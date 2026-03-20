Baianas de acarajé: mulheres fortes guardiãs do sabor e da tradição
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O acarajé nasceu da tradição iorubá, onde “acará” significa bola de fogo e “jé” comer. Ao atravessar o Atlântico, manteve sua força simbólica, tornando-se alimento ritual e também sustento econômico. Dessa forma, o prato carrega tanto sabor quanto espiritualidade.Foto: Claudia Baiana wikimedia commons
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A atividade da baiana de acarajé remonta ao começo do século 18, quando as chamadas escravas de ganho saíam para vender doces e salgados nas ruas de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e levar lucro aos seus senhores. Porém, guardavam parte do dinheiro e, com isso, muitas compraram a própria liberdade. O tabuleiro tornou-se arma contra os grilhões.
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Na África, mulheres já vendiam alimentos como forma de autonomia. No Brasil, essa prática se manteve, garantindo às escravizadas não apenas renda, mas também protagonismo social. Assim, o comércio ambulante foi herança e resistência.Foto: Antônio Milena/Agência Brasil
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Cada etapa do quitute é exclusivo. O feijão-fradinho é batido manualmente com cebola e sal até formar uma massa, guardada em grandes potes plásticos junto ao fogareiro nos fundos da barraca. Modelados e fritos no azeite de dendê na hora, os bolinhos são abertos e recheados com vatapá, caruru, vinagrete, camarões e um molho de pimenta especial.Foto: Divulgação FUNDAÇÃO PALMARES
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Do feijão-fradinho ao azeite de dendê, tudo carrega significados ligados aos orixás. O ato de fritar e servir, portanto, não se resume à culinária: é oferenda, tradição e espiritualidade.Foto: Fonseca001 wikimedia commons
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E a roupa da baiana, não poderia ser diferente, é parte essencial do ofício. Saia rodada, pano da costa, turbante e fios de contas revelam a ligação com os orixás. Não há dúvidas: arrumar-se para vender acarajé é também vestir a ancestralidade.Foto: Arismar Fonseca domínio público
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Ser baiana do acarajé é trabalho concedido pelos orixás às mulheres. Essa exclusividade reforça o caráter sagrado da profissão, que une fé e sustento. A mulher negra torna-se guardiã de um patrimônio cultural.Foto: Divulgação
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As baianas seguiram vendendo acarajé e obtendo fonte de renda vital. Além disso, com o símbolo de preservação cultural, a tradição atravessou séculos e se manteve viva.Foto: Matthijs Strietman wikimedia commons
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Em 2005, a atividade das baianas de acarajé foi registrada como patrimônio cultural imaterial do Brasil no Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),Foto: DiegoL569 wikimedia commons
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O Governo da Bahia, inclusive, oferece cursos para aprimorar o ofício das baianas. Além de técnicas culinárias, há palestras sobre empreendedorismo e boas práticas. A tradição, portanto, se alia à modernidade.Foto: REPRODUÇÃO FACEBOOK
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Em Salvador, foi inaugurada no fim de 2025 a primeira efígie de uma baiana de acarajé, homenageando Cira do Acarajé, precursora de um dos tabuleiros mais famosos da cidade. O monumento foi erguido na praça Oxum Baeté, no bairro de Itapuã, onde fica uma das barracas que levam o nome da baiana. É memória viva em praça pública.
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Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé e Mingau, Receptivos e Similares (ABAM), aliás, só em Salvador existem cerca de 3,5 mil baianas. No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas trabalham na atividade, sendo 90% mulheres. Esses números revelam a força da tradição.Foto: André Koehne/Wikimédia Commons
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Além disso, ao formalizar o negócio como Micro Empreendedor Individual (MEI), a baiana de acarajé garante acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidade. Assim, o tabuleiro se torna também instrumento de cidadania e segurança social.Foto: LiadePaula/MinC
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Apesar das tentativas de apagamento, as baianas mantêm viva sua prática ancestral. O acarajé é resistência contra o esquecimento e afirmação da identidade afro-brasileira. Cada bolinho, portanto, conta quem é o Brasil.Foto: José Oliveira flickr
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Hoje, pessoas de diferentes religiões e gêneros vendem acarajé. Contudo, é importante lembrar que a origem é sagrada e feminina. A diversidade convive com a ancestralidade, mas não deve apagar sua raiz.Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay
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O acarajé e suas baianas tornaram-se ícones da Bahia e do Brasil. Mais que comida, são expressão de fé, cultura e luta. Assim, cada tabuleiro é altar, cada venda é história, e cada baiana é guardiã da memória.Foto: :LiadePaula/MinC
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