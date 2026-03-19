Sabores que representam nações: comidas que se tornaram símbolo de países
-
Pizza — ItáliaFoto: Pixabay
Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana.
-
Sushi — JapãoFoto: Youtube/ Nandu Andrade
Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa.
-
Chocolate — SuíçaFoto: Imagem de Vicki Hamilton por Pixabay
O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial.
-
Queijo — FrançaFoto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país.
-
-
Taco — MéxicoFoto: Imagem de aldaptation por Pixabay
Preparado com tortilla e recheios variados, como carne, frango ou legumes, o taco é um ícone da comida mexicana. Encontrado com facilidade em muitos pontos de venda pelas ruas.
-
Curry — ÍndiaFoto: rawpixel por Freepik
Mistura aromática de especiarias usada em inúmeros pratos. Cada região indiana possui variações próprias desse tempero marcante.
-
Hambúrguer — Estados UnidosFoto: Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay
Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades.
-
-
Croissant — FrançaFoto: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce.
-
Paella — EspanhaFoto: Joanbanjo /Wikimédia Commons
Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país.
-
Churrasco — BrasilFoto: diuvlgação Trip Advisor
A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira.
-
-
Goulash — HungriaFoto: Pixabay
Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria.
-
Cuscuz — MarrocosFoto: Lmmima - wikimedia commons
Feito com sêmola de trigo e servido com legumes ou carne, é um alimento típico do norte da África e muito associado ao Marrocos.
-
Poutine — CanadáFoto: Yuri Long f wikimedia commons
Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense.
-
-
Kimchi — Coreia do SulFoto: Imagem de JeongHO Suh por Pixabay
Conserva de vegetais fermentados, geralmente acelga com pimenta. É presença quase obrigatória nas refeições coreanas.
-
Kebab — TurquiaFoto: Flickr bnhsu
Carne assada em espetos ou grelhada, servida com pão ou acompanhamentos. Tornou-se um dos pratos mais conhecidos da culinária turca.
-
Alfajor — ArgentinaFoto: Reprodução de Instagram @ alfajoresodara
Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país.
-