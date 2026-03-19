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Camboja: tradições, desafios e desenvolvimento no Sudeste Asiático

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Redação Flipar
  • <p>Conheça, então, algumas informações e curiosidades sobre o país asiático, de paisagens diversas e muitas dificuldades ao longo de sua história.</p>

    Conheça, então, algumas informações e curiosidades sobre o país asiático, de paisagens diversas e muitas dificuldades ao longo de sua história.

     Foto: Andyb3947/Wikimedia Commons
  • <p>Começando pela Guerra Civil Cambojana. Ela durou décadas, culminando com o regime do Khmer Vermelho na década de 1970, o que resultou em massacres e traumas profundos.</p>

    Começando pela Guerra Civil Cambojana. Ela durou décadas, culminando com o regime do Khmer Vermelho na década de 1970, o que resultou em massacres e traumas profundos.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>No entanto, a assinatura do Acordo de Paz de Paris em 1991 e a subsequente implementação da Autoridade de Transição das Nações Unidas (UNTAC) ajudaram a preparar o terreno para as primeiras eleições livres, promovendo a estabilidade política.</p>

    No entanto, a assinatura do Acordo de Paz de Paris em 1991 e a subsequente implementação da Autoridade de Transição das Nações Unidas (UNTAC) ajudaram a preparar o terreno para as primeiras eleições livres, promovendo a estabilidade política.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>O Camboja é conhecido por sua rica herança cultural, evidenciada em instituições como o Museu Nacional do Camboja, que abriga uma vasta coleção de esculturas Khmer.</p>

    O Camboja é conhecido por sua rica herança cultural, evidenciada em instituições como o Museu Nacional do Camboja, que abriga uma vasta coleção de esculturas Khmer.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Além disso, abriga artefatos históricos que datam dos períodos pré-angkorianos e angkorianos, refletindo a antiga civilização que floresceu na região.</p>

    Além disso, abriga artefatos históricos que datam dos períodos pré-angkorianos e angkorianos, refletindo a antiga civilização que floresceu na região.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Um dos mais emblemáticos símbolos do país é Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, originalmente construído como um templo hindu e posteriormente convertido ao budismo.</p>

    Um dos mais emblemáticos símbolos do país é Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, originalmente construído como um templo hindu e posteriormente convertido ao budismo.

     Foto: - Imagem de Sharon Ang por Pixabay
  • <p>Este complexo monumental, incluindo outros templos como Angkor Thom e Ta Prohm, é Patrimônio Mundial da UNESCO e atrai turistas de todo o mundo.</p>

    Este complexo monumental, incluindo outros templos como Angkor Thom e Ta Prohm, é Patrimônio Mundial da UNESCO e atrai turistas de todo o mundo.

     Foto: Angkor Wat, Camboja - Sítios arqueológicos impressionantes - Imagem de Craig Martin por Pixabay
  • <p>A economia cambojana é predominantemente baseada nas exportações, com os produtos têxteis representando cerca de 70% do total.</p>

    A economia cambojana é predominantemente baseada nas exportações, com os produtos têxteis representando cerca de 70% do total.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>O país também exporta veículos, calçados, borracha natural e peixes, com principais parceiros comerciais como Estados Unidos, Hong Kong e Alemanha.</p>

    O país também exporta veículos, calçados, borracha natural e peixes, com principais parceiros comerciais como Estados Unidos, Hong Kong e Alemanha.

     Foto: Imagem de Sharon Ang por Pixabay
  • <p>Apesar de avanços econômicos, o Camboja ainda é um dos países mais pobres da Ásia, com uma renda média anual de aproximadamente 1.750 dólares.</p>

    Apesar de avanços econômicos, o Camboja ainda é um dos países mais pobres da Ásia, com uma renda média anual de aproximadamente 1.750 dólares.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>No entanto, nas últimas décadas, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza diminuiu para 18% da população, embora desafios como a pandemia de COVID-19 e crises internas possam ameaçar esses ganhos.</p>

    No entanto, nas últimas décadas, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza diminuiu para 18% da população, embora desafios como a pandemia de COVID-19 e crises internas possam ameaçar esses ganhos.

     Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • <p>O Camboja é um país de paisagens diversas, com terras férteis irrigadas pela bacia do Rio Mekong. O clima tropical, marcado por temperaturas que podem ultrapassar os 38°C, influencia o turismo, que é uma parte vital da economia nacional.</p>

    O Camboja é um país de paisagens diversas, com terras férteis irrigadas pela bacia do Rio Mekong. O clima tropical, marcado por temperaturas que podem ultrapassar os 38°C, influencia o turismo, que é uma parte vital da economia nacional.

     Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • <p>A capital, Phnom Penh, é a maior cidade do país e um importante centro cultural e econômico, com pontos turísticos como o Palácio Real e diversos mercados.</p>

    A capital, Phnom Penh, é a maior cidade do país e um importante centro cultural e econômico, com pontos turísticos como o Palácio Real e diversos mercados.

     Foto: Milei.vencel - wikimedia commons
  • <p>Siem Reap, a cidade próxima a Angkor Wat, também se destaca como um destino turístico popular, sendo conhecida por sua infraestrutura voltada ao turismo.</p>

    Siem Reap, a cidade próxima a Angkor Wat, também se destaca como um destino turístico popular, sendo conhecida por sua infraestrutura voltada ao turismo.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Siem Reap abriga o Lago Tonle Sap, uma das principais vias de tráfego da região, e a vibrante Pub Street, repleta de opções de entretenimento e gastronomia.</p>

    Siem Reap abriga o Lago Tonle Sap, uma das principais vias de tráfego da região, e a vibrante Pub Street, repleta de opções de entretenimento e gastronomia.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>A população do Camboja, que conta com cerca de 16,9 milhões de habitantes, é predominantemente budista, o que influencia fortemente suas tradições e costumes.</p>

    A população do Camboja, que conta com cerca de 16,9 milhões de habitantes, é predominantemente budista, o que influencia fortemente suas tradições e costumes.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Entre algumas manifestações culturais mais significativas, destaca-se o Royal Ballet of Cambodia, uma forma de arte reconhecida como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, que preserva danças tradicionais que remontam ao antigo Camboja.</p>

    Entre algumas manifestações culturais mais significativas, destaca-se o Royal Ballet of Cambodia, uma forma de arte reconhecida como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, que preserva danças tradicionais que remontam ao antigo Camboja.

     Foto: Youtube/SLICE
  • <p>Embora o Camboja tenha feito progressos significativos em termos de desenvolvimento e modernização, os ecos de seu passado trágico ainda são visíveis.</p>

    Embora o Camboja tenha feito progressos significativos em termos de desenvolvimento e modernização, os ecos de seu passado trágico ainda são visíveis.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>A memória dos massacres e das guerras não pode ser apagada, mas a nação continua a se reconstruir e a se reinventar, equilibrando a preservação de sua rica cultura com as demandas de um futuro em constante mudança.</p>

    A memória dos massacres e das guerras não pode ser apagada, mas a nação continua a se reconstruir e a se reinventar, equilibrando a preservação de sua rica cultura com as demandas de um futuro em constante mudança.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>Em suma, o Camboja é um país de contrastes, onde a beleza dos templos antigos e a vitalidade cultural se encontram com os desafios econômicos e sociais.</p>

    Em suma, o Camboja é um país de contrastes, onde a beleza dos templos antigos e a vitalidade cultural se encontram com os desafios econômicos e sociais.

     Foto: Imagem de falco por Pixabay
  • <p>À medida que o país avança, ele se destaca como um destino turístico atraente, oferecendo uma janela para a história e a cultura do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que busca um caminho para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.</p>

    À medida que o país avança, ele se destaca como um destino turístico atraente, oferecendo uma janela para a história e a cultura do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que busca um caminho para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

     Foto: allPhoto Bangkok pexels
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