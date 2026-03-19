Glenn Close salvou a série “The Shield: Acima da Lei” do cancelamento

Assim, sua participaÃ§Ã£o renovou o interesse do pÃºblico e contribuiu para a continuidade da produÃ§Ã£o. Mais do que isso, ajudou a consolidar o prestÃ­gio da sÃ©rie. PrestÃ­gio, aliÃ¡s, nÃ£o falta a Glenn Close. Com uma carreira consolidada em Hollywood e na Broadway, a atriz jÃ¡ venceu o Emmy e o Tony trÃªs vezes e soma oito indicaÃ§Ãµes ao Oscar, quatro como Melhor Atriz Coadjuvante e quatro como Melhor Atriz, o que a torna a recordista de indicaÃ§Ãµes sem vitÃ³ria na premiaÃ§Ã£o.