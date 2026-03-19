Andorra: país com charme europeu e com compras livres de impostos
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Andorra ocupa uma área de 468 km². É o sexto menor país da Europa e o 16º no mundo. Ele fica na Península Ibérica e faz fronteira com França e Espanha.Foto: Flickr Vítor Ribeiro
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Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).Foto: Flickr Stephen Downes
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Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.Foto:
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Andorra tem cerca de 77 mil habitantes, o 11º país com a menor população do mundo. A expectativa de vida dos habitantes chega a 83,5 anos.Foto: Flickr Raúl Alejandro Rodríguez
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A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.Foto: Flickr Miquel Costa
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Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).Foto: Rauletemunoz / Wikimedia Commons
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Andorra tem bons salários para os trabalhadores, o que acaba sendo uma tentação para visitantes que passam a cogitar a possibilidade de se estalecer no país em busca de qualidade de vida.Foto: Flickr Comú d'Andorra la Vella
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Isso tem um grande impacto na demografia de Andorra, pois apenas 38% dos moradores são nativos. O principal grupo de estrangeiros que vive no território é de espanhóis. Em seguida, franceses. E depois, ingleses.Foto: Flickr Vítor Ribeiro
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O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.Foto: Pixabay
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Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.Foto: Flickr AjenKandy
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Outros importantes pontos turísticos são a Casa de la Vall (foto), edifício centenário que é a sede do parlamento desde a sua fundação.Foto: Flickr Juan Manuel Hervás
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Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.Foto: Shachar Geva - wikimedia commons
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Andorra é casa de danças folclóricas como contrapàs e marratxa (foto), conservadas principalmente na cidade de Sant Julià de Lòria.Foto: Flickr Comú de Sant Julià de Lòria
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O Festival Internacional de Jazz de Escandes-Engordany, sempre em julho, é mais uma solenidade de grande importância no âmbito cultural.Foto: Youtube Canal Joseph Michavila
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O país também se sobressai pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é patrimônio mundial da Unesco na categoria paisagem cultural desde 2004, com rios e lagos, onde se valorizam a fauna e a flora..Foto: Flickr David Samuel Santos
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Na região, pessoas fazem a“rota de Coronallacs”, com extensão de 90 km. São cinco dias de caminhada. A área é propícia para percursos a cavalo, escalada, caça, pesca e, no inverno, esqui de montanha.Foto: Fermi Azcona Vilatobà / Wikimedia Commons
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A vegetação predominante é a mediterrânea, ocupando dois quintos do território. As espécies variam conforme a altitude: azinheiras e carvalhos no nível mais baixo, pinheiros no médio; tundras alpinas no mais elevado.Foto: Imagem de Michel Huché por Pixabay
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Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella – um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.Foto: Flickr Corneli Cebria
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Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.Foto: Flickr Sílvia Martín
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