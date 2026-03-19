Clorofila e fotossíntese: o processo vital que sustenta a vida na Terra
Esse pigmento está concentrado principalmente nas folhas, dentro de estruturas chamadas cloroplastos. É ali que a energia luminosa começa a ser transformada em energia química.Foto: Judgefloro wikimedia commons
A cor verde das plantas vem da clorofila, que reflete a luz nessa tonalidade. Outras cores são absorvidas para alimentar o processo de produção de energia.Foto: Pixabay
A fotossíntese é o mecanismo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para gerar energia.Foto: Pixabay
Durante esse processo, a planta transforma essas substâncias em glicose. Esse açúcar funciona como combustível para seu crescimento e desenvolvimento.Foto: Wikimedia Commons/Aathavan jaffna
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Rapsipold_Brassica_napus_Toosi_kulas-e1771592130397.jpg?20260319084401" width="1114" height="626">
A luz do sol é fundamental, pois ativa a clorofila e inicia as reações químicas. Sem essa energia, a fotossíntese não acontece de forma eficiente.Foto: Wikimedia Commons/Iifar
A água é absorvida pelas raízes e transportada até as folhas. Já o gás carbônico entra pelos estômatos, pequenas aberturas na superfície das folhas.Foto: Pixabay
Ao final da fotossíntese, além da glicose, a planta libera oxigênio. Esse gás é essencial para a respiração de humanos e outros seres vivos.Foto: Wikimedia Commons/Vinayaraj
A clorofila permite que as plantas sejam seres autossuficientes em energia. Elas não precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver.Foto: Reprodução/Freepik
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_20260118_094856_Chrome.jpg?20260319084404" width="1114" height="626">
Sem a fotossíntese, a vida como conhecemos seria impossível. Esse processo sustenta a base de praticamente todas as cadeias alimentares.Foto: Pixabay
Existem diferentes tipos de clorofila, como a clorofila A e a B. Cada uma absorve luz em comprimentos de onda específicos, aumentando a eficiênciaFoto: Jerry Kavan/Unsplash
Algumas plantas possuem menos clorofila, o que altera sua coloração. Isso pode resultar em folhas mais claras ou até avermelhadas.Foto: Pixabay
No outono, em regiões de clima temperado, a clorofila se degrada. Com isso, outras cores presentes nas folhas se tornam visíveis.Foto: Imagem gerada por i.a
Além de sua função biológica, a clorofila também é estudada por seus possíveis benefícios à saúde. Ela é encontrada em alimentos como vegetais verde-escuros.Foto:
