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Estudo indica que união dos continentes pode dificultar a vida na Terra no futuro

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Redação Flipar
  • <p>Segundo os pesquisadores, essa futura configuração continental pode provocar mudanças drásticas no clima e no ambiente global. O interior do supercontinente tende a ficar mais quente e seco, enquanto a atividade vulcânica pode aumentar e alterar a composição da atmosfera. Essas condições extremas poderiam dificultar a sobrevivência de diversas formas de vida.</p>

    Segundo os pesquisadores, essa futura configuração continental pode provocar mudanças drásticas no clima e no ambiente global. O interior do supercontinente tende a ficar mais quente e seco, enquanto a atividade vulcânica pode aumentar e alterar a composição da atmosfera. Essas condições extremas poderiam dificultar a sobrevivência de diversas formas de vida.

     Foto: domínio público
  • <p>Utilizando supercomputadores, cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, desenvolveram um novo modelo de previsão do clima a fim de entender as consequências dessa enorme mudança geográfica.</p>

    Utilizando supercomputadores, cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, desenvolveram um novo modelo de previsão do clima a fim de entender as consequências dessa enorme mudança geográfica.

     Foto: ZCH/Pexels
  • <p>Os estudiosos concluíram que quando esse processo se completar, a Terra poderá tornar-se inabitável, levando à extinção da vida humana e de outros mamíferos que ainda estiverem por aqui.</p>

    Os estudiosos concluíram que quando esse processo se completar, a Terra poderá tornar-se inabitável, levando à extinção da vida humana e de outros mamíferos que ainda estiverem por aqui.

     Foto: reprodução bbc
  • <p>Uma parte do estudo relaciona as mudanças no movimento das placas tectônicas com as alterações no clima.</p>

    Uma parte do estudo relaciona as mudanças no movimento das placas tectônicas com as alterações no clima.

     Foto: domínio público
  • <p>Conforme a pesquisa sugere, a Terra está atualmente em meio a um ciclo de movimento dos continentes.</p>

    Conforme a pesquisa sugere, a Terra está atualmente em meio a um ciclo de movimento dos continentes.

     Foto: wikimedia commons
  • <p>A Terra, inclusive, já teve um “supercontinente”, conhecido como Pangeia, que se fragmentou aproximadamente 200 milhões de anos atrás.</p>

    A Terra, inclusive, já teve um “supercontinente”, conhecido como Pangeia, que se fragmentou aproximadamente 200 milhões de anos atrás.

     Foto: Massimo Pietrobon WIKIMEDIA COMMONS
  • <p>Os cientistas preveem que o próximo, chamado de “Pangea Última”, deverá se formar perto da linha do equador daqui a cerca de 250 milhões de anos.</p>

    Os cientistas preveem que o próximo, chamado de “Pangea Última”, deverá se formar perto da linha do equador daqui a cerca de 250 milhões de anos.

     Foto: reprodução bbc
  • <p>A estimativa é que isso ocorra quando o Oceano Atlântico encolher e um megacontinente “afroeurasiático” resultante colidir com as Américas.</p>

    A estimativa é que isso ocorra quando o Oceano Atlântico encolher e um megacontinente “afroeurasiático” resultante colidir com as Américas.

     Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • <p>Quando chegar neste estágio, os estudos sobre o clima conduzidos pelos cientistas apontaram que até 92% da Terra podem se tornar inadequados para a vida humana.</p>

    Quando chegar neste estágio, os estudos sobre o clima conduzidos pelos cientistas apontaram que até 92% da Terra podem se tornar inadequados para a vida humana.

     Foto: reprodução bbc
  • <p>Uma das razões para isso será o aumento da atividade dos vulcões após a união dos continentes.</p>

    Uma das razões para isso será o aumento da atividade dos vulcões após a união dos continentes.

     Foto: Gylfi Gylfason/Pixabay
  • <p>Se o Pangea Última se comportar como os supercontinentes do passado, ele estará cheio de vulcões que lançam dióxido de carbono na atmosfera, de acordo com o estudo.</p>

    Se o Pangea Última se comportar como os supercontinentes do passado, ele estará cheio de vulcões que lançam dióxido de carbono na atmosfera, de acordo com o estudo.

     Foto: Worldtraveller wikimedia commons
  • <p>Devido aos movimentos agitados do magma nas profundezas da Terra, esses vulcões podem liberar grandes quantidades de dióxido de carbono ao longo de milhares de anos.</p>

    Devido aos movimentos agitados do magma nas profundezas da Terra, esses vulcões podem liberar grandes quantidades de dióxido de carbono ao longo de milhares de anos.

     Foto: pixabay
  • <p>Como resultado, isso geraria explosões de gases que contribuem para o efeito estufa, aumentando drasticamente as temperaturas.</p>

    Como resultado, isso geraria explosões de gases que contribuem para o efeito estufa, aumentando drasticamente as temperaturas.

     Foto: Reprodução do site http://nososcachorros.blogspot.com/2014
  • <p>“Parece que a vida vai ter um pouco mais de dificuldade no futuro”, afirmou Hannah Davies, geologista do Centro de Pesquisas de Geociências alemão GFZ.</p>

    “Parece que a vida vai ter um pouco mais de dificuldade no futuro”, afirmou Hannah Davies, geologista do Centro de Pesquisas de Geociências alemão GFZ.

     Foto: reprodução bbc
  • <p>Os cientistas preveem que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera podem dobrar.</p>

    Os cientistas preveem que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera podem dobrar.

     Foto: Imagem Free de Marcin por Pixabay
  • <p>Ainda assim, essa estimativa foi feita com a condição de que as pessoas parem imediatamente de usar combustíveis fósseis como parte dos esforços para combater a crise climática e o aumento da temperatura global.</p>

    Ainda assim, essa estimativa foi feita com a condição de que as pessoas parem imediatamente de usar combustíveis fósseis como parte dos esforços para combater a crise climática e o aumento da temperatura global.

     Foto: Ralf Vetterle por Pixabay
  • <p>Se isso não acontecer, os pesquisadores advertem que esses níveis críticos podem ser alcançados muito mais cedo.</p>

    Se isso não acontecer, os pesquisadores advertem que esses níveis críticos podem ser alcançados muito mais cedo.

     Foto: Pixabay
  • <p>De acordo com o estudo, as partes mais afastadas dos oceanos, localizadas no centro deste “supercontinente”, se transformarão em áreas desérticas inabitáveis.</p>

    De acordo com o estudo, as partes mais afastadas dos oceanos, localizadas no centro deste “supercontinente”, se transformarão em áreas desérticas inabitáveis.

     Foto: Eassi wikimedia commons
  • <p>O cientista paleoclimático da Universidade de Bristol, Alexander Farnsworth, utilizou simulações para prever temperaturas, ventos, precipitação e umidade no supercontinente.</p>

    O cientista paleoclimático da Universidade de Bristol, Alexander Farnsworth, utilizou simulações para prever temperaturas, ventos, precipitação e umidade no supercontinente.

     Foto: Mark König na Unsplash
  • <p>Além disso, uma equipe de pesquisadores empregou modelos para entender como as placas tectônicas se moveriam, a química dos oceanos e a biologia do ecossistema.</p>

    Além disso, uma equipe de pesquisadores empregou modelos para entender como as placas tectônicas se moveriam, a química dos oceanos e a biologia do ecossistema.

     Foto: Tim Johnson/Unsplash
  • <p>Os resultados desses estudos indicam que a temperatura média global poderia superar os 40 °C.</p>

    Os resultados desses estudos indicam que a temperatura média global poderia superar os 40 °C.

     Foto: Freepik
  • <p>“Humanos, junto a muitas outras espécies, vão se extinguir pela inabilidade de transformar esse calor em suor, esfriando seus corpos”, explicou Alexander Farnsworth.</p>

    “Humanos, junto a muitas outras espécies, vão se extinguir pela inabilidade de transformar esse calor em suor, esfriando seus corpos”, explicou Alexander Farnsworth.

     Foto: Freepik
  • <p>Outro fator significativo será o aumento na quantidade de radiação solar. De acordo com os cálculos dos cientistas, espera-se que o sol se torne 2,5% mais brilhante quando o novo continente se formar.</p>

    Outro fator significativo será o aumento na quantidade de radiação solar. De acordo com os cálculos dos cientistas, espera-se que o sol se torne 2,5% mais brilhante quando o novo continente se formar.

     Foto: Alexa/Pixabay
  • <p>“[A extinção] Não seria apenas para mamíferos. Poderia ser também para a vida de plantas e outros tipos de vida. […] Em outras extinções em massa uma nova espécie tende a dominar”, pontuou o cientista.</p>

    “[A extinção] Não seria apenas para mamíferos. Poderia ser também para a vida de plantas e outros tipos de vida. […] Em outras extinções em massa uma nova espécie tende a dominar”, pontuou o cientista.

     Foto: Ma Ti Unsplash
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