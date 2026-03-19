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Por que o céu é azul? O fenômeno da luz que colore a atmosfera

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Redação Flipar
  • <p>A luz solar parece branca, mas na verdade é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando essa luz entra na atmosfera, ela encontra moléculas de gases e pequenas partículas suspensas no ar.</p>

    A luz solar parece branca, mas na verdade é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando essa luz entra na atmosfera, ela encontra moléculas de gases e pequenas partículas suspensas no ar.

     Foto: Joe por Pixabay
  • <p>As cores de comprimento de onda menor, como o azul e o violeta, se espalham mais facilmente ao colidir com essas moléculas. Esse espalhamento acontece em todas as direções, preenchendo o céu com tons azulados.</p>

    As cores de comprimento de onda menor, como o azul e o violeta, se espalham mais facilmente ao colidir com essas moléculas. Esse espalhamento acontece em todas as direções, preenchendo o céu com tons azulados.

     Foto: Reprodução do X @MetService
  • <p>O violeta também se espalha bastante, mas nossos olhos são mais sensíveis ao azul. Além disso, parte do violeta é absorvida pela camada superior da atmosfera, reforçando a predominância do azul no céu.</p>

    O violeta também se espalha bastante, mas nossos olhos são mais sensíveis ao azul. Além disso, parte do violeta é absorvida pela camada superior da atmosfera, reforçando a predominância do azul no céu.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Em horários específicos, como o nascer e o pôr do sol, o caminho da luz pelo ar é mais longo. Nesse trajeto, o azul se dispersa ainda mais, deixando passar tons avermelhados e alaranjados.</p>

    Em horários específicos, como o nascer e o pôr do sol, o caminho da luz pelo ar é mais longo. Nesse trajeto, o azul se dispersa ainda mais, deixando passar tons avermelhados e alaranjados.

     Foto: Flickr sandeepachetan
  • <p>Já as nuvens seguem uma lógica diferente, pois são formadas por gotículas de água e cristais de gelo muito maiores que as moléculas do ar. Essas partículas refletem quase todas as cores da luz solar de maneira semelhante.</p>

    Já as nuvens seguem uma lógica diferente, pois são formadas por gotículas de água e cristais de gelo muito maiores que as moléculas do ar. Essas partículas refletem quase todas as cores da luz solar de maneira semelhante.

     Foto: Imagem de Vijaya narasimha por Pixabay
  • <p>Como a soma de todas as cores resulta em branco, as nuvens ganham esse aspecto claro e brilhante quando estão bem iluminadas. É como se funcionassem como espelhos naturais suspensos no céu.</p>

    Como a soma de todas as cores resulta em branco, as nuvens ganham esse aspecto claro e brilhante quando estão bem iluminadas. É como se funcionassem como espelhos naturais suspensos no céu.

     Foto: Imagem de Elisa por Pixabay
  • <p>Quando as nuvens ficam densas ou carregadas de chuva, a luz tem dificuldade para atravessá-las. Nesse caso, elas passam a parecer cinzentas ou até escuras, mesmo sendo feitas do mesmo material.</p>

    Quando as nuvens ficam densas ou carregadas de chuva, a luz tem dificuldade para atravessá-las. Nesse caso, elas passam a parecer cinzentas ou até escuras, mesmo sendo feitas do mesmo material.

     Foto: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat
  • <p>O contraste entre o azul do céu e o branco das nuvens cria uma ilusão visual agradável e harmônica. Esse jogo de cores ajuda a definir profundidade e movimento na paisagem.</p>

    O contraste entre o azul do céu e o branco das nuvens cria uma ilusão visual agradável e harmônica. Esse jogo de cores ajuda a definir profundidade e movimento na paisagem.

     Foto: Imagem de Kris Hudson por Pixabay
  • <p>Nosso cérebro interpreta essas variações de luz como sinais de clima e distância. Por isso, um céu muito azul costuma ser associado a tempo estável e as nuvens espessas indicam mudanças no tempo.</p>

    Nosso cérebro interpreta essas variações de luz como sinais de clima e distância. Por isso, um céu muito azul costuma ser associado a tempo estável e as nuvens espessas indicam mudanças no tempo.

     Foto: Foto de Simon Euguser - Wikipédia Commons
  • <p>O fenômeno também influencia a arte e a fotografia, já que o azul intenso e o branco das nuvens servem como pano de fundo natural para diferentes cenas. Muitos artistas exploram essas cores para transmitir calma ou grandiosidade. Um exemplo é a tela Céu de Teresópolis, criada pelo artista plástico Eliseu Visconti.</p>

    O fenômeno também influencia a arte e a fotografia, já que o azul intenso e o branco das nuvens servem como pano de fundo natural para diferentes cenas. Muitos artistas exploram essas cores para transmitir calma ou grandiosidade. Um exemplo é a tela Céu de Teresópolis, criada pelo artista plástico Eliseu Visconti.

     Foto: Domínio público
  • <p>Mesmo sendo explicado pela ciência, o céu azul continua despertando encanto. A cada dia, ele se apresenta de forma diferente, dependendo da quantidade de partículas no ar e da posição do Sol.</p>

    Mesmo sendo explicado pela ciência, o céu azul continua despertando encanto. A cada dia, ele se apresenta de forma diferente, dependendo da quantidade de partículas no ar e da posição do Sol.

     Foto: freepik lifeforstock
  • <p>Poluição, poeira e fumaça podem alterar esse efeito, deixando o céu mais esbranquiçado ou acinzentado. Isso mostra como pequenas mudanças na atmosfera afetam diretamente nossa percepção visual.</p>

    Poluição, poeira e fumaça podem alterar esse efeito, deixando o céu mais esbranquiçado ou acinzentado. Isso mostra como pequenas mudanças na atmosfera afetam diretamente nossa percepção visual.

     Foto: DasAritra/Wikimédia Commons
  • <p>Assim, o azul do céu e o branco das nuvens não são cores fixas, mas resultados momentâneos de um delicado equilíbrio entre luz e matéria. Trata-se de um espetáculo físico que acontece continuamente sobre nossas cabeças.</p>

    Assim, o azul do céu e o branco das nuvens não são cores fixas, mas resultados momentâneos de um delicado equilíbrio entre luz e matéria. Trata-se de um espetáculo físico que acontece continuamente sobre nossas cabeças.

     Foto: Nuvens, Trovoada, Céu, Tempestade 161 Imagens patrocinadas iStock LIMITED DEAL: 20% off with PIXABAY20 coupon Imagem: Nuvens, Trovoada, Céu. De utilização gratuita. dexmac dexmac 764 seguidores Seguir If you've enjoyed my digital art and photos support me with donations, thanks!!!!! :) I'm thankful for your likes and thoughtful comments, don’t forget to do it, it is free :) Mostrar mais Doação 24 comentários A comunidade espera ter notícias suas! Iniciar sessão ou Aderir ao Pixabay par
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