Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Do auge à falência: a trajetória da Mesbla, símbolo de uma era no varejo brasileiro

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=A empresa foi fundada em 1912, no centro do Rio de Janeiro, como uma filial da companhia francesa Mestre e Blatgé, inicialmente voltada à venda de máquinas, ferramentas e acessórios automotivos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Mesbla.jpg?20260320081023" width="1114" height="626">

    A empresa foi fundada em 1912, no centro do Rio de Janeiro, como uma filial da companhia francesa Mestre e Blatgé, inicialmente voltada à venda de máquinas, ferramentas e acessórios automotivos.

     Foto: Reprodução de Facebook
  • <p><span style=Nos primeiros anos, a operação brasileira tinha importância limitada dentro da estrutura internacional, mas ganhou autonomia em 1924, quando passou a funcionar como empresa independente. Em 1939, adotou o nome Mesbla, criado usando as iniciais da empresa original. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/16-Mesbla.jpg?20260320081023" width="1114" height="626">

    Nos primeiros anos, a operação brasileira tinha importância limitada dentro da estrutura internacional, mas ganhou autonomia em 1924, quando passou a funcionar como empresa independente. Em 1939, adotou o nome Mesbla, criado usando as iniciais da empresa original. 

     Foto: Reprodução do Flickr Fotos Antigas RS
  • <p><span style=Em 1952, a empresa inaugurou sua primeira loja de departamentos no Rio de Janeiro, apostando em um modelo inovador para o mercado brasileiro ao reunir, em um único espaço, uma grande variedade de produtos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-Mesbla.jpg?20260320081023" width="1114" height="626">

    Em 1952, a empresa inaugurou sua primeira loja de departamentos no Rio de Janeiro, apostando em um modelo inovador para o mercado brasileiro ao reunir, em um único espaço, uma grande variedade de produtos. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=A estratégia foi bem-sucedida em um país que ainda carecia de centros comerciais integrados e ajudou a popularizar o conceito de consumo em larga escala.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Mesbla.jpg?20260320081028" width="1114" height="626">

    A estratégia foi bem-sucedida em um país que ainda carecia de centros comerciais integrados e ajudou a popularizar o conceito de consumo em larga escala.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p><span style=Nas décadas seguintes, especialmente entre os anos 1960 e 1980, a Mesbla expandiu suas operações de forma acelerada, tornando-se uma das maiores redes varejistas do país. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/01-Mesbla.jpg?20260320081028" width="1114" height="626">

    Nas décadas seguintes, especialmente entre os anos 1960 e 1980, a Mesbla expandiu suas operações de forma acelerada, tornando-se uma das maiores redes varejistas do país. 

     Foto: - Reprodução de Youtube
  • <p><span style=Suas lojas, muitas vezes instaladas em prédios imponentes e com milhares de metros quadrados, tornaram-se pontos de referência nas cidades onde estavam presentes. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Mesbla.jpg?20260320081028" width="1114" height="626">

    Suas lojas, muitas vezes instaladas em prédios imponentes e com milhares de metros quadrados, tornaram-se pontos de referência nas cidades onde estavam presentes. 

     Foto: Reprodução do Flickr Dan Lundberg
  • <p><span style=No auge, a rede chegou a ter cerca de 180 unidades e empregava aproximadamente 28 mil pessoas, oferecendo de tudo: roupas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos e até automóveis e embarcações.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Mesbla.jpg?20260320081028" width="1114" height="626">

    No auge, a rede chegou a ter cerca de 180 unidades e empregava aproximadamente 28 mil pessoas, oferecendo de tudo: roupas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos e até automóveis e embarcações.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p><span style=Esse período também consolidou a marca no imaginário popular. Comprar na Mesbla era uma experiência não só comercial, mas social e de lazer. Famílias frequentavam suas lojas como se estivessem em um passeio, atraídas por vitrines com a diversidade de produtos e pela sensação de modernidade que a rede representava. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Mesbla.jpg?20260320081028" width="1114" height="626">

    Esse período também consolidou a marca no imaginário popular. Comprar na Mesbla era uma experiência não só comercial, mas social e de lazer. Famílias frequentavam suas lojas como se estivessem em um passeio, atraídas por vitrines com a diversidade de produtos e pela sensação de modernidade que a rede representava. 

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p><span style=A partir do fim dos anos 1980, o cenário econômico brasileiro, marcado pela hiperinflação, levou a companhia a adotar medidas arriscadas, como o acúmulo excessivo de estoques.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Mesbla.jpg?20260320081030" width="1114" height="626">

    A partir do fim dos anos 1980, o cenário econômico brasileiro, marcado pela hiperinflação, levou a companhia a adotar medidas arriscadas, como o acúmulo excessivo de estoques.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=A implantação do Plano Real, em 1994, representou um divisor de águas. Com o controle da inflação, ficaram evidentes as ineficiências operacionais da empresa, que passou a registrar prejuízos constantes. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Mesbla.jpg?20260320081030" width="1114" height="626">

    A implantação do Plano Real, em 1994, representou um divisor de águas. Com o controle da inflação, ficaram evidentes as ineficiências operacionais da empresa, que passou a registrar prejuízos constantes. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ao mesmo tempo, a abertura econômica intensificou a concorrência com redes estrangeiras e novos formatos de varejo, como os shoppings centers, mais modernos e eficientes. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Mesbla.jpg?20260320081030" width="1114" height="626">

    Ao mesmo tempo, a abertura econômica intensificou a concorrência com redes estrangeiras e novos formatos de varejo, como os shoppings centers, mais modernos e eficientes. 

     Foto: Reprodução do Flickr Jose Oswaldo
  • <p><span style=A Mesbla tentou reagir com mudanças estratégicas, como o lançamento de marcas próprias e sistemas de crédito, mas já enfrentava dificuldades financeiras profundas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Mesbla.jpg?20260320081030" width="1114" height="626">

    A Mesbla tentou reagir com mudanças estratégicas, como o lançamento de marcas próprias e sistemas de crédito, mas já enfrentava dificuldades financeiras profundas.

     Foto: Reprodução de Youtube, Redes Sociais e Facebook
  • <p><span style=Em 1997, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, a empresa entrou em concordata. No mesmo ano, o controle foi adquirido pelo empresário Ricardo Mansur, que também havia comprado a rede Mappin, com a intenção de reestruturar e unificar as operações. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/21-Mesbla.jpg?20260320081030" width="1114" height="626">

    Em 1997, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, a empresa entrou em concordata. No mesmo ano, o controle foi adquirido pelo empresário Ricardo Mansur, que também havia comprado a rede Mappin, com a intenção de reestruturar e unificar as operações. 

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p><span style=A tentativa, no entanto, não conseguiu reverter a crise. Problemas de caixa, atrasos com fornecedores e uma série de ações judiciais agravaram a situação. O desfecho veio em 1999, quando a falência foi decretada, encerrando oficialmente uma trajetória de quase nove décadas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/03-Falidas.jpg?20260320081032" width="1114" height="626">

    A tentativa, no entanto, não conseguiu reverter a crise. Problemas de caixa, atrasos com fornecedores e uma série de ações judiciais agravaram a situação. O desfecho veio em 1999, quando a falência foi decretada, encerrando oficialmente uma trajetória de quase nove décadas. 

     Foto: Reprodução/Facebook Recife de Antigamente
  • <p><span style=O fechamento das lojas marcou o fim de uma era no varejo brasileiro e deixou um vazio simbólico para gerações que cresceram associando a marca à modernidade e à diversidade de consumo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Mesbla.jpg?20260320081032" width="1114" height="626">

    O fechamento das lojas marcou o fim de uma era no varejo brasileiro e deixou um vazio simbólico para gerações que cresceram associando a marca à modernidade e à diversidade de consumo.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p><span style=Décadas depois, a marca voltou a aparecer no mercado, mas em um formato completamente diferente. Em 2022, a Mesbla foi relançada como uma plataforma digital de marketplace, sem lojas físicas, tentando explorar o valor nostálgico de seu nome. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/11/comercio-eletronico-Mohamed-Hassan-pixabay.jpg?20260320081033" width="1114" height="626">

    Décadas depois, a marca voltou a aparecer no mercado, mas em um formato completamente diferente. Em 2022, a Mesbla foi relançada como uma plataforma digital de marketplace, sem lojas físicas, tentando explorar o valor nostálgico de seu nome. 

     Foto: Mohamed Hassan - pixabay
  • <p><span style=A história da Mesbla permanece como um caso emblemático de ascensão e queda no varejo nacional, ilustrando como mudanças econômicas, tecnológicas e de comportamento do consumidor podem redefinir o destino até mesmo das empresas mais consolidadas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/24-Mesbla.jpg?20260320081033" width="1114" height="626">

    A história da Mesbla permanece como um caso emblemático de ascensão e queda no varejo nacional, ilustrando como mudanças econômicas, tecnológicas e de comportamento do consumidor podem redefinir o destino até mesmo das empresas mais consolidadas. 

     Foto: Reprodução de Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay