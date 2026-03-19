Versatilidade do melão favorece saúde com nutrição e hidratação

Entre as propriedades do melÃ£o se destaca o seu baixo teor de aÃ§Ãºcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composiÃ§Ã£o do melÃ£o contÃ©m 90% de Ã¡gua, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades.