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Steve Vai: a trajetória do guitarrista que inicia turnê com Joe Satriani

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Redação Flipar
  • <p><span style=A série de mais de 40 apresentações começa em 1º de abril, em Seattle, e segue até o fim de maio pelos Estados Unidos, consolidando a SatchVai Band como um encontro histórico entre dois dos maiores guitarristas da música contemporânea . 

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    A série de mais de 40 apresentações começa em 1º de abril, em Seattle, e segue até o fim de maio pelos Estados Unidos, consolidando a SatchVai Band como um encontro histórico entre dois dos maiores guitarristas da música contemporânea . 

     Foto: Wojciech P?dzich/Wikimédia Commons
  • <p><span style=O projeto, que também conta com músicos como Kenny Aronoff e a participação do grupo Animals as Leaders, nasce após o sucesso de apresentações conjuntas na Europa e simboliza a maturidade de uma parceria que evoluiu de professor e aluno para colaboração entre pares .

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    O projeto, que também conta com músicos como Kenny Aronoff e a participação do grupo Animals as Leaders, nasce após o sucesso de apresentações conjuntas na Europa e simboliza a maturidade de uma parceria que evoluiu de professor e aluno para colaboração entre pares .

     Foto: I, Paulus 2l/Wikimédia Commons
  • <p><span style=A trajetória de Steve Vai começou nos subúrbios de Nova York, onde nasceu em uma família de origem em 1960. Ele teve seu primeiro contato com a guitarra ainda adolescente. 

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    A trajetória de Steve Vai começou nos subúrbios de Nova York, onde nasceu em uma família de origem em 1960. Ele teve seu primeiro contato com a guitarra ainda adolescente. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @stevevaihimself
  • <p><span style=Nesse período fez aulas com Joe Satriani, iniciando uma relação decisiva para sua carreira. Após adquirir uma base sólida, desenvolveu um estilo próprio, marcado por virtuosismo extremo, experimentação sonora e forte identidade artística.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Steve-Vai.jpg?20260320082314" width="1114" height="626">

    Nesse período fez aulas com Joe Satriani, iniciando uma relação decisiva para sua carreira. Após adquirir uma base sólida, desenvolveu um estilo próprio, marcado por virtuosismo extremo, experimentação sonora e forte identidade artística.

     Foto: Erjon/Wikimédia Commons
  • <p><span style=O primeiro grande salto profissional de Steve Vai se deu no fim dos anos 1970, quando ingressou no Berklee College of Music e, pouco depois, chamou a atenÃ§Ã£o de Frank Zappa.Â 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Steve-Vai.jpg?20260320082305" width="1114" height="626">

    O primeiro grande salto profissional de Steve Vai se deu no fim dos anos 1970, quando ingressou no Berklee College of Music e, pouco depois, chamou a atenÃ§Ã£o de Frank Zappa.Â 

     Foto: RodrigoCD/WikimÃ©dia Commons
  • <p><span style=Trabalhar com Zappa foi um divisor de águas. Além de atuar como guitarrista, Vai transcrevia composições complexas do artista, ganhando prestígio como músico de precisão técnica excepcional. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Steve-Vai.jpg?20260320082307" width="1114" height="626">

    Trabalhar com Zappa foi um divisor de águas. Além de atuar como guitarrista, Vai transcrevia composições complexas do artista, ganhando prestígio como músico de precisão técnica excepcional. 

     Foto: Reprodução do Flickr VYC Photographer
  • <p><span style=Essa experiência moldou sua abordagem criativa e abriu portas no competitivo cenário do rock internacional.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Steve-Vai.jpg?20260320082303" width="1114" height="626">

    Essa experiência moldou sua abordagem criativa e abriu portas no competitivo cenário do rock internacional.

     Foto: Reprodução do Flickr VYC Photographer
  • <p><span style=Nos anos 1980, Vai consolidou seu nome ao integrar bandas de grande projeção. Ele passou pelo grupo de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, e posteriormente pelo Whitesnake, participando de álbuns e turnês que ampliaram sua visibilidade global. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Steve-Vai.jpg?20260320082303" width="1114" height="626">

    Nos anos 1980, Vai consolidou seu nome ao integrar bandas de grande projeção. Ele passou pelo grupo de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, e posteriormente pelo Whitesnake, participando de álbuns e turnês que ampliaram sua visibilidade global. 

     Foto: Reprodução do Flickr ChaCal J.
  • <p><span style=Paralelamente, desenvolvia carreira solo, na qual encontrou espaço para explorar sua linguagem musical sem limitações comerciais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Steve-Vai.jpg?20260320082315" width="1114" height="626">

    Paralelamente, desenvolvia carreira solo, na qual encontrou espaço para explorar sua linguagem musical sem limitações comerciais.

     Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Fredes
  • <p><span style=É nesse contexto que surgem trabalhos fundamentais como “Passion and Warfare” (1990), seu segundo disco de estúdio e considerado um dos álbuns mais influentes da guitarra instrumental. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-Steve-Vai.jpg?20260320082307" width="1114" height="626">

    É nesse contexto que surgem trabalhos fundamentais como “Passion and Warfare” (1990), seu segundo disco de estúdio e considerado um dos álbuns mais influentes da guitarra instrumental. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=O disco consolidou Vai como um dos principais nomes do gênero, combinando técnica apurada com composições elaboradas e senso melódico singular. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/20-Steve-Vai.jpg?20260320082309" width="1114" height="626">

    O disco consolidou Vai como um dos principais nomes do gênero, combinando técnica apurada com composições elaboradas e senso melódico singular. 

     Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
  • <p><span style=Ao longo das décadas seguintes, manteve produção constante, explorando novas tecnologias, timbres e conceitos musicais, além de se tornar referência no desenvolvimento de guitarras assinadas em parceria com a marca japonesa Ibanez.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Steve-Vai.jpg?20260320082305" width="1114" height="626">

    Ao longo das décadas seguintes, manteve produção constante, explorando novas tecnologias, timbres e conceitos musicais, além de se tornar referência no desenvolvimento de guitarras assinadas em parceria com a marca japonesa Ibanez.

     Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
  • <p><span style=Outro marco importante foi sua participação em projetos colaborativos que celebram a guitarra como instrumento central, como a série de turnês G3, idealizada por Satriani, reunindo alguns dos maiores guitarristas do mundo. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Steve-Vai.jpg?20260320082305" width="1114" height="626">

    Outro marco importante foi sua participação em projetos colaborativos que celebram a guitarra como instrumento central, como a série de turnês G3, idealizada por Satriani, reunindo alguns dos maiores guitarristas do mundo. 

     Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Fredes
  • <p><span style=Essas iniciativas reforçaram não apenas sua relevância técnica, mas também sua capacidade de dialogar musicalmente com diferentes estilos e gerações.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Steve-Vai.jpg" width="1114" height="626">

    Essas iniciativas reforçaram não apenas sua relevância técnica, mas também sua capacidade de dialogar musicalmente com diferentes estilos e gerações.

     Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
  • <p><span style=Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Steve Vai construiu uma trajetória que vai além do virtuosismo. Sua obra dialoga com o rock, o jazz, a música experimental e até elementos da música clássica, sempre com uma abordagem autoral. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/13-Steve-Vai.jpg?20260320082309" width="1114" height="626">

    Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Steve Vai construiu uma trajetória que vai além do virtuosismo. Sua obra dialoga com o rock, o jazz, a música experimental e até elementos da música clássica, sempre com uma abordagem autoral. 

     Foto: Reprodução do Flickr Overdubbing
  • <p><span style=Ao longo de sua carreira, Steve Vai conquistou três prêmios Grammy. O guitarrista foi reconhecido principalmente na categoria de Melhor Performance de Rock Instrumental, consolidando sua reputação como um dos maiores virtuoses da guitarra no cenário mundial.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/24-Steve-Vai.jpg?20260320082311" width="1114" height="626">

    Ao longo de sua carreira, Steve Vai conquistou três prêmios Grammy. O guitarrista foi reconhecido principalmente na categoria de Melhor Performance de Rock Instrumental, consolidando sua reputação como um dos maiores virtuoses da guitarra no cenário mundial.

     Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
  • <p>Na vida pessoal, <span class=Steve Vai é casado com Pia Maiocco, ex-integrante da banda Vixen, desde 1988. O casal tem dois filhos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/19-Steve-Vai.jpg?20260320082307" width="1114" height="626">

    Na vida pessoal, Steve Vai é casado com Pia Maiocco, ex-integrante da banda Vixen, desde 1988. O casal tem dois filhos.

     Foto: Reprodução do Instagram @stevevaihimself
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