Saiba quem foi Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito Antigo
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Filha do faraó Tutmés I, ela é lembrada como uma das poucas mulheres que governaram como faraó em uma sociedade predominantemente masculina.Foto: Freepik/wirestock
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Hatshepsut viveu durante a 18ª Dinastia, por volta do século 15 a.C., e assumiu o poder em um momento de grande importância política e cultural para o Egito.
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Hatshepsut viveu durante a 18ª Dinastia, por volta do século 15 a.C., e assumiu o poder em um momento de grande importância política e cultural para o Egito.Foto: Vladislav Glukhotko/Unsplash
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Tutemés II, seguindo a tradição da realeza egípcia. Após a morte dele, o herdeiro legítimo, Tutemés III, ainda era muito jovem, e Hatshepsut passou a atuar como regente.
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Hatshepsut se casou com seu meio-irmão Tutemés II, seguindo a tradição da realeza egípcia. Após a morte dele, o herdeiro legítimo, Tutemés III, ainda era muito jovem, e Hatshepsut passou a atuar como regente.Foto: DEZALB/Pixabay
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No entanto, em um movimento político e religioso inédito, Hatshepsut rompeu com a tradição e declarou-se faraó, adotando todos os títulos e símbolos associados ao cargo.
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Seu reinado, que durou cerca de duas décadas, entre 1479 e 1458 a.C., foi marcado por uma era de prosperidade econômica e estabilidade política.Foto: Reproduc?a?o/Canal History Brasil
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Hatshepsut frequentemente era retratada em estátuas e relevos com atributos masculinos, como a barba postiça e vestes tradicionais dos faraós.Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/
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Amon. Essa construção simbólica ajudou a consolidar sua autoridade perante a elite e o povo.
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Ela se apresentava como escolhida pelos deuses, especialmente pelo deus Amon. Essa construção simbólica ajudou a consolidar sua autoridade perante a elite e o povo.Foto: Flickr - Hannah Pethen
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Deir el-Bahari.
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Em vez de focar em campanhas militares expansivas, Hatshepsut investiu em comércio e obras monumentais. Um dos maiores exemplos é seu templo mortuário em Deir el-Bahari.Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
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A estrutura de tirar o fôlego fica encrustada nos penhascos de calcário e é considerada uma das construções mais impressionantes do Egito antigo.Foto: Dmitrii Zhodzishskii/Unsplash
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Punt, uma região rica em recursos, de onde foram trazidos produtos valiosos como incenso, ébano, ouro e plantas exóticas.
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Outro feito importante foi a famosa expedição à terra de Punt, uma região rica em recursos, de onde foram trazidos produtos valiosos como incenso, ébano, ouro e plantas exóticas.Foto: Niki Vogt/Pixabay
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Tutemés III, que governou depois dela.
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Apesar de seu reinado bem-sucedido, após sua morte, Hatshepsut teve sua memória parcialmente apagada. Muitas de suas imagens e inscrições foram destruídas ou substituídas, provavelmente por ordem de Tutemés III, que governou depois dela.Foto: Wikimedia Commons/Rogers Fund, 1929
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Ainda hoje, historiadores debatem se isso foi motivado por rivalidade política, tentativa de reafirmar a ordem tradicional ou simplesmente por estratégias dinásticas.Foto: Jordi Orts Segalés/Unsplash
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Durante séculos, Hatshepsut permaneceu relativamente esquecida, até que escavações arqueológicas modernas ajudaram a reconstruir sua história.Foto: Jarek/Pixabay
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Em 2007, sua múmia foi identificada positivamente através de análises de DNA e registros odontológicos, permitindo que a ciência finalmente desse um rosto à governante.Foto: Imagem gerada por IA
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Hoje, ela é reconhecida como uma das governantes mais bem-sucedidas do Egito Antigo, destacando-se por sua habilidade política, visão administrativa e capacidade de romper barreiras de gênero em uma das civilizações mais antigas da humanidade.Foto: Wikimedia Commons/Rogers Fund, 1935