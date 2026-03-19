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Animais

É coelho ou é lebre? Animais pertencem à mesma família, mas têm diferenças; veja!

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Redação Flipar
  • <p>Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar.</p>

    Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o <span class=coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/European_Rabbit_09_05_2025_02-e1773930348968.jpg?20260319124220" width="1114" height="626">

    A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto.

     Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
  • <p>As lebres, como a <span class=lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Lepus_europaeus_Causse_Mejean_Lozere-e1773930837162.jpg?20260319124220" width="1114" height="626">

    As lebres, como a lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade.

     Foto: Flickr - Jean-Jacques Boujot
  • <p>Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes.</p>

    Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes.

     Foto: Sincerely Media/Unsplash
  • <p data-start=As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Lebre-em-movimento-Premio-Britanico-de-Fotografia-da-Vida-Selvagem.jpg?20260319124218" width="1114" height="626">

    As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.

    Foto: David Tipling/British Wildlife Photography Awards

  • <p>Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas.</p>

    Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas.

     Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos.</p>

    Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos.

     Foto: Artur Pawlak/Pixabay
  • <p>Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias.</p>

    Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias.

     Foto: Aswathy N/Unsplash
  • <p>A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos.</p>

    A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos.

     Foto: Christel/Pixabay
  • <p>Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta.</p>

    Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta.

     Foto: Wikimedia Commons/Adam Kumiszcza
  • <p>Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes.</p>

    Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes.

     Foto: Pexels/lucas
  • <p>Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade.</p>

    Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade.

     Foto: Gary Bendig/Unsplash
  • <p>Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da <span class=Páscoa em muitas culturas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/44-Coelhos-da-Pascoa-Animais-Sagrados-Imagem-de-Gerd-Altmann-por-Pixabay.jpg?20260319124225" width="1114" height="626">

    Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da Páscoa em muitas culturas.

     Foto: Gerd Altmann por Pixabay
  • <p data-path-to-node=Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Feldhase_Lepus_europaeus_7a-e1773932462165.jpg?20260319124225" width="1114" height="626">

    Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.

     Foto: Wikimedia Commons/Böhringer Friedrich
  • <p>Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano.</p>

    Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano.

     Foto: Ayush Das/Pixabay
  • <p>Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos.</p>

    Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos.

     Foto: Freepik/wirestock
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