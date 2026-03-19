Clorofila e fotossíntese: o processo vital que sustenta a vida na Terra

    Esse pigmento está concentrado principalmente nas folhas, dentro de estruturas chamadas cloroplastos. É ali que a energia luminosa começa a ser transformada em energia química.

     Foto: Judgefloro wikimedia commons
    A cor verde das plantas vem da clorofila, que reflete a luz nessa tonalidade. Outras cores são absorvidas para alimentar o processo de produção de energia.

     Foto: Pixabay
    A fotossíntese é o mecanismo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para gerar energia.

     Foto: Pixabay
    Durante esse processo, a planta transforma essas substâncias em glicose. Esse açúcar funciona como combustível para seu crescimento e desenvolvimento.

     Foto: Wikimedia Commons/Aathavan jaffna
    A luz do sol é fundamental, pois ativa a clorofila e inicia as reações químicas. Sem essa energia, a fotossíntese não acontece de forma eficiente.

     Foto: Wikimedia Commons/Iifar
    A água é absorvida pelas raízes e transportada até as folhas. Já o gás carbônico entra pelos estômatos, pequenas aberturas na superfície das folhas.

     Foto: Pixabay
    Ao final da fotossíntese, além da glicose, a planta libera oxigênio. Esse gás é essencial para a respiração de humanos e outros seres vivos.

     Foto: Wikimedia Commons/Vinayaraj
    A clorofila permite que as plantas sejam seres autossuficientes em energia. Elas não precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver.

     Foto: Reprodução/Freepik
    Sem a fotossíntese, a vida como conhecemos seria impossível. Esse processo sustenta a base de praticamente todas as cadeias alimentares.

     Foto: Pixabay
    Existem diferentes tipos de clorofila, como a clorofila A e a B. Cada uma absorve luz em comprimentos de onda específicos, aumentando a eficiência

     Foto: Jerry Kavan/Unsplash
    Algumas plantas possuem menos clorofila, o que altera sua coloração. Isso pode resultar em folhas mais claras ou até avermelhadas.

     Foto: Pixabay
    No outono, em regiões de clima temperado, a clorofila se degrada. Com isso, outras cores presentes nas folhas se tornam visíveis.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Além de sua função biológica, a clorofila também é estudada por seus possíveis benefícios à saúde. Ela é encontrada em alimentos como vegetais verde-escuros.

     Foto:
