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Cidade da Polônia surpreende: todos os 6 mil habitantes moram numa única rua

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Redação Flipar
  • <p>Conhecida como “Pequena Toscana”, Suloszowa abriga residências, comércios, igrejas e escolas distribuídos ao redor dessa via central.</p>

    Conhecida como “Pequena Toscana”, Suloszowa abriga residências, comércios, igrejas e escolas distribuídos ao redor dessa via central.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
  • <p>A vila é cercada por campos cultivados, onde os moradores mantêm a tradição da agricultura de subsistência.</p>

    A vila é cercada por campos cultivados, onde os moradores mantêm a tradição da agricultura de subsistência.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
  • <p>Suloszowa ganhou fama nas redes sociais graças a imagens aéreas que revelam sua aparência peculiar, com a rua cortando as paisagens verdes e douradas, formando um padrão que lembra uma folha.</p>

    Suloszowa ganhou fama nas redes sociais graças a imagens aéreas que revelam sua aparência peculiar, com a rua cortando as paisagens verdes e douradas, formando um padrão que lembra uma folha.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
  • <p>Fundada no século 16, a vila foi planejada assim por motivos de praticidade, facilitando a comunicação e o acesso.</p>

    Fundada no século 16, a vila foi planejada assim por motivos de praticidade, facilitando a comunicação e o acesso.

     Foto: Reprodução do instagram @zyrionbrazil
  • <p>Segundo a moradora e vereadora Katarzyna Bieda, o formato curioso agora é motivo de orgulho e atrai turistas de várias partes do mundo.</p>

    Segundo a moradora e vereadora Katarzyna Bieda, o formato curioso agora é motivo de orgulho e atrai turistas de várias partes do mundo.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
  • <p>A vila fica a cerca de 30 quilômetros de Cracóvia, considerada uma das cidades mais antigas da Polônia.</p>

    A vila fica a cerca de 30 quilômetros de Cracóvia, considerada uma das cidades mais antigas da Polônia.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
  • <p>Entre as atrações da vila está o Castelo Pieskowa Skala, construído pelo rei Casimiro III no século 14 como parte da cadeia de castelos conhecida como “Nidos de Águia”.</p>

    Entre as atrações da vila está o Castelo Pieskowa Skala, construído pelo rei Casimiro III no século 14 como parte da cadeia de castelos conhecida como “Nidos de Águia”.

     Foto: Chichebombon/Wikimédia Commons
  • <p>O castelo abriga exposições da Coleção Nacional de Arte de Cracóvia e possui um museu permanente que pode ser visitado durante o ano todo.</p>

    O castelo abriga exposições da Coleção Nacional de Arte de Cracóvia e possui um museu permanente que pode ser visitado durante o ano todo.

     Foto: Wikimedia Commons/BogTar200917
  • <p>O lugar também é famoso pelo senso de comunidade, com festivais como o “Dia do Morango” e o “Dia da Batata”.</p>

    O lugar também é famoso pelo senso de comunidade, com festivais como o “Dia do Morango” e o “Dia da Batata”.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Florian Vata
  • <p>Suloszowa fica dentro do Parque Nacional Ojcowski que, apesar de ser o menor parque nacional da Polônia, é um dos mais encantadores.</p>

    Suloszowa fica dentro do Parque Nacional Ojcowski que, apesar de ser o menor parque nacional da Polônia, é um dos mais encantadores.

     Foto: Divulgação
  • <p>O parque foi criado em 1956 e tem aproximadamente 21 kmÂ².</p>

    O parque foi criado em 1956 e tem aproximadamente 21 kmÂ².

     Foto: Aneta Pawska /WikimÃ©dia Commons
  • <p>Além disso, o parque leva o nome da pitoresca aldeia de Ojców, onde está sua sede, e contou com a ilustre visita de Chopin em 1829.</p>

    Além disso, o parque leva o nome da pitoresca aldeia de Ojców, onde está sua sede, e contou com a ilustre visita de Chopin em 1829.

     Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
  • <p>A paisagem do parque é marcada pela topografia característica do planalto jurássico de Cracóvia–Cz?stochowa, com vales profundos, cavernas e impressionantes “rochas em forma de cogumelos”.</p>

    A paisagem do parque é marcada pela topografia característica do planalto jurássico de Cracóvia–Cz?stochowa, com vales profundos, cavernas e impressionantes “rochas em forma de cogumelos”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Uma das mais conhecidas é a “Maza de Hércules”, um pico rochoso que se tornou um símbolo da região.</p>

    Uma das mais conhecidas é a “Maza de Hércules”, um pico rochoso que se tornou um símbolo da região.

     Foto: Scotch Mist /Wikimédia Commons
  • <p>Além disso, o parque abriga mais de 400 cavernas, sendo a Gruta de ?okietek (ou “Caverna do Rei Ladislau”) uma das mais visitadas.</p>

    Além disso, o parque abriga mais de 400 cavernas, sendo a Gruta de ?okietek (ou “Caverna do Rei Ladislau”) uma das mais visitadas.

     Foto: Divulgação
  • <p>O parque abriga uma rica biodiversidade: estima-se mais de 5.500 espécies de fauna, incluindo 4.600 tipos de insetos, além de 135 espécies de aves, castores, texugos, ermine e cerca de 15 espécies de morcegos.</p>

    O parque abriga uma rica biodiversidade: estima-se mais de 5.500 espécies de fauna, incluindo 4.600 tipos de insetos, além de 135 espécies de aves, castores, texugos, ermine e cerca de 15 espécies de morcegos.

     Foto: Jan Jerszy?ski /Wikimédia Commons
  • <p>A história da região remonta ao Paleolítico, com os primeiros assentamentos há cerca de 120?mil anos motivados pela presença de sílex — essencial à fabricação de ferramentas primitivas.</p>

    A história da região remonta ao Paleolítico, com os primeiros assentamentos há cerca de 120?mil anos motivados pela presença de sílex — essencial à fabricação de ferramentas primitivas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com trilhas para caminhadas, ciclovias e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional Ojcowski é um refúgio perfeito para quem busca natureza, história e aventura perto de Cracóvia.</p>

    Com trilhas para caminhadas, ciclovias e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional Ojcowski é um refúgio perfeito para quem busca natureza, história e aventura perto de Cracóvia.

     Foto: Jerzy Opio?a/Wikimédia Commons
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