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Economia

Saiba quem tem direito ao bônus do INSS em 2026

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Redação Flipar
  • <p>Esse bônus não é um benefício automático do INSS, mas sim o pagamento de valores devidos após processos judiciais concluídos. Ou seja, trata-se de uma reparação financeira que reconhece a luta dos segurados contra atrasos ou erros em aposentadorias e auxílios.</p>

    Esse bônus não é um benefício automático do INSS, mas sim o pagamento de valores devidos após processos judiciais concluídos. Ou seja, trata-se de uma reparação financeira que reconhece a luta dos segurados contra atrasos ou erros em aposentadorias e auxílios.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Os pagamentos podem chegar a até R$ 90.600 por pessoa, valor que ultrapassa em muito o 13º salário. Com isso, muitos idosos terão a chance de reorganizar suas finanças, quitar dívidas e até realizar sonhos adiados.</p>

    Os pagamentos podem chegar a até R$ 90.600 por pessoa, valor que ultrapassa em muito o 13º salário. Com isso, muitos idosos terão a chance de reorganizar suas finanças, quitar dívidas e até realizar sonhos adiados.

     Foto: Daniel Dan/Unsplash
  • <p>Além de beneficiar diretamente os segurados, esse recurso injeta bilhões na economia nacional. O consumo dos idosos movimenta comércio, serviços e turismo, fortalecendo o mercado interno.</p>

    Além de beneficiar diretamente os segurados, esse recurso injeta bilhões na economia nacional. O consumo dos idosos movimenta comércio, serviços e turismo, fortalecendo o mercado interno.

     Foto: Christian Bowen Unsplash
  • <p>O bônus é destinado a quem venceu processos contra o INSS, seja por revisão de aposentadoria ou concessão de auxílio atrasado. É importante destacar que não cabe mais recurso nesses casos, garantindo o direito ao pagamento.</p>

    O bônus é destinado a quem venceu processos contra o INSS, seja por revisão de aposentadoria ou concessão de auxílio atrasado. É importante destacar que não cabe mais recurso nesses casos, garantindo o direito ao pagamento.

     Foto: Agência Senado
  • <p>Os valores pagos seguem o limite de até 60 salários mínimos, o que em 2026 corresponde a R$ 90.600. Acima disso, o pagamento entra na regra dos precatórios, com calendário específico.</p>

    Os valores pagos seguem o limite de até 60 salários mínimos, o que em 2026 corresponde a R$ 90.600. Acima disso, o pagamento entra na regra dos precatórios, com calendário específico.

     Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
  • <p>Para que o bônus seja liberado, o juiz responsável deve ter assinado a ordem de pagamento (RPV) em janeiro de 2026. Esse detalhe assegura que apenas processos concluídos entram no lote.</p>

    Para que o bônus seja liberado, o juiz responsável deve ter assinado a ordem de pagamento (RPV) em janeiro de 2026. Esse detalhe assegura que apenas processos concluídos entram no lote.

     Foto: Almanaque Lusofonista wikimedia commons
  • <p>Na 4ª Região, que abrange RS, PR e SC, foram contemplados 29.999 segurados. Essa área concentra grande número de processos previdenciários, refletindo a força da mobilização local.</p>

    Na 4ª Região, que abrange RS, PR e SC, foram contemplados 29.999 segurados. Essa área concentra grande número de processos previdenciários, refletindo a força da mobilização local.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Já na 1ª Região, que inclui DF, GO, MT, BA, PI, MA e outros estados, 19.826 pessoas foram beneficiadas. A diversidade geográfica mostra a abrangência nacional da medida.</p>

    Já na 1ª Região, que inclui DF, GO, MT, BA, PI, MA e outros estados, 19.826 pessoas foram beneficiadas. A diversidade geográfica mostra a abrangência nacional da medida.

     Foto: Arquivo/Agência Brasil
  • <p>No Nordeste, a 5ª Região contempla PE, CE, AL, SE, RN e PB, somando 15.871 segurados. Essa liberação representa alívio para milhares de famílias que aguardavam há anos.</p>

    No Nordeste, a 5ª Região contempla PE, CE, AL, SE, RN e PB, somando 15.871 segurados. Essa liberação representa alívio para milhares de famílias que aguardavam há anos.

     Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior wikimedia commons
  • <p>Em Minas Gerais, a 6ª Região garantiu o pagamento para 10.796 segurados. O estado, com forte presença de aposentados, celebra a chegada desse recurso extra.</p>

    Em Minas Gerais, a 6ª Região garantiu o pagamento para 10.796 segurados. O estado, com forte presença de aposentados, celebra a chegada desse recurso extra.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Somando todas as regiões, o bônus alcança 149.124 pessoas em todo o país. Esse número expressivo reforça a importância da decisão do CJF para a população idosa.</p>

    Somando todas as regiões, o bônus alcança 149.124 pessoas em todo o país. Esse número expressivo reforça a importância da decisão do CJF para a população idosa.

     Foto: Domínio público
  • <p>Diferentemente do 13º salário, o bônus não é automático. O segurado deve consultar a lista de pagamentos disponível nos sites dos Tribunais Regionais Federais para confirmar se foi contemplado</p>

    Diferentemente do 13º salário, o bônus não é automático. O segurado deve consultar a lista de pagamentos disponível nos sites dos Tribunais Regionais Federais para confirmar se foi contemplado

     Foto: Joel Santana - pixabay
  • <p>Os valores já foram transferidos para as contas dos TRFs e estarão disponíveis em março de 2026. Portanto, é essencial verificar o quanto antes para não perder o prazo.</p>

    Os valores já foram transferidos para as contas dos TRFs e estarão disponíveis em março de 2026. Portanto, é essencial verificar o quanto antes para não perder o prazo.

     Foto: Arquivo / EBC
  • <p>Com o dinheiro em mãos, os idosos podem quitar dívidas, investir em saúde, comprar itens essenciais ou até planejar viagens. A liberdade de escolha é um dos grandes diferenciais desse bônus.</p>

    Com o dinheiro em mãos, os idosos podem quitar dívidas, investir em saúde, comprar itens essenciais ou até planejar viagens. A liberdade de escolha é um dos grandes diferenciais desse bônus.

     Foto: Marcello Casal Jr / Agencia Brasil
  • <p>A agilidade no processamento das RPVs é resultado da pressão de associações de aposentados, que lutaram contra a demora nas filas judiciais. Essa conquista é fruto de anos de mobilização.</p>

    A agilidade no processamento das RPVs é resultado da pressão de associações de aposentados, que lutaram contra a demora nas filas judiciais. Essa conquista é fruto de anos de mobilização.

     Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
  • <p>Enquanto o bônus segue a regra das RPVs, valores acima de 60 salários mínimos entram na categoria de precatórios. Nesse caso, o pagamento segue calendário anual e pode demorar mais.</p>

    Enquanto o bônus segue a regra das RPVs, valores acima de 60 salários mínimos entram na categoria de precatórios. Nesse caso, o pagamento segue calendário anual e pode demorar mais.

     Foto:
  • <p>Em resumo, o bônus de R$ 1,8 bilhão representa justiça e reparação para quem buscou seus direitos contra o INSS. Mais do que um pagamento, é um marco de valorização dos idosos e da força da cidadania.</p>

    Em resumo, o bônus de R$ 1,8 bilhão representa justiça e reparação para quem buscou seus direitos contra o INSS. Mais do que um pagamento, é um marco de valorização dos idosos e da força da cidadania.

     Foto: Reprodução/TV Globo
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