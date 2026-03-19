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Saiba quem foi Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito Antigo

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Redação Flipar
  • <p>Filha do faraó Tutmés I, ela é lembrada como uma das poucas mulheres que governaram como faraó em uma sociedade predominantemente masculina.</p>

    Filha do faraó Tutmés I, ela é lembrada como uma das poucas mulheres que governaram como faraó em uma sociedade predominantemente masculina.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p><span class=Hatshepsut viveu durante a 18ª Dinastia, por volta do século 15 a.C., e assumiu o poder em um momento de grande importância política e cultural para o Egito.

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    Hatshepsut viveu durante a 18ª Dinastia, por volta do século 15 a.C., e assumiu o poder em um momento de grande importância política e cultural para o Egito.

     Foto: Vladislav Glukhotko/Unsplash
  • <p>Hatshepsut se casou com seu meio-irmão <span class=Tutemés II, seguindo a tradição da realeza egípcia. Após a morte dele, o herdeiro legítimo, Tutemés III, ainda era muito jovem, e Hatshepsut passou a atuar como regente.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/dezalb-egypt-3356911_1280-e1773944244583.jpg?20260319163623" width="1114" height="626">

    Hatshepsut se casou com seu meio-irmão Tutemés II, seguindo a tradição da realeza egípcia. Após a morte dele, o herdeiro legítimo, Tutemés III, ainda era muito jovem, e Hatshepsut passou a atuar como regente.

     Foto: DEZALB/Pixabay
  • <p>No entanto, em um movimento político e religioso inédito, Hatshepsut rompeu com a tradição e declarou-se faraó, adotando todos os títulos e símbolos associados ao cargo.</p> <p data-start= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Reproducao-Canal-History-Brasil.jpg?20260319163623" width="1114" height="626">

    No entanto, em um movimento político e religioso inédito, Hatshepsut rompeu com a tradição e declarou-se faraó, adotando todos os títulos e símbolos associados ao cargo.

    Foto: Reproduc?a?o/Canal History Brasil

  • <p>Seu reinado, que durou cerca de duas décadas, entre 1479 e 1458 a.C., foi marcado por uma era de prosperidade econômica e estabilidade política.</p>

    Seu reinado, que durou cerca de duas décadas, entre 1479 e 1458 a.C., foi marcado por uma era de prosperidade econômica e estabilidade política.

     Foto: Reproduc?a?o/Canal History Brasil
  • <p>Hatshepsut frequentemente era retratada em estátuas e relevos com atributos masculinos, como a barba postiça e vestes tradicionais dos faraós.</p>

    Hatshepsut frequentemente era retratada em estátuas e relevos com atributos masculinos, como a barba postiça e vestes tradicionais dos faraós.

     Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/
  • <p>Ela se apresentava como escolhida pelos deuses, especialmente pelo deus <span class=Amon. Essa construção simbólica ajudou a consolidar sua autoridade perante a elite e o povo.

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    Ela se apresentava como escolhida pelos deuses, especialmente pelo deus Amon. Essa construção simbólica ajudou a consolidar sua autoridade perante a elite e o povo.

     Foto: Flickr - Hannah Pethen
  • <p>Em vez de focar em campanhas militares expansivas, Hatshepsut investiu em comércio e obras monumentais. Um dos maiores exemplos é seu templo mortuário em <span class=Deir el-Bahari. 

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    Em vez de focar em campanhas militares expansivas, Hatshepsut investiu em comércio e obras monumentais. Um dos maiores exemplos é seu templo mortuário em Deir el-Bahari. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
  • <p>A estrutura de tirar o fôlego fica encrustada nos penhascos de calcário e é considerada uma das construções mais impressionantes do Egito antigo.</p>

    A estrutura de tirar o fôlego fica encrustada nos penhascos de calcário e é considerada uma das construções mais impressionantes do Egito antigo.

     Foto: Dmitrii Zhodzishskii/Unsplash
  • <p>Outro feito importante foi a famosa expedição à terra de <span class=Punt, uma região rica em recursos, de onde foram trazidos produtos valiosos como incenso, ébano, ouro e plantas exóticas.

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    Outro feito importante foi a famosa expedição à terra de Punt, uma região rica em recursos, de onde foram trazidos produtos valiosos como incenso, ébano, ouro e plantas exóticas.

     Foto: Niki Vogt/Pixabay
  • <p>Apesar de seu reinado bem-sucedido, após sua morte, Hatshepsut teve sua memória parcialmente apagada. Muitas de suas imagens e inscrições foram destruídas ou substituídas, provavelmente por ordem de <span class=Tutemés III, que governou depois dela.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Seated_Statue_of_Hatshepsut_MET_Hatshepsut2012-e1773942600764.jpg?20260319163628" width="1114" height="626">

    Apesar de seu reinado bem-sucedido, após sua morte, Hatshepsut teve sua memória parcialmente apagada. Muitas de suas imagens e inscrições foram destruídas ou substituídas, provavelmente por ordem de Tutemés III, que governou depois dela.

     Foto: Wikimedia Commons/Rogers Fund, 1929
  • <p>Ainda hoje, historiadores debatem se isso foi motivado por rivalidade política, tentativa de reafirmar a ordem tradicional ou simplesmente por estratégias dinásticas.</p>

    Ainda hoje, historiadores debatem se isso foi motivado por rivalidade política, tentativa de reafirmar a ordem tradicional ou simplesmente por estratégias dinásticas.

     Foto: Jordi Orts Segalés/Unsplash
  • <p>Durante séculos, Hatshepsut permaneceu relativamente esquecida, até que escavações arqueológicas modernas ajudaram a reconstruir sua história.</p>

    Durante séculos, Hatshepsut permaneceu relativamente esquecida, até que escavações arqueológicas modernas ajudaram a reconstruir sua história.

     Foto: Jarek/Pixabay
  • <p>Em 2007, sua múmia foi identificada positivamente através de análises de DNA e registros odontológicos, permitindo que a ciência finalmente desse um rosto à governante.</p>

    Em 2007, sua múmia foi identificada positivamente através de análises de DNA e registros odontológicos, permitindo que a ciência finalmente desse um rosto à governante.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>Hoje, ela é reconhecida como uma das governantes mais bem-sucedidas do Egito Antigo, destacando-se por sua habilidade política, visão administrativa e capacidade de romper barreiras de gênero em uma das civilizações mais antigas da humanidade.</p>

    Hoje, ela é reconhecida como uma das governantes mais bem-sucedidas do Egito Antigo, destacando-se por sua habilidade política, visão administrativa e capacidade de romper barreiras de gênero em uma das civilizações mais antigas da humanidade.

     Foto: Wikimedia Commons/Rogers Fund, 1935
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