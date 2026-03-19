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Andorra: país com charme europeu e com compras livres de impostos

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Redação Flipar
  • <p>Andorra ocupa uma área de 468 km². É o sexto menor país da Europa e o 16º no mundo. Ele fica na Península Ibérica e faz fronteira com França e Espanha.</p>

    Andorra ocupa uma área de 468 km². É o sexto menor país da Europa e o 16º no mundo. Ele fica na Península Ibérica e faz fronteira com França e Espanha.

     Foto: Flickr Vítor Ribeiro
  • <p>Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).</p>

    Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).

     Foto: Flickr Stephen Downes
  • <p>Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.</p>

    Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.

     Foto:
  • <p>Andorra tem cerca de 77 mil habitantes, o 11º país com a menor população do mundo. A expectativa de vida dos habitantes chega a 83,5 anos.</p>

    Andorra tem cerca de 77 mil habitantes, o 11º país com a menor população do mundo. A expectativa de vida dos habitantes chega a 83,5 anos.

     Foto: Flickr Raúl Alejandro Rodríguez
  • <p>A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.</p>

    A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.

     Foto: Flickr Miquel Costa
  • <p>Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).</p>

    Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).

     Foto: Rauletemunoz / Wikimedia Commons
  • <p>Andorra tem bons salários para os trabalhadores, o que acaba sendo uma tentação para visitantes que passam a cogitar a possibilidade de se estalecer no país em busca de qualidade de vida.</p>

    Andorra tem bons salários para os trabalhadores, o que acaba sendo uma tentação para visitantes que passam a cogitar a possibilidade de se estalecer no país em busca de qualidade de vida.

     Foto: Flickr Comú d'Andorra la Vella
  • <p>Isso tem um grande impacto na demografia de Andorra, pois apenas 38% dos moradores são nativos. O principal grupo de estrangeiros que vive no território é de espanhóis. Em seguida, franceses. E depois, ingleses.</p>

    Isso tem um grande impacto na demografia de Andorra, pois apenas 38% dos moradores são nativos. O principal grupo de estrangeiros que vive no território é de espanhóis. Em seguida, franceses. E depois, ingleses.

     Foto: Flickr Vítor Ribeiro
  • <p>O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.</p>

    O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.

     Foto: Pixabay
  • <p>Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.</p>

    Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.

     Foto: Flickr AjenKandy
  • <p>Outros importantes pontos turísticos são a Casa de la Vall (foto), edifício centenário que é a sede do parlamento desde a sua fundação.</p>

    Outros importantes pontos turísticos são a Casa de la Vall (foto), edifício centenário que é a sede do parlamento desde a sua fundação.

     Foto: Flickr Juan Manuel Hervás
  • <p>Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.</p>

    Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.

     Foto: Shachar Geva - wikimedia commons
  • <p>Andorra é casa de danças folclóricas como contrapàs e marratxa (foto), conservadas principalmente na cidade de Sant Julià de Lòria.</p>

    Andorra é casa de danças folclóricas como contrapàs e marratxa (foto), conservadas principalmente na cidade de Sant Julià de Lòria.

     Foto: Flickr Comú de Sant Julià de Lòria
  • <p>O Festival Internacional de Jazz de Escandes-Engordany, sempre em julho, é mais uma solenidade de grande importância no âmbito cultural.</p>

    O Festival Internacional de Jazz de Escandes-Engordany, sempre em julho, é mais uma solenidade de grande importância no âmbito cultural.

     Foto: Youtube Canal Joseph Michavila
  • <p>O país também se sobressai pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é patrimônio mundial da Unesco na categoria paisagem cultural desde 2004, com rios e lagos, onde se valorizam a fauna e a flora..</p>

    O país também se sobressai pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é patrimônio mundial da Unesco na categoria paisagem cultural desde 2004, com rios e lagos, onde se valorizam a fauna e a flora..

     Foto: Flickr David Samuel Santos
  • <p>Na região, pessoas fazem a“rota de Coronallacs”, com extensão de 90 km. São cinco dias de caminhada. A área é propícia para percursos a cavalo, escalada, caça, pesca e, no inverno, esqui de montanha.</p>

    Na região, pessoas fazem a“rota de Coronallacs”, com extensão de 90 km. São cinco dias de caminhada. A área é propícia para percursos a cavalo, escalada, caça, pesca e, no inverno, esqui de montanha.

     Foto: Fermi Azcona Vilatobà / Wikimedia Commons
  • <p>A vegetação predominante é a mediterrânea, ocupando dois quintos do território. As espécies variam conforme a altitude: azinheiras e carvalhos no nível mais baixo, pinheiros no médio; tundras alpinas no mais elevado.</p>

    A vegetação predominante é a mediterrânea, ocupando dois quintos do território. As espécies variam conforme a altitude: azinheiras e carvalhos no nível mais baixo, pinheiros no médio; tundras alpinas no mais elevado.

     Foto: Imagem de Michel Huché por Pixabay
  • <p>Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella – um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.</p>

    Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella – um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.

     Foto: Flickr Corneli Cebria
  • <p>Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.</p>

    Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.

     Foto: Flickr Sílvia Martín
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