Do auge à falência: a trajetória da Mesbla, símbolo de uma era no varejo brasileiro
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A empresa foi fundada em 1912, no centro do Rio de Janeiro, como uma filial da companhia francesa Mestre e Blatgé, inicialmente voltada à venda de máquinas, ferramentas e acessórios automotivos.
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A empresa foi fundada em 1912, no centro do Rio de Janeiro, como uma filial da companhia francesa Mestre e Blatgé, inicialmente voltada à venda de máquinas, ferramentas e acessórios automotivos.Foto: Reprodução de Facebook
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Nos primeiros anos, a operação brasileira tinha importância limitada dentro da estrutura internacional, mas ganhou autonomia em 1924, quando passou a funcionar como empresa independente. Em 1939, adotou o nome Mesbla, criado usando as iniciais da empresa original.
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Nos primeiros anos, a operação brasileira tinha importância limitada dentro da estrutura internacional, mas ganhou autonomia em 1924, quando passou a funcionar como empresa independente. Em 1939, adotou o nome Mesbla, criado usando as iniciais da empresa original.Foto: Reprodução do Flickr Fotos Antigas RS
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Em 1952, a empresa inaugurou sua primeira loja de departamentos no Rio de Janeiro, apostando em um modelo inovador para o mercado brasileiro ao reunir, em um único espaço, uma grande variedade de produtos.
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Em 1952, a empresa inaugurou sua primeira loja de departamentos no Rio de Janeiro, apostando em um modelo inovador para o mercado brasileiro ao reunir, em um único espaço, uma grande variedade de produtos.Foto: Divulgação
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A estratégia foi bem-sucedida em um país que ainda carecia de centros comerciais integrados e ajudou a popularizar o conceito de consumo em larga escala.
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A estratégia foi bem-sucedida em um país que ainda carecia de centros comerciais integrados e ajudou a popularizar o conceito de consumo em larga escala.Foto: Reprodução de Youtube
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Nas décadas seguintes, especialmente entre os anos 1960 e 1980, a Mesbla expandiu suas operações de forma acelerada, tornando-se uma das maiores redes varejistas do país.
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Nas décadas seguintes, especialmente entre os anos 1960 e 1980, a Mesbla expandiu suas operações de forma acelerada, tornando-se uma das maiores redes varejistas do país.Foto: - Reprodução de Youtube
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Suas lojas, muitas vezes instaladas em prédios imponentes e com milhares de metros quadrados, tornaram-se pontos de referência nas cidades onde estavam presentes.
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Suas lojas, muitas vezes instaladas em prédios imponentes e com milhares de metros quadrados, tornaram-se pontos de referência nas cidades onde estavam presentes.Foto: Reprodução do Flickr Dan Lundberg
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No auge, a rede chegou a ter cerca de 180 unidades e empregava aproximadamente 28 mil pessoas, oferecendo de tudo: roupas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos e até automóveis e embarcações.
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No auge, a rede chegou a ter cerca de 180 unidades e empregava aproximadamente 28 mil pessoas, oferecendo de tudo: roupas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos e até automóveis e embarcações.Foto: Reprodução de Youtube
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Esse período também consolidou a marca no imaginário popular. Comprar na Mesbla era uma experiência não só comercial, mas social e de lazer. Famílias frequentavam suas lojas como se estivessem em um passeio, atraídas por vitrines com a diversidade de produtos e pela sensação de modernidade que a rede representava.
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Esse período também consolidou a marca no imaginário popular. Comprar na Mesbla era uma experiência não só comercial, mas social e de lazer. Famílias frequentavam suas lojas como se estivessem em um passeio, atraídas por vitrines com a diversidade de produtos e pela sensação de modernidade que a rede representava.Foto: Reprodução de Youtube
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A partir do fim dos anos 1980, o cenário econômico brasileiro, marcado pela hiperinflação, levou a companhia a adotar medidas arriscadas, como o acúmulo excessivo de estoques.
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A partir do fim dos anos 1980, o cenário econômico brasileiro, marcado pela hiperinflação, levou a companhia a adotar medidas arriscadas, como o acúmulo excessivo de estoques.Foto: Divulgação
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A implantação do Plano Real, em 1994, representou um divisor de águas. Com o controle da inflação, ficaram evidentes as ineficiências operacionais da empresa, que passou a registrar prejuízos constantes.
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A implantação do Plano Real, em 1994, representou um divisor de águas. Com o controle da inflação, ficaram evidentes as ineficiências operacionais da empresa, que passou a registrar prejuízos constantes.Foto: Divulgação
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Ao mesmo tempo, a abertura econômica intensificou a concorrência com redes estrangeiras e novos formatos de varejo, como os shoppings centers, mais modernos e eficientes.
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Ao mesmo tempo, a abertura econômica intensificou a concorrência com redes estrangeiras e novos formatos de varejo, como os shoppings centers, mais modernos e eficientes.Foto: Reprodução do Flickr Jose Oswaldo
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A Mesbla tentou reagir com mudanças estratégicas, como o lançamento de marcas próprias e sistemas de crédito, mas já enfrentava dificuldades financeiras profundas.
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A Mesbla tentou reagir com mudanças estratégicas, como o lançamento de marcas próprias e sistemas de crédito, mas já enfrentava dificuldades financeiras profundas.Foto: Reprodução de Youtube, Redes Sociais e Facebook
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Em 1997, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, a empresa entrou em concordata. No mesmo ano, o controle foi adquirido pelo empresário Ricardo Mansur, que também havia comprado a rede Mappin, com a intenção de reestruturar e unificar as operações.
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Em 1997, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, a empresa entrou em concordata. No mesmo ano, o controle foi adquirido pelo empresário Ricardo Mansur, que também havia comprado a rede Mappin, com a intenção de reestruturar e unificar as operações.Foto: Reprodução de Youtube
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A tentativa, no entanto, não conseguiu reverter a crise. Problemas de caixa, atrasos com fornecedores e uma série de ações judiciais agravaram a situação. O desfecho veio em 1999, quando a falência foi decretada, encerrando oficialmente uma trajetória de quase nove décadas.
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A tentativa, no entanto, não conseguiu reverter a crise. Problemas de caixa, atrasos com fornecedores e uma série de ações judiciais agravaram a situação. O desfecho veio em 1999, quando a falência foi decretada, encerrando oficialmente uma trajetória de quase nove décadas.Foto: Reprodução/Facebook Recife de Antigamente
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O fechamento das lojas marcou o fim de uma era no varejo brasileiro e deixou um vazio simbólico para gerações que cresceram associando a marca à modernidade e à diversidade de consumo.
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O fechamento das lojas marcou o fim de uma era no varejo brasileiro e deixou um vazio simbólico para gerações que cresceram associando a marca à modernidade e à diversidade de consumo.Foto: Reprodução de Youtube
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Décadas depois, a marca voltou a aparecer no mercado, mas em um formato completamente diferente. Em 2022, a Mesbla foi relançada como uma plataforma digital de marketplace, sem lojas físicas, tentando explorar o valor nostálgico de seu nome.
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Décadas depois, a marca voltou a aparecer no mercado, mas em um formato completamente diferente. Em 2022, a Mesbla foi relançada como uma plataforma digital de marketplace, sem lojas físicas, tentando explorar o valor nostálgico de seu nome.Foto: Mohamed Hassan - pixabay
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A história da Mesbla permanece como um caso emblemático de ascensão e queda no varejo nacional, ilustrando como mudanças econômicas, tecnológicas e de comportamento do consumidor podem redefinir o destino até mesmo das empresas mais consolidadas.
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A história da Mesbla permanece como um caso emblemático de ascensão e queda no varejo nacional, ilustrando como mudanças econômicas, tecnológicas e de comportamento do consumidor podem redefinir o destino até mesmo das empresas mais consolidadas.Foto: Reprodução de Youtube