, mostrando que observar e organizar o mundo é parte essencial da busca pelo conhecimento.

     Foto: domínio público
  • <p>Euclides, autor dos “Elementos”, consolidou a geometria como disciplina rigorosa. Sua obra foi referência durante milênios, e sua clareza metodológica influenciou tanto filósofos quanto cientistas.</p>

    Euclides, autor dos “Elementos”, consolidou a geometria como disciplina rigorosa. Sua obra foi referência durante milênios, e sua clareza metodológica influenciou tanto filósofos quanto cientistas.

     Foto: domínio público
  • <p>Hipócrates trouxe à medicina o espírito racional grego. Ao propor que doenças tinham causas naturais, afastou explicações míticas e inaugurou uma tradição científica que perdura até hoje.</p>

    Hipócrates trouxe à medicina o espírito racional grego. Ao propor que doenças tinham causas naturais, afastou explicações míticas e inaugurou uma tradição científica que perdura até hoje.

     Foto: Domínio público
  • <p>Demócrito elaborou a teoria atomista, afirmando que tudo é composto por átomos indivisíveis. Essa ideia, embora rudimentar, antecipou conceitos que seriam retomados pela ciência moderna.</p>

    Demócrito elaborou a teoria atomista, afirmando que tudo é composto por átomos indivisíveis. Essa ideia, embora rudimentar, antecipou conceitos que seriam retomados pela ciência moderna.

     Foto: domínio público
  • <p>Epicuro defendia que o prazer moderado e a ausência de dor eram o caminho para a felicidade. Sua filosofia materialista dialoga com a física atomista e valoriza a serenidade diante da vida.</p>

    Epicuro defendia que o prazer moderado e a ausência de dor eram o caminho para a felicidade. Sua filosofia materialista dialoga com a física atomista e valoriza a serenidade diante da vida.

     Foto: domínio público
  • <p>Fundador do estoicismo, Zenão de Cítio pregava a vida em conformidade com a razão e a natureza. Sua ética da resiliência influenciou gerações e permanece atual em tempos de incerteza.</p>

    Fundador do estoicismo, Zenão de Cítio pregava a vida em conformidade com a razão e a natureza. Sua ética da resiliência influenciou gerações e permanece atual em tempos de incerteza.

     Foto: domínio público
  • <p>Embora posterior, Hipátia de Alexandria representa a continuidade da tradição grega. Matemática e filósofa, foi símbolo da resistência intelectual em um mundo em transição, mostrando como o legado helênico atravessou séculos.</p>

    Embora posterior, Hipátia de Alexandria representa a continuidade da tradição grega. Matemática e filósofa, foi símbolo da resistência intelectual em um mundo em transição, mostrando como o legado helênico atravessou séculos.

     Foto: domínio público
  • <p>Discípulo de Tales, Anaximandro propôs o “ápeiron” como princípio indeterminado de todas as coisas. Sua cosmologia revela a ousadia dos gregos em pensar além do visível.</p>

    Discípulo de Tales, Anaximandro propôs o “ápeiron” como princípio indeterminado de todas as coisas. Sua cosmologia revela a ousadia dos gregos em pensar além do visível.

     Foto: domínio público
  • <p>Anaxágoras introduziu a ideia de “nous”, uma inteligência ordenadora do cosmos. Sua visão conecta filosofia e ciência, antecipando reflexões sobre causalidade e organização universal.</p>

    Anaxágoras introduziu a ideia de “nous”, uma inteligência ordenadora do cosmos. Sua visão conecta filosofia e ciência, antecipando reflexões sobre causalidade e organização universal.

     Foto: domínio público
  • <p>Da folha perdida de Arquimedes aos ecos de Sócrates, Platão e Aristóteles, os pensadores gregos nos lembram que o conhecimento é um palimpsesto vivo. Entre apagamentos e redescobertas, sua herança continua a iluminar a busca humana pela verdade.</p> <div></div>

    Da folha perdida de Arquimedes aos ecos de Sócrates, Platão e Aristóteles, os pensadores gregos nos lembram que o conhecimento é um palimpsesto vivo. Entre apagamentos e redescobertas, sua herança continua a iluminar a busca humana pela verdade.

     Foto: wikimedia commons Jebulon
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