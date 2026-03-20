Steve Vai: a trajetória do guitarrista que inicia turnê com Joe Satriani
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A série de mais de 40 apresentações começa em 1º de abril, em Seattle, e segue até o fim de maio pelos Estados Unidos, consolidando a SatchVai Band como um encontro histórico entre dois dos maiores guitarristas da música contemporânea .
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A série de mais de 40 apresentações começa em 1º de abril, em Seattle, e segue até o fim de maio pelos Estados Unidos, consolidando a SatchVai Band como um encontro histórico entre dois dos maiores guitarristas da música contemporânea .Foto: Wojciech P?dzich/Wikimédia Commons
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O projeto, que também conta com músicos como Kenny Aronoff e a participação do grupo Animals as Leaders, nasce após o sucesso de apresentações conjuntas na Europa e simboliza a maturidade de uma parceria que evoluiu de professor e aluno para colaboração entre pares .
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O projeto, que também conta com músicos como Kenny Aronoff e a participação do grupo Animals as Leaders, nasce após o sucesso de apresentações conjuntas na Europa e simboliza a maturidade de uma parceria que evoluiu de professor e aluno para colaboração entre pares .Foto: I, Paulus 2l/Wikimédia Commons
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A trajetória de Steve Vai começou nos subúrbios de Nova York, onde nasceu em uma família de origem em 1960. Ele teve seu primeiro contato com a guitarra ainda adolescente.
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A trajetória de Steve Vai começou nos subúrbios de Nova York, onde nasceu em uma família de origem em 1960. Ele teve seu primeiro contato com a guitarra ainda adolescente.Foto: - Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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Nesse período fez aulas com Joe Satriani, iniciando uma relação decisiva para sua carreira. Após adquirir uma base sólida, desenvolveu um estilo próprio, marcado por virtuosismo extremo, experimentação sonora e forte identidade artística.
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Nesse período fez aulas com Joe Satriani, iniciando uma relação decisiva para sua carreira. Após adquirir uma base sólida, desenvolveu um estilo próprio, marcado por virtuosismo extremo, experimentação sonora e forte identidade artística.Foto: Erjon/Wikimédia Commons
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O primeiro grande salto profissional de Steve Vai se deu no fim dos anos 1970, quando ingressou no Berklee College of Music e, pouco depois, chamou a atenÃ§Ã£o de Frank Zappa.Â
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O primeiro grande salto profissional de Steve Vai se deu no fim dos anos 1970, quando ingressou no Berklee College of Music e, pouco depois, chamou a atenÃ§Ã£o de Frank Zappa.ÂFoto: RodrigoCD/WikimÃ©dia Commons
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Trabalhar com Zappa foi um divisor de águas. Além de atuar como guitarrista, Vai transcrevia composições complexas do artista, ganhando prestígio como músico de precisão técnica excepcional.
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Trabalhar com Zappa foi um divisor de águas. Além de atuar como guitarrista, Vai transcrevia composições complexas do artista, ganhando prestígio como músico de precisão técnica excepcional.Foto: Reprodução do Flickr VYC Photographer
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Essa experiência moldou sua abordagem criativa e abriu portas no competitivo cenário do rock internacional.
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Essa experiência moldou sua abordagem criativa e abriu portas no competitivo cenário do rock internacional.Foto: Reprodução do Flickr VYC Photographer
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Nos anos 1980, Vai consolidou seu nome ao integrar bandas de grande projeção. Ele passou pelo grupo de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, e posteriormente pelo Whitesnake, participando de álbuns e turnês que ampliaram sua visibilidade global.
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Nos anos 1980, Vai consolidou seu nome ao integrar bandas de grande projeção. Ele passou pelo grupo de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, e posteriormente pelo Whitesnake, participando de álbuns e turnês que ampliaram sua visibilidade global.Foto: Reprodução do Flickr ChaCal J.
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Paralelamente, desenvolvia carreira solo, na qual encontrou espaço para explorar sua linguagem musical sem limitações comerciais.
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Paralelamente, desenvolvia carreira solo, na qual encontrou espaço para explorar sua linguagem musical sem limitações comerciais.Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Fredes
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É nesse contexto que surgem trabalhos fundamentais como “Passion and Warfare” (1990), seu segundo disco de estúdio e considerado um dos álbuns mais influentes da guitarra instrumental.
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É nesse contexto que surgem trabalhos fundamentais como “Passion and Warfare” (1990), seu segundo disco de estúdio e considerado um dos álbuns mais influentes da guitarra instrumental.Foto: Divulgação
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O disco consolidou Vai como um dos principais nomes do gênero, combinando técnica apurada com composições elaboradas e senso melódico singular.
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O disco consolidou Vai como um dos principais nomes do gênero, combinando técnica apurada com composições elaboradas e senso melódico singular.Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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Ao longo das décadas seguintes, manteve produção constante, explorando novas tecnologias, timbres e conceitos musicais, além de se tornar referência no desenvolvimento de guitarras assinadas em parceria com a marca japonesa Ibanez.
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Ao longo das décadas seguintes, manteve produção constante, explorando novas tecnologias, timbres e conceitos musicais, além de se tornar referência no desenvolvimento de guitarras assinadas em parceria com a marca japonesa Ibanez.Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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Outro marco importante foi sua participação em projetos colaborativos que celebram a guitarra como instrumento central, como a série de turnês G3, idealizada por Satriani, reunindo alguns dos maiores guitarristas do mundo.
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Outro marco importante foi sua participação em projetos colaborativos que celebram a guitarra como instrumento central, como a série de turnês G3, idealizada por Satriani, reunindo alguns dos maiores guitarristas do mundo.Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Fredes
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Essas iniciativas reforçaram não apenas sua relevância técnica, mas também sua capacidade de dialogar musicalmente com diferentes estilos e gerações.
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Essas iniciativas reforçaram não apenas sua relevância técnica, mas também sua capacidade de dialogar musicalmente com diferentes estilos e gerações.Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Steve Vai construiu uma trajetória que vai além do virtuosismo. Sua obra dialoga com o rock, o jazz, a música experimental e até elementos da música clássica, sempre com uma abordagem autoral.
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Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Steve Vai construiu uma trajetória que vai além do virtuosismo. Sua obra dialoga com o rock, o jazz, a música experimental e até elementos da música clássica, sempre com uma abordagem autoral.Foto: Reprodução do Flickr Overdubbing
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Ao longo de sua carreira, Steve Vai conquistou três prêmios Grammy. O guitarrista foi reconhecido principalmente na categoria de Melhor Performance de Rock Instrumental, consolidando sua reputação como um dos maiores virtuoses da guitarra no cenário mundial.
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Ao longo de sua carreira, Steve Vai conquistou três prêmios Grammy. O guitarrista foi reconhecido principalmente na categoria de Melhor Performance de Rock Instrumental, consolidando sua reputação como um dos maiores virtuoses da guitarra no cenário mundial.Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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Steve Vai é casado com Pia Maiocco, ex-integrante da banda Vixen, desde 1988. O casal tem dois filhos.
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Na vida pessoal, Steve Vai é casado com Pia Maiocco, ex-integrante da banda Vixen, desde 1988. O casal tem dois filhos.Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself