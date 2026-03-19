Versatilidade do melão favorece saúde com nutrição e hidratação
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Rico em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode ser um aliado importante na promoção do bem-estar geral. Além disso, possui curiosidades interessantes, inclusive o dia internacional do melão, comemorado no dia 9 de agosto.Foto: Imagem de Henny Susilowati por Pixabay
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O melão pertence à família das cucurbitáceas, a mesma família das abóboras e pepinos. Ele é originário da Ásia, mais precisamente do Irã e do Iraque, e foi introduzido na Europa pelos romanosFoto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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Atualmente, o melão é cultivado em diversos países ao redor do mundo, sendo uma das frutas mais consumidas durante o verão.Foto: Imagem de Ralph Klein por Pixabay
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Entre as propriedades do melÃ£o se destaca o seu baixo teor de aÃ§Ãºcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composiÃ§Ã£o do melÃ£o contÃ©m 90% de Ã¡gua, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
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Existem aproximadamente 850 variedades de melão, sendo as mais conhecidas o melão cantalupo, o melão amarelo e o melão orange.Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
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Graças a esta importante variedade e aos cultivos em estufa podemos ter acesso a essa fruta durante todo o ano, embora sua temporada real se estenda desde maio até setembro.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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Veja quais benefícios tornam o melão uma excelente escolha para incluir na dieta diária, promovendo a saúde e o bem-estar de várias maneiras.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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O melão é uma fruta muito benéfica para as pessoas que sofrem de ressecamento da pele, na verdade, essa fruta é muito utilizada em máscaras hidratantes.Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
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Além disso, esta vitamina ajuda na manutenção e formação dos dentes e a fortalecer os tecidos ósseos. Rico em potássio, o melão ajuda a regular a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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Com baixo teor calórico e alto teor de água e fibras, o melão promove a sensação de saciedade e auxilia na perda de peso?.Foto: Imagem de Dgraph88 por Pixabay
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As fibras presentes no melão ajudam a evitar prisão de ventre. O melão ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções??.Foto: Imagem de tove erbs por Pixabay
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A vitamina C presente no melão ainda é importante para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, ossos e articulações.Foto: Reprodução Facebook Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
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O melão contém vitamina A e carotenos, que são essenciais para a saúde ocular e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular?.Foto: Domínio PúblicoWikimédia Commons
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Também possui uma boa concentração de vitamina E, que proporciona propriedades antioxidantes, ajudando a prevenir o câncer e as doenças cardiovasculares.Foto: Captain76/Wikimédia Commons
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O melão possui propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos dos radicais livres, prevenindo doenças crônicas. A fruta cai bem em sucos e vitaminas, combinando com laranja e abacaxi , entre outras frutas.Foto:
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As fibras dietéticas do melão ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), melhorando a saúde cardiovascular. O alto teor de água e potássio do melão proporciona um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas e prevenir a retenção de líquidos.Foto: Amanda Vick/Unsplash
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O potássio presente no melão ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a manutenção de uma pressão arterial saudável??. E a fruta é ótima para sobremesas como doces e sorvetes.Foto: Imagem de Daniel Mena por Pixabay
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A presença de eletrólitos como potássio e magnésio no melão ajuda a prevenir cãibras musculares?. Já o cálcio, magnésio e fósforo são essenciais para a saúde e fortalecimento dos ossos??.Foto: Imagem de Seksak Kerdkanno por Pixabay