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Tom Felton e Daniel Radcliffe posam juntos em noite na Broadway

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Redação Flipar
  • <p>Felton registrou o momento ao lado do amigo e publicou a foto nas redes sociais com a legenda “Vassouras na Broadway”. Atualmente, Radcliffe está em cartaz com a peça “Every Brilliant Thing”, monólogo premiado com o Tony.</p>

    Felton registrou o momento ao lado do amigo e publicou a foto nas redes sociais com a legenda “Vassouras na Broadway”. Atualmente, Radcliffe está em cartaz com a peça “Every Brilliant Thing”, monólogo premiado com o Tony.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Felton, por sua vez, participa da montagem teatral “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, na qual interpreta Draco Malfoy na fase adulta do personagem, retomando o papel que o tornou famoso no cinema.</p>

    Felton, por sua vez, participa da montagem teatral “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, na qual interpreta Draco Malfoy na fase adulta do personagem, retomando o papel que o tornou famoso no cinema.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Sua estreia triunfal na Broadway foi em novembro de 2025. O ator voltou a dar vida ao antigo rival de Potter, agora em uma versão mais madura do personagem, emocionando os fãs presentes.</p>

    Sua estreia triunfal na Broadway foi em novembro de 2025. O ator voltou a dar vida ao antigo rival de Potter, agora em uma versão mais madura do personagem, emocionando os fãs presentes.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Sua entrada em cena foi recebida com gritos e aplausos entusiasmados, mostrando a força do carinho do público pelo artista. Pacientemente, o ator se manteve no papel no aguardo do fim dos aplausos para dar sequência à sua cena.</p>

    Sua entrada em cena foi recebida com gritos e aplausos entusiasmados, mostrando a força do carinho do público pelo artista. Pacientemente, o ator se manteve no papel no aguardo do fim dos aplausos para dar sequência à sua cena.

     Foto:
  • <p>Recentemente, porém, Felton entrou em uma polêmica após aumentar significativamente o valor cobrado por vídeos personalizados para fãs.</p>

    Recentemente, porém, Felton entrou em uma polêmica após aumentar significativamente o valor cobrado por vídeos personalizados para fãs.

     Foto: Divulgação
  • <p>Felton utiliza a plataforma Cameo, onde as pessoas podem solicitar vídeos com mensagens especiais, como felicitações de aniversário ou recados personalizados. Atualmente, ele cobra 744 libras esterlinas (R$ 5,4 mil) por um vídeo de pouco mais de 1 minuto.</p>

    Felton utiliza a plataforma Cameo, onde as pessoas podem solicitar vídeos com mensagens especiais, como felicitações de aniversário ou recados personalizados. Atualmente, ele cobra 744 libras esterlinas (R$ 5,4 mil) por um vídeo de pouco mais de 1 minuto.

     Foto: Instagram @t22felton
  • <p>Segundo o jornal britânico Mirror, esse valor representa um aumento acima da inflação em relação ao preço anterior, que era de 544 libras (R$ 4 mil) por vídeos mais longos, com média de 2 minutos e 22 segundos.</p>

    Segundo o jornal britânico Mirror, esse valor representa um aumento acima da inflação em relação ao preço anterior, que era de 544 libras (R$ 4 mil) por vídeos mais longos, com média de 2 minutos e 22 segundos.

     Foto: divulgação/warner bros.
  • <p>Apesar de algumas críticas, ele mantém uma avaliação alta na plataforma, com nota 4,97 de 5 e mais de 700 comentários positivos. Alguns fãs elogiaram a experiência, enquanto outros sugeriram que os vídeos poderiam ser mais longos, considerando o valor cobrado.</p>

    Apesar de algumas críticas, ele mantém uma avaliação alta na plataforma, com nota 4,97 de 5 e mais de 700 comentários positivos. Alguns fãs elogiaram a experiência, enquanto outros sugeriram que os vídeos poderiam ser mais longos, considerando o valor cobrado.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>A comercialização de vídeos foi motivada pela situação difícil a qual o ator se viu durante a pandemia de Covid-19, que teve seu auge em 2020. Assim, ele decidiu apostar em algo novo. A plataforma Cameo, aliás, existe desde 2016 e conta com mais de 50 mil celebridades cadastradas.</p>

    A comercialização de vídeos foi motivada pela situação difícil a qual o ator se viu durante a pandemia de Covid-19, que teve seu auge em 2020. Assim, ele decidiu apostar em algo novo. A plataforma Cameo, aliás, existe desde 2016 e conta com mais de 50 mil celebridades cadastradas.

     Foto: flickr GabboT
  • <p>Entre os atores de “Harry Potter” com cadastro na plataforma, Tom Felton lidera como o que cobra mais caro. Em seguida, aparecem Bonnie Wright (Gina Weasley) e Jamie Waylett (Vincent Crabbe), que cobram R$ 1,1 mil cada (149 libras) por vídeo personalizado.</p>

    Entre os atores de “Harry Potter” com cadastro na plataforma, Tom Felton lidera como o que cobra mais caro. Em seguida, aparecem Bonnie Wright (Gina Weasley) e Jamie Waylett (Vincent Crabbe), que cobram R$ 1,1 mil cada (149 libras) por vídeo personalizado.

     Foto:
  • <p>Uma reportagem do jornal britânico “Daily Mirror” revelou, aliás, um dado curioso sobre Tom Felton: proporcionalmente, ele faturou mais alto do que Daniel Radcliffe, que viveu Harry Potter na famosa saga.</p>

    Uma reportagem do jornal britânico “Daily Mirror” revelou, aliás, um dado curioso sobre Tom Felton: proporcionalmente, ele faturou mais alto do que Daniel Radcliffe, que viveu Harry Potter na famosa saga.

     Foto: Youtube/ Movies Ireland
  • <p>E a explicação é matemática. O rival de Harry aparece por pouco mais de 31 minutos ao longo da franquia e seu salário foi de 14 milhões de libras. Já Daniel, que atuou por quase 9 horas, faturou 84 milhões de libras.</p>

    E a explicação é matemática. O rival de Harry aparece por pouco mais de 31 minutos ao longo da franquia e seu salário foi de 14 milhões de libras. Já Daniel, que atuou por quase 9 horas, faturou 84 milhões de libras.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ou seja, quando se calcula o tempo de trabalho, Felton recebeu o que equivaleria a 28 milhões de libras por hora cheia. Já Daniel foi remunerado com 9 milhões de libras por cada hora de atuação.</p>

    Ou seja, quando se calcula o tempo de trabalho, Felton recebeu o que equivaleria a 28 milhões de libras por hora cheia. Já Daniel foi remunerado com 9 milhões de libras por cada hora de atuação.

     Foto: Divulgação
  • <p>Nas histórias de “Harry Potter”, seu personagem, Draco Malfoy, é um aluno da casa Sonserina na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Malfoy vem de uma família de bruxos de sangue puro conhecidos por suas opiniões elitistas sobre a pureza do sangue mágico.</p>

    Nas histórias de “Harry Potter”, seu personagem, Draco Malfoy, é um aluno da casa Sonserina na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Malfoy vem de uma família de bruxos de sangue puro conhecidos por suas opiniões elitistas sobre a pureza do sangue mágico.

     Foto: divulgação
  • <p>Depois do último filme da saga, em 2011, continuou atuando, embora não tenha emplacado papéis de grande relevância. Os de maior destaque foram em 2011, quando fez “Planeta dos Macacos: A Origem”, e em 2016, interpretando Julian Albert na série da “The Flash”.</p>

    Depois do último filme da saga, em 2011, continuou atuando, embora não tenha emplacado papéis de grande relevância. Os de maior destaque foram em 2011, quando fez “Planeta dos Macacos: A Origem”, e em 2016, interpretando Julian Albert na série da “The Flash”.

     Foto: divulgação
  • <p>Seu nome completo é Thomas Andrew Felton. Ele nasceu em 22 de setembro de 1987, em Londres, Inglaterra, começando a atuar aos oito anos em comerciais e pequenos papéis.</p>

    Seu nome completo é Thomas Andrew Felton. Ele nasceu em 22 de setembro de 1987, em Londres, Inglaterra, começando a atuar aos oito anos em comerciais e pequenos papéis.

     Foto: flickr vivek jena
  • <p>A fama mesmo veio em 2001, quando, aos 13 anos de idade, ele assumiu o papel de Draco em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Além da atuação, Felton também é cantor e músico. Ele tem uma banda chamada “Feltbeats” e lançou quatro singles e seis EPs.</p>

    A fama mesmo veio em 2001, quando, aos 13 anos de idade, ele assumiu o papel de Draco em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Além da atuação, Felton também é cantor e músico. Ele tem uma banda chamada “Feltbeats” e lançou quatro singles e seis EPs.

     Foto: Reprodução / warner bros.
  • <p>O ator é adepto de aventuras e costuma jogar futebol, praticar patinação no gelo, basquete, tênis, natação e críquete! Felton também é apaixonado por cachorros e vive postando fotos dos seus labradores retriever.</p>

    O ator é adepto de aventuras e costuma jogar futebol, praticar patinação no gelo, basquete, tênis, natação e críquete! Felton também é apaixonado por cachorros e vive postando fotos dos seus labradores retriever.

     Foto: reprodução instagram
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