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Ex-satanista vira santo: conheça Bartolo Longo, canonizado pelo Vaticano

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Redação Flipar
  • <p>Trata-se de Bartolo Longo, advogado italiano que, antes de abraçar a fé católica, se envolveu com práticas ocultistas.</p>

    Trata-se de Bartolo Longo, advogado italiano que, antes de abraçar a fé católica, se envolveu com práticas ocultistas.

     Foto: Reprodução
  • <p>Nascido em 1841 em Latiano, na região de Puglia, ele veio de uma família rica e católica.</p>

    Nascido em 1841 em Latiano, na região de Puglia, ele veio de uma família rica e católica.

     Foto: Wikimedia Commons/LigaDue
  • <p>Após a morte do pai e um novo casamento da mãe, Longo foi estudar direito em Nápoles.</p>

    Após a morte do pai e um novo casamento da mãe, Longo foi estudar direito em Nápoles.

     Foto: Wikimedia Commons/Diego Delso
  • <p>Na época, a Itália passava por um período de grande tensão social e política, marcado por sentimentos anticatólicos e um crescimento do ocultismo como forma de confrontar a Igreja.</p>

    Na época, a Itália passava por um período de grande tensão social e política, marcado por sentimentos anticatólicos e um crescimento do ocultismo como forma de confrontar a Igreja.

     Foto: Annie Spratt/Unsplash
  • <p>Foi nesse período que Longo se afastou da fé e se aproximou do satanismo.</p>

    Foi nesse período que Longo se afastou da fé e se aproximou do satanismo.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Ele chegou a liderar rituais por mais de um ano, em um contexto em que o ocultismo era frequentemente usado como ferramenta de oposição ao Papa.</p>

    Ele chegou a liderar rituais por mais de um ano, em um contexto em que o ocultismo era frequentemente usado como ferramenta de oposição ao Papa.

     Foto: Freepik
  • <p>Após uma fase de crise pessoal, buscou ajuda de um amigo e reencontrou o catolicismo, dedicando o resto da vida à fé.</p>

    Após uma fase de crise pessoal, buscou ajuda de um amigo e reencontrou o catolicismo, dedicando o resto da vida à fé.

     Foto: stempow/Pixabay
  • <p>Após sua conversão, ele se dedicou intensamente à promoção do Rosário, tornando-se um dos seus maiores defensores.</p>

    Após sua conversão, ele se dedicou intensamente à promoção do Rosário, tornando-se um dos seus maiores defensores.

     Foto: Anna/Pixabay
  • <p>Longo passou a trabalhar e se dedicar a atividades religiosas em Pompeia, colaborando com a condessa Marianna Farnararo De Fusco.</p>

    Longo passou a trabalhar e se dedicar a atividades religiosas em Pompeia, colaborando com a condessa Marianna Farnararo De Fusco.

     Foto: ElfQrin/Wikimédia Commons
  • <p>Segundo explicou o postulador Carlo Calloni em entrevista a jornalistas em Roma, o destaque de sua canonização está no fato de Longo ser um leigo, e não um sacerdote ou religioso.</p>

    Segundo explicou o postulador Carlo Calloni em entrevista a jornalistas em Roma, o destaque de sua canonização está no fato de Longo ser um leigo, e não um sacerdote ou religioso.

     Foto: Reprodução
  • <p>Ao lado da condessa, Longo ajudou a restaurar o que hoje se tornou o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.</p>

    Ao lado da condessa, Longo ajudou a restaurar o que hoje se tornou o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.

     Foto: Wikimedia Commons/CAPTAIN RAJU
  • <p>Ele também passou a se dedicar a ações sociais voltadas para órfãos e pessoas em situação de pobreza.</p>

    Ele também passou a se dedicar a ações sociais voltadas para órfãos e pessoas em situação de pobreza.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Bartolo Longo faleceu em 1926, quando tinha 85 anos. Ele já era visto como um “santo padroeiro” por muitos religiosos da época.</p>

    Bartolo Longo faleceu em 1926, quando tinha 85 anos. Ele já era visto como um “santo padroeiro” por muitos religiosos da época.

     Foto: Wikimedia Commons/Chrissjb15
  • <p>Longo foi beatificado por João Paulo II nos anos 1980 e canonizado em 2025 por Leão XIV.</p>

    Longo foi beatificado por João Paulo II nos anos 1980 e canonizado em 2025 por Leão XIV.

     Foto: Wikimedia Commons/Rustyvb
  • <p>Entre os outros novos santos está o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan.</p>

    Entre os outros novos santos está o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Ele foi executado em 1915 por se recusar a renunciar à sua fé católica durante o período de dominação do Império Otomano.</p>

    Ele foi executado em 1915 por se recusar a renunciar à sua fé católica durante o período de dominação do Império Otomano.

     Foto: Gabi Repaska/Unsplash
  • <p>Completam a lista dos novos santos Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández.</p>

    Completam a lista dos novos santos Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández.

     Foto: Wikimedia Commons/Enman23
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