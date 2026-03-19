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Sabores que representam nações: comidas que se tornaram símbolo de países

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Redação Flipar
  • <p>Pizza — Itália<br /> Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana.</p>

    Pizza — Itália
    Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana.

     Foto: Pixabay
  • <p>Sushi — Japão<br /> Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa.</p>

    Sushi — Japão
    Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa.

     Foto: Youtube/ Nandu Andrade
  • <p>Chocolate — Suíça<br /> O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial.</p>

    Chocolate — Suíça
    O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial.

     Foto: Imagem de Vicki Hamilton por Pixabay
  • <p>Queijo — França<br /> A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país.</p>

    Queijo — França
    A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país.

     Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
  • <p>Taco — México<br /> Preparado com tortilla e recheios variados, como carne, frango ou legumes, o taco é um ícone da comida mexicana. Encontrado com facilidade em muitos pontos de venda pelas ruas.</p>

    Taco — México
    Preparado com tortilla e recheios variados, como carne, frango ou legumes, o taco é um ícone da comida mexicana. Encontrado com facilidade em muitos pontos de venda pelas ruas.

     Foto: Imagem de aldaptation por Pixabay
  • <p>Curry — Índia<br /> Mistura aromática de especiarias usada em inúmeros pratos. Cada região indiana possui variações próprias desse tempero marcante.</p>

    Curry — Índia
    Mistura aromática de especiarias usada em inúmeros pratos. Cada região indiana possui variações próprias desse tempero marcante.

     Foto: rawpixel por Freepik
  • <p>Hambúrguer — Estados Unidos<br /> Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades.</p>

    Hambúrguer — Estados Unidos
    Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades.

     Foto: Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay
  • <p>Croissant — França<br /> O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce.</p>

    Croissant — França
    O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce.

     Foto: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
  • <p>Paella — Espanha<br /> Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país.</p>

    Paella — Espanha
    Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país.

     Foto: Joanbanjo /Wikimédia Commons
  • <p>Churrasco — Brasil<br /> A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira.</p>

    Churrasco — Brasil
    A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira.

     Foto: diuvlgação Trip Advisor
  • <p>Goulash — Hungria<br /> Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria.</p>

    Goulash — Hungria
    Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria.

     Foto: Pixabay
  • <p>Cuscuz — Marrocos<br /> Feito com sêmola de trigo e servido com legumes ou carne, é um alimento típico do norte da África e muito associado ao Marrocos.</p>

    Cuscuz — Marrocos
    Feito com sêmola de trigo e servido com legumes ou carne, é um alimento típico do norte da África e muito associado ao Marrocos.

     Foto: Lmmima - wikimedia commons
  • <p>Poutine — Canadá<br /> Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense.</p>

    Poutine — Canadá
    Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense.

     Foto: Yuri Long f wikimedia commons
  • <p>Kimchi — Coreia do Sul<br /> Conserva de vegetais fermentados, geralmente acelga com pimenta. É presença quase obrigatória nas refeições coreanas.</p>

    Kimchi — Coreia do Sul
    Conserva de vegetais fermentados, geralmente acelga com pimenta. É presença quase obrigatória nas refeições coreanas.

     Foto: Imagem de JeongHO Suh por Pixabay
  • <p>Kebab — Turquia<br /> Carne assada em espetos ou grelhada, servida com pão ou acompanhamentos. Tornou-se um dos pratos mais conhecidos da culinária turca.</p>

    Kebab — Turquia
    Carne assada em espetos ou grelhada, servida com pão ou acompanhamentos. Tornou-se um dos pratos mais conhecidos da culinária turca.

     Foto: Flickr bnhsu
  • <p>Alfajor — Argentina<br /> Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país.</p>

    Alfajor — Argentina
    Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país.

     Foto: Reprodução de Instagram @ alfajoresodara
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