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Astronomia

Pesquisadores anunciam descoberta de planeta quase sete vezes maior que a Terra

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Redação Flipar
  • <p>O novo exoplaneta gira em torno da estrela HD 176986, uma anã laranja um pouco menor que o Sol localizada a aproximadamente 91 anos-luz de distância da Terra.</p>

    O novo exoplaneta gira em torno da estrela HD 176986, uma anã laranja um pouco menor que o Sol localizada a aproximadamente 91 anos-luz de distância da Terra.

     Foto: ZCH/Pexels
  • <p>Um ano-luz corresponde a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros, o que evidencia a enorme escala envolvida nas descobertas astronômicas e os desafios enfrentados para estudar mundos tão distantes.</p>

    Um ano-luz corresponde a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros, o que evidencia a enorme escala envolvida nas descobertas astronômicas e os desafios enfrentados para estudar mundos tão distantes.

     Foto: Freepik/kjpargeter
  • <p>O planeta, que recebeu o nome de “HD 176986 d”, tem uma massa mínima cerca de 6,8 vezes maior que a da Terra e leva 61,4 dias para completar uma órbita ao redor de sua estrela.</p>

    O planeta, que recebeu o nome de “HD 176986 d”, tem uma massa mínima cerca de 6,8 vezes maior que a da Terra e leva 61,4 dias para completar uma órbita ao redor de sua estrela.

     Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • <p>Ele foi classificado como uma “superterra”, categoria que reúne planetas mais massivos que a Terra, porém muito menores que gigantes gasosos como <span class=Júpiter e Saturno.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/07/19-Anoes.jpg?20260319112603" width="1114" height="626">

    Ele foi classificado como uma “superterra”, categoria que reúne planetas mais massivos que a Terra, porém muito menores que gigantes gasosos como Júpiter e Saturno.

     Foto: Planetas Anões - NASA
  • <p>Apesar do nome, a classificação não implica que o “HD 176986 d” tenha condições semelhantes às da Terra, apenas se refere ao seu tamanho. Com o novo achado, agora são três os planetas conhecidos no sistema.</p>

    Apesar do nome, a classificação não implica que o “HD 176986 d” tenha condições semelhantes às da Terra, apenas se refere ao seu tamanho. Com o novo achado, agora são três os planetas conhecidos no sistema.

     Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • <p>Segundo a CNN, pesquisadores já haviam identificado o HD 176986 b e o HD 176986 c em 2018, ambos orbitando a mesma estrela “hospedeira de planetas” HD 176986.</p>

    Segundo a CNN, pesquisadores já haviam identificado o HD 176986 b e o HD 176986 c em 2018, ambos orbitando a mesma estrela “hospedeira de planetas” HD 176986.

     Foto: Shot by Cerqueira/Unsplash
  • <p>Embora superterras sejam comuns no universo, encontrar uma com massa relativamente baixa e órbita mais longa é raro; existem apenas cerca de 12 casos similares conhecidos.</p>

    Embora superterras sejam comuns no universo, encontrar uma com massa relativamente baixa e órbita mais longa é raro; existem apenas cerca de 12 casos similares conhecidos.

     Foto: Gerd Altmann/Pixabay
  • <p>Esse tipo de planeta é difícil de detectar porque exerce uma influência muito sutil sobre a estrela que orbita, gerando sinais extremamente fracos nos instrumentos astronômicos.</p>

    Esse tipo de planeta é difícil de detectar porque exerce uma influência muito sutil sobre a estrela que orbita, gerando sinais extremamente fracos nos instrumentos astronômicos.

     Foto: Reproduc?a?o/NASA:JPL-Caltech
  • <p>Por isso, sua identificação exige longos períodos de monitoramento e a análise de grandes volumes de dados, exatamente como ocorreu nesse caso.</p>

    Por isso, sua identificação exige longos períodos de monitoramento e a análise de grandes volumes de dados, exatamente como ocorreu nesse caso.

     Foto: NASA/Unsplash
  • <p>Em outra descoberta recente, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford identificou um novo tipo de exoplaneta que desafia as classificações astronômicas atuais.</p>

    Em outra descoberta recente, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford identificou um novo tipo de exoplaneta que desafia as classificações astronômicas atuais.

     Foto: Pexels/Frank Cone
  • <p>O “L 98-59 d”, como foi chamado, é descrito como um “mundo infernal” com um vasto oceano de magma e uma atmosfera tóxica rica em enxofre.</p>

    O “L 98-59 d”, como foi chamado, é descrito como um “mundo infernal” com um vasto oceano de magma e uma atmosfera tóxica rica em enxofre.

     Foto: ukt2/Pixabay
  • <p>A camada de magma libera constantemente sulfeto de hidrogênio — mesmo composto responsável pelo cheiro de ovo podre —, criando uma atmosfera densa que gera um efeito estufa permanente.</p>

    A camada de magma libera constantemente sulfeto de hidrogênio — mesmo composto responsável pelo cheiro de ovo podre —, criando uma atmosfera densa que gera um efeito estufa permanente.

     Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • <p>Localizado a cerca de 35 anos-luz da Terra e com 1,6 vezes seu tamanho, ele apresenta temperaturas extremas superiores a 1.500 °C e um efeito estufa intenso que mantém sua superfície derretida.</p>

    Localizado a cerca de 35 anos-luz da Terra e com 1,6 vezes seu tamanho, ele apresenta temperaturas extremas superiores a 1.500 °C e um efeito estufa intenso que mantém sua superfície derretida.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A descoberta, publicada na <span class=Nature Astronomy, foi possível graças a observações do Telescópio Espacial James Webb e simulações computacionais avançadas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/12/James-Webb-no-espaco-e1749566983554.png?20260319112615" width="1114" height="626">

    A descoberta, publicada na Nature Astronomy, foi possível graças a observações do Telescópio Espacial James Webb e simulações computacionais avançadas.

     Foto: Divulgação/Nasa
  • <p>Os cientistas acreditam que o planeta representa uma nova classe de mundos ricos em enxofre, o que sugere que a diversidade de planetas na galáxia pode ser maior do que se pensava.</p>

    Os cientistas acreditam que o planeta representa uma nova classe de mundos ricos em enxofre, o que sugere que a diversidade de planetas na galáxia pode ser maior do que se pensava.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>“Esta pesquisa mostra que é possível reconstruir o passado profundo desses mundos alienígenas e descobrir tipos de planetas sem equivalente no nosso próprio Sistema Solar”, apontou o professor Raymond Pierrehumbert, coautor do estudo.</p>

    “Esta pesquisa mostra que é possível reconstruir o passado profundo desses mundos alienígenas e descobrir tipos de planetas sem equivalente no nosso próprio Sistema Solar”, apontou o professor Raymond Pierrehumbert, coautor do estudo.

     Foto: Freepik/kjpargeter
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