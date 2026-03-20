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Baianas de acarajé: mulheres fortes guardiãs do sabor e da tradição

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Redação Flipar
  • <p>O acarajé nasceu da tradição iorubá, onde “acará” significa bola de fogo e “jé” comer. Ao atravessar o Atlântico, manteve sua força simbólica, tornando-se alimento ritual e também sustento econômico. Dessa forma, o prato carrega tanto sabor quanto espiritualidade.</p>

    O acarajé nasceu da tradição iorubá, onde “acará” significa bola de fogo e “jé” comer. Ao atravessar o Atlântico, manteve sua força simbólica, tornando-se alimento ritual e também sustento econômico. Dessa forma, o prato carrega tanto sabor quanto espiritualidade.

     Foto: Claudia Baiana wikimedia commons
  • <p>A atividade da baiana de acarajé remonta ao começo do século 18, quando as chamadas escravas de ganho saíam para vender doces e salgados nas ruas de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e levar lucro aos seus senhores. Porém, guardavam parte do dinheiro e, com isso, muitas compraram a própria liberdade. O tabuleiro tornou-se arma contra os grilhões.</p> <p> </p>

    A atividade da baiana de acarajé remonta ao começo do século 18, quando as chamadas escravas de ganho saíam para vender doces e salgados nas ruas de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e levar lucro aos seus senhores. Porém, guardavam parte do dinheiro e, com isso, muitas compraram a própria liberdade. O tabuleiro tornou-se arma contra os grilhões.

     

     Foto: Arquivo Nacional
  • <p>Na África, mulheres já vendiam alimentos como forma de autonomia. No Brasil, essa prática se manteve, garantindo às escravizadas não apenas renda, mas também protagonismo social. Assim, o comércio ambulante foi herança e resistência.</p>

    Na África, mulheres já vendiam alimentos como forma de autonomia. No Brasil, essa prática se manteve, garantindo às escravizadas não apenas renda, mas também protagonismo social. Assim, o comércio ambulante foi herança e resistência.

     Foto: Antônio Milena/Agência Brasil
  • <p>Cada etapa do quitute é exclusivo. O feijão-fradinho é batido manualmente com cebola e sal até formar uma massa, guardada em grandes potes plásticos junto ao fogareiro nos fundos da barraca. Modelados e fritos no azeite de dendê na hora, os bolinhos são abertos e recheados com vatapá, caruru, vinagrete, camarões e um molho de pimenta especial.</p>

    Cada etapa do quitute é exclusivo. O feijão-fradinho é batido manualmente com cebola e sal até formar uma massa, guardada em grandes potes plásticos junto ao fogareiro nos fundos da barraca. Modelados e fritos no azeite de dendê na hora, os bolinhos são abertos e recheados com vatapá, caruru, vinagrete, camarões e um molho de pimenta especial.

     Foto: Divulgação FUNDAÇÃO PALMARES
  • <p>Do feijão-fradinho ao azeite de dendê, tudo carrega significados ligados aos orixás. O ato de fritar e servir, portanto, não se resume à culinária: é oferenda, tradição e espiritualidade.</p>

    Do feijão-fradinho ao azeite de dendê, tudo carrega significados ligados aos orixás. O ato de fritar e servir, portanto, não se resume à culinária: é oferenda, tradição e espiritualidade.

     Foto: Fonseca001 wikimedia commons
  • <p>E a roupa da baiana, não poderia ser diferente, é parte essencial do ofício. Saia rodada, pano da costa, turbante e fios de contas revelam a ligação com os orixás. Não há dúvidas: arrumar-se para vender acarajé é também vestir a ancestralidade.</p>

    E a roupa da baiana, não poderia ser diferente, é parte essencial do ofício. Saia rodada, pano da costa, turbante e fios de contas revelam a ligação com os orixás. Não há dúvidas: arrumar-se para vender acarajé é também vestir a ancestralidade.

     Foto: Arismar Fonseca domínio público
  • <p>Ser baiana do acarajé é trabalho concedido pelos orixás às mulheres. Essa exclusividade reforça o caráter sagrado da profissão, que une fé e sustento. A mulher negra torna-se guardiã de um patrimônio cultural.</p>

    Ser baiana do acarajé é trabalho concedido pelos orixás às mulheres. Essa exclusividade reforça o caráter sagrado da profissão, que une fé e sustento. A mulher negra torna-se guardiã de um patrimônio cultural.

     Foto: Divulgação
  • <p>As baianas seguiram vendendo acarajé e obtendo fonte de renda vital. Além disso, com o símbolo de preservação cultural, a tradição atravessou séculos e se manteve viva.</p>

    As baianas seguiram vendendo acarajé e obtendo fonte de renda vital. Além disso, com o símbolo de preservação cultural, a tradição atravessou séculos e se manteve viva.

     Foto: Matthijs Strietman wikimedia commons
  • <p>Em 2005, a atividade das baianas de acarajé foi registrada como patrimônio cultural imaterial do Brasil no Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),</p>

    Em 2005, a atividade das baianas de acarajé foi registrada como patrimônio cultural imaterial do Brasil no Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),

     Foto: DiegoL569 wikimedia commons
  • <p>O Governo da Bahia, inclusive, oferece cursos para aprimorar o ofício das baianas. Além de técnicas culinárias, há palestras sobre empreendedorismo e boas práticas. A tradição, portanto, se alia à modernidade.</p>

    O Governo da Bahia, inclusive, oferece cursos para aprimorar o ofício das baianas. Além de técnicas culinárias, há palestras sobre empreendedorismo e boas práticas. A tradição, portanto, se alia à modernidade.

     Foto: REPRODUÇÃO FACEBOOK
  • <p>Em Salvador, foi inaugurada no fim de 2025 a primeira efígie de uma baiana de acarajé, homenageando Cira do Acarajé, precursora de um dos tabuleiros mais famosos da cidade. O monumento foi erguido na praça Oxum Baeté, no bairro de Itapuã, onde fica uma das barracas que levam o nome da baiana. É memória viva em praça pública.</p> <p> </p>

    Em Salvador, foi inaugurada no fim de 2025 a primeira efígie de uma baiana de acarajé, homenageando Cira do Acarajé, precursora de um dos tabuleiros mais famosos da cidade. O monumento foi erguido na praça Oxum Baeté, no bairro de Itapuã, onde fica uma das barracas que levam o nome da baiana. É memória viva em praça pública.

     

     Foto: Divulgação Fundação Gregório de Mattos
  • <p>Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé e Mingau, Receptivos e Similares (ABAM), aliás, só em Salvador existem cerca de 3,5 mil baianas. No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas trabalham na atividade, sendo 90% mulheres. Esses números revelam a força da tradição.</p>

    Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé e Mingau, Receptivos e Similares (ABAM), aliás, só em Salvador existem cerca de 3,5 mil baianas. No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas trabalham na atividade, sendo 90% mulheres. Esses números revelam a força da tradição.

     Foto: André Koehne/Wikimédia Commons
  • <p>Além disso, ao formalizar o negócio como Micro Empreendedor Individual (MEI), a baiana de acarajé garante acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidade. Assim, o tabuleiro se torna também instrumento de cidadania e segurança social.</p>

    Além disso, ao formalizar o negócio como Micro Empreendedor Individual (MEI), a baiana de acarajé garante acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidade. Assim, o tabuleiro se torna também instrumento de cidadania e segurança social.

     Foto: LiadePaula/MinC
  • <p>Apesar das tentativas de apagamento, as baianas mantêm viva sua prática ancestral. O acarajé é resistência contra o esquecimento e afirmação da identidade afro-brasileira. Cada bolinho, portanto, conta quem é o Brasil.</p>

    Apesar das tentativas de apagamento, as baianas mantêm viva sua prática ancestral. O acarajé é resistência contra o esquecimento e afirmação da identidade afro-brasileira. Cada bolinho, portanto, conta quem é o Brasil.

     Foto: José Oliveira flickr
  • <p>Hoje, pessoas de diferentes religiões e gêneros vendem acarajé. Contudo, é importante lembrar que a origem é sagrada e feminina. A diversidade convive com a ancestralidade, mas não deve apagar sua raiz.</p>

    Hoje, pessoas de diferentes religiões e gêneros vendem acarajé. Contudo, é importante lembrar que a origem é sagrada e feminina. A diversidade convive com a ancestralidade, mas não deve apagar sua raiz.

     Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay
  • <p>O acarajé e suas baianas tornaram-se ícones da Bahia e do Brasil. Mais que comida, são expressão de fé, cultura e luta. Assim, cada tabuleiro é altar, cada venda é história, e cada baiana é guardiã da memória.</p> <div></div>

    O acarajé e suas baianas tornaram-se ícones da Bahia e do Brasil. Mais que comida, são expressão de fé, cultura e luta. Assim, cada tabuleiro é altar, cada venda é história, e cada baiana é guardiã da memória.

     Foto: :LiadePaula/MinC
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