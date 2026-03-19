Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Do Oscar ao principado: a trajetória de Grace Kelly, homenageada por Jessie Buckley

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Ao surgir com um vestido inspirado no modelo usado por Grace Kelly na cerimônia de 1956, Buckley evocou não apenas um momento icônico da moda, mas toda a aura de sofisticação que marcou a trajetória da estrela americana. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Grace_Kelly.jpg?20260319085559" width="1114" height="626">

    Ao surgir com um vestido inspirado no modelo usado por Grace Kelly na cerimônia de 1956, Buckley evocou não apenas um momento icônico da moda, mas toda a aura de sofisticação que marcou a trajetória da estrela americana. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @glamourmag
  • <p><span style=O visual remeteu diretamente ao último grande instante público de Kelly em Hollywood antes de sua transformação em princesa de Mônaco, reforçando o quanto sua imagem permanece viva no imaginário cultural décadas depois .

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-Grace_Kelly.jpg?20260319085559" width="1114" height="626">

    O visual remeteu diretamente ao último grande instante público de Kelly em Hollywood antes de sua transformação em princesa de Mônaco, reforçando o quanto sua imagem permanece viva no imaginário cultural décadas depois .

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Nascida na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia, em 12 de novembro de 1929, Grace Kelly construiu uma carreira meteórica no cinema durante a primeira metade dos anos 1950. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Grace_Kelly.jpg?20260319085558" width="1114" height="626">

    Nascida na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia, em 12 de novembro de 1929, Grace Kelly construiu uma carreira meteórica no cinema durante a primeira metade dos anos 1950. 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Em poucos anos, ela se tornou um dos rostos mais emblemáticos da chamada Era de Ouro de Hollywood, destacando-se por uma combinação de elegância e presença magnética em cena. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Grace_Kelly.jpg?20260319085559" width="1114" height="626">

    Em poucos anos, ela se tornou um dos rostos mais emblemáticos da chamada Era de Ouro de Hollywood, destacando-se por uma combinação de elegância e presença magnética em cena. 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Kelly trabalhou com diretores de peso, especialmente Alfred Hitchcock, que a dirigiu em clássicos como “Janela Indiscreta” e “Disque M para Matar”, consolidando sua imagem como a loira sofisticada e enigmática que se tornaria sua marca registrada.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/26-Grace_Kelly.jpg?20260319085603" width="1114" height="626">

    Kelly trabalhou com diretores de peso, especialmente Alfred Hitchcock, que a dirigiu em clássicos como “Janela Indiscreta” e “Disque M para Matar”, consolidando sua imagem como a loira sofisticada e enigmática que se tornaria sua marca registrada.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ela ainda teve um terceiro trabalho sob direÃ§Ã£o de Hitchcock, no filme â??LadrÃ£o de Casacaâ?, quando contracenou com Cary Grant interpretando uma sofisticada herdeira que se envolve com um ex-ladrÃ£o de joias na Riviera Francesa.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-Grace_Kelly.jpg?20260319085603" width="1114" height="626">

    Ela ainda teve um terceiro trabalho sob direÃ§Ã£o de Hitchcock, no filme â??LadrÃ£o de Casacaâ?, quando contracenou com Cary Grant interpretando uma sofisticada herdeira que se envolve com um ex-ladrÃ£o de joias na Riviera Francesa.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p><span style=O auge artístico veio com “Amar é Sofrer”, drama no qual Kelly rompeu com o estereótipo glamouroso ao interpretar uma mulher emocionalmente desgastada. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/13-Grace_Kelly.jpg?20260319085603" width="1114" height="626">

    O auge artístico veio com “Amar é Sofrer”, drama no qual Kelly rompeu com o estereótipo glamouroso ao interpretar uma mulher emocionalmente desgastada. 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, em 1955, consagrando definitivamente Grace Kelly como uma das principais intérpretes de sua geração. Curiosamente, a sobriedade do papel contrastava com o brilho de sua imagem pública, reforçando a versatilidade que a crítica passou a reconhecer.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Grace_Kelly.jpg?20260319085603" width="1114" height="626">

    A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, em 1955, consagrando definitivamente Grace Kelly como uma das principais intérpretes de sua geração. Curiosamente, a sobriedade do papel contrastava com o brilho de sua imagem pública, reforçando a versatilidade que a crítica passou a reconhecer.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Grace Kelly também atuou em produções importantes de outros gêneros. Em “Mogambo”, de John Ford, contracenou com Clark Gable e Ava Gardner em uma trama ambientada na África, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e uma premiação no Globo de Ouro.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/05/26-Bang.jpg?20260319085603" width="1114" height="626">

    Grace Kelly também atuou em produções importantes de outros gêneros. Em “Mogambo”, de John Ford, contracenou com Clark Gable e Ava Gardner em uma trama ambientada na África, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e uma premiação no Globo de Ouro.

     Foto:
  • <p><span style=Apesar do sucesso, sua carreira foi surpreendentemente breve. Em cerca de seis anos, Kelly participou de apenas 11 filmes, número pequeno para alguém de tamanho impacto. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-Grace_Kelly.jpg?20260319085605" width="1114" height="626">

    Apesar do sucesso, sua carreira foi surpreendentemente breve. Em cerca de seis anos, Kelly participou de apenas 11 filmes, número pequeno para alguém de tamanho impacto. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=O motivo dessa interrupção precoce foi um episódio que entrou para a história do cinema e da cultura pop. Em 1956, durante o Festival de Cannes, a atriz conheceu Rainier III, príncipe de Mônaco, com quem iniciaria um romance que se transformou rapidamente em noivado. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Grace_Kelly.jpg?20260319085605" width="1114" height="626">

    O motivo dessa interrupção precoce foi um episódio que entrou para a história do cinema e da cultura pop. Em 1956, durante o Festival de Cannes, a atriz conheceu Rainier III, príncipe de Mônaco, com quem iniciaria um romance que se transformou rapidamente em noivado. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal de Histórias
  • <p><span style=Pouco depois, abandonou Hollywood no auge da fama para se casar com o príncipe, em uma cerimônia que mobilizou a imprensa mundial e foi acompanhada por multidões.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/18-Grace_Kelly.jpg?20260319085605" width="1114" height="626">

    Pouco depois, abandonou Hollywood no auge da fama para se casar com o príncipe, em uma cerimônia que mobilizou a imprensa mundial e foi acompanhada por multidões.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=O último trabalho de Grace Kelly no cinema foi em “Alta Sociedade”, musical sofisticado em que dividiu a cena com Bing Crosby e Frank Sinatra. O filme misturava romance, humor e números musicais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/29-Grace_Kelly.jpg?20260319085605" width="1114" height="626">

    O último trabalho de Grace Kelly no cinema foi em “Alta Sociedade”, musical sofisticado em que dividiu a cena com Bing Crosby e Frank Sinatra. O filme misturava romance, humor e números musicais.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=O casamento marcou uma mudança radical de vida. Ao tornar-se princesa de Mônaco, Grace Kelly deixou para trás a carreira cinematográfica e passou a desempenhar funções institucionais e filantrópicas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/20-Grace_Kelly.jpg?20260319085605" width="1114" height="626">

    O casamento marcou uma mudança radical de vida. Ao tornar-se princesa de Mônaco, Grace Kelly deixou para trás a carreira cinematográfica e passou a desempenhar funções institucionais e filantrópicas. 

     Foto: Creative Commons
  • <p><span style=Grace Kelly teve três filhos com Rainier III: Caroline de Mônaco, Albert II de Mônaco e Stéphanie de Mônaco. Os três cresceram sob intensa atenção pública, especialmente Albert II, que herdou o trono após a morte do pai, em 2005, e é o atual soberano do principado.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Grace_Kelly.jpg?20260319085607" width="1114" height="626">

    Grace Kelly teve três filhos com Rainier III: Caroline de Mônaco, Albert II de Mônaco e Stéphanie de Mônaco. Os três cresceram sob intensa atenção pública, especialmente Albert II, que herdou o trono após a morte do pai, em 2005, e é o atual soberano do principado.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal de Histórias
  • <p><span style=Ainda assim, Kelly nunca deixou de ser associada ao glamour do cinema. Seu vestido de noiva, desenhado por Helen Rose, tornou-se um dos mais célebres da história e segue influenciando a moda até hoje.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Grace_Kelly.jpg?20260319085608" width="1114" height="626">

    Ainda assim, Kelly nunca deixou de ser associada ao glamour do cinema. Seu vestido de noiva, desenhado por Helen Rose, tornou-se um dos mais célebres da história e segue influenciando a moda até hoje.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=A morte precoce, em 1982, aos 52 anos, apÃ³s um acidente automobilÃ­stico, interrompeu essa trajetÃ³ria marcada por transiÃ§Ãµes dramÃ¡ticas. Grace Kelly permanece como um dos maiores sÃ­mbolos de elegÃ¢ncia do sÃ©culo 20, referÃªncia constante tanto no cinema quanto na moda.Â 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Grace_Kelly.jpg?20260319085608" width="1114" height="626">

    A morte precoce, em 1982, aos 52 anos, apÃ³s um acidente automobilÃ­stico, interrompeu essa trajetÃ³ria marcada por transiÃ§Ãµes dramÃ¡ticas. Grace Kelly permanece como um dos maiores sÃ­mbolos de elegÃ¢ncia do sÃ©culo 20, referÃªncia constante tanto no cinema quanto na moda.Â 

     Foto: DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay