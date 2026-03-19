Do Oscar ao principado: a trajetória de Grace Kelly, homenageada por Jessie Buckley
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Ao surgir com um vestido inspirado no modelo usado por Grace Kelly na cerimônia de 1956, Buckley evocou não apenas um momento icônico da moda, mas toda a aura de sofisticação que marcou a trajetória da estrela americana.
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Ao surgir com um vestido inspirado no modelo usado por Grace Kelly na cerimônia de 1956, Buckley evocou não apenas um momento icônico da moda, mas toda a aura de sofisticação que marcou a trajetória da estrela americana.Foto: - Reprodução do Instagram @glamourmag
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O visual remeteu diretamente ao último grande instante público de Kelly em Hollywood antes de sua transformação em princesa de Mônaco, reforçando o quanto sua imagem permanece viva no imaginário cultural décadas depois .
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O visual remeteu diretamente ao último grande instante público de Kelly em Hollywood antes de sua transformação em princesa de Mônaco, reforçando o quanto sua imagem permanece viva no imaginário cultural décadas depois .Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Nascida na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia, em 12 de novembro de 1929, Grace Kelly construiu uma carreira meteórica no cinema durante a primeira metade dos anos 1950.
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Nascida na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia, em 12 de novembro de 1929, Grace Kelly construiu uma carreira meteórica no cinema durante a primeira metade dos anos 1950.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Em poucos anos, ela se tornou um dos rostos mais emblemáticos da chamada Era de Ouro de Hollywood, destacando-se por uma combinação de elegância e presença magnética em cena.
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Em poucos anos, ela se tornou um dos rostos mais emblemáticos da chamada Era de Ouro de Hollywood, destacando-se por uma combinação de elegância e presença magnética em cena.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Kelly trabalhou com diretores de peso, especialmente Alfred Hitchcock, que a dirigiu em clássicos como “Janela Indiscreta” e “Disque M para Matar”, consolidando sua imagem como a loira sofisticada e enigmática que se tornaria sua marca registrada.
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Kelly trabalhou com diretores de peso, especialmente Alfred Hitchcock, que a dirigiu em clássicos como “Janela Indiscreta” e “Disque M para Matar”, consolidando sua imagem como a loira sofisticada e enigmática que se tornaria sua marca registrada.Foto: Divulgação
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Ela ainda teve um terceiro trabalho sob direÃ§Ã£o de Hitchcock, no filme â??LadrÃ£o de Casacaâ?, quando contracenou com Cary Grant interpretando uma sofisticada herdeira que se envolve com um ex-ladrÃ£o de joias na Riviera Francesa.
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Ela ainda teve um terceiro trabalho sob direÃ§Ã£o de Hitchcock, no filme â??LadrÃ£o de Casacaâ?, quando contracenou com Cary Grant interpretando uma sofisticada herdeira que se envolve com um ex-ladrÃ£o de joias na Riviera Francesa.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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O auge artístico veio com “Amar é Sofrer”, drama no qual Kelly rompeu com o estereótipo glamouroso ao interpretar uma mulher emocionalmente desgastada.
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O auge artístico veio com “Amar é Sofrer”, drama no qual Kelly rompeu com o estereótipo glamouroso ao interpretar uma mulher emocionalmente desgastada.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, em 1955, consagrando definitivamente Grace Kelly como uma das principais intérpretes de sua geração. Curiosamente, a sobriedade do papel contrastava com o brilho de sua imagem pública, reforçando a versatilidade que a crítica passou a reconhecer.
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A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, em 1955, consagrando definitivamente Grace Kelly como uma das principais intérpretes de sua geração. Curiosamente, a sobriedade do papel contrastava com o brilho de sua imagem pública, reforçando a versatilidade que a crítica passou a reconhecer.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Grace Kelly também atuou em produções importantes de outros gêneros. Em “Mogambo”, de John Ford, contracenou com Clark Gable e Ava Gardner em uma trama ambientada na África, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e uma premiação no Globo de Ouro.
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Grace Kelly também atuou em produções importantes de outros gêneros. Em “Mogambo”, de John Ford, contracenou com Clark Gable e Ava Gardner em uma trama ambientada na África, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e uma premiação no Globo de Ouro.Foto:
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Apesar do sucesso, sua carreira foi surpreendentemente breve. Em cerca de seis anos, Kelly participou de apenas 11 filmes, número pequeno para alguém de tamanho impacto.
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Apesar do sucesso, sua carreira foi surpreendentemente breve. Em cerca de seis anos, Kelly participou de apenas 11 filmes, número pequeno para alguém de tamanho impacto.Foto: Divulgação
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O motivo dessa interrupção precoce foi um episódio que entrou para a história do cinema e da cultura pop. Em 1956, durante o Festival de Cannes, a atriz conheceu Rainier III, príncipe de Mônaco, com quem iniciaria um romance que se transformou rapidamente em noivado.
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O motivo dessa interrupção precoce foi um episódio que entrou para a história do cinema e da cultura pop. Em 1956, durante o Festival de Cannes, a atriz conheceu Rainier III, príncipe de Mônaco, com quem iniciaria um romance que se transformou rapidamente em noivado.Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal de Histórias
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Pouco depois, abandonou Hollywood no auge da fama para se casar com o príncipe, em uma cerimônia que mobilizou a imprensa mundial e foi acompanhada por multidões.
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Pouco depois, abandonou Hollywood no auge da fama para se casar com o príncipe, em uma cerimônia que mobilizou a imprensa mundial e foi acompanhada por multidões.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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O último trabalho de Grace Kelly no cinema foi em “Alta Sociedade”, musical sofisticado em que dividiu a cena com Bing Crosby e Frank Sinatra. O filme misturava romance, humor e números musicais.
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O último trabalho de Grace Kelly no cinema foi em “Alta Sociedade”, musical sofisticado em que dividiu a cena com Bing Crosby e Frank Sinatra. O filme misturava romance, humor e números musicais.Foto: Divulgação
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O casamento marcou uma mudança radical de vida. Ao tornar-se princesa de Mônaco, Grace Kelly deixou para trás a carreira cinematográfica e passou a desempenhar funções institucionais e filantrópicas.
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O casamento marcou uma mudança radical de vida. Ao tornar-se princesa de Mônaco, Grace Kelly deixou para trás a carreira cinematográfica e passou a desempenhar funções institucionais e filantrópicas.Foto: Creative Commons
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Grace Kelly teve três filhos com Rainier III: Caroline de Mônaco, Albert II de Mônaco e Stéphanie de Mônaco. Os três cresceram sob intensa atenção pública, especialmente Albert II, que herdou o trono após a morte do pai, em 2005, e é o atual soberano do principado.
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Grace Kelly teve três filhos com Rainier III: Caroline de Mônaco, Albert II de Mônaco e Stéphanie de Mônaco. Os três cresceram sob intensa atenção pública, especialmente Albert II, que herdou o trono após a morte do pai, em 2005, e é o atual soberano do principado.Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal de Histórias
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Ainda assim, Kelly nunca deixou de ser associada ao glamour do cinema. Seu vestido de noiva, desenhado por Helen Rose, tornou-se um dos mais célebres da história e segue influenciando a moda até hoje.
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Ainda assim, Kelly nunca deixou de ser associada ao glamour do cinema. Seu vestido de noiva, desenhado por Helen Rose, tornou-se um dos mais célebres da história e segue influenciando a moda até hoje.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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A morte precoce, em 1982, aos 52 anos, apÃ³s um acidente automobilÃstico, interrompeu essa trajetÃ³ria marcada por transiÃ§Ãµes dramÃ¡ticas. Grace Kelly permanece como um dos maiores sÃmbolos de elegÃ¢ncia do sÃ©culo 20, referÃªncia constante tanto no cinema quanto na moda.Â
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A morte precoce, em 1982, aos 52 anos, apÃ³s um acidente automobilÃstico, interrompeu essa trajetÃ³ria marcada por transiÃ§Ãµes dramÃ¡ticas. Grace Kelly permanece como um dos maiores sÃmbolos de elegÃ¢ncia do sÃ©culo 20, referÃªncia constante tanto no cinema quanto na moda.ÂFoto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons