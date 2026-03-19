Glenn Close salvou a série “The Shield: Acima da Lei” do cancelamento
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Para tentar salvar o projeto, os criadores convidaram Glenn Close. Embora inicialmente não quisesse aceitar um trabalho na televisão, já que, naquela época, as séries ainda eram vistas como inferiores ao cinema, a atriz foi convencida pela qualidade do roteiro e pela proposta criativa apresentada pelos produtores.Foto: Divulgação
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Ao integrar o elenco como a capitã Monica Rawling, ela trouxe uma nova dinâmica à trama e impactou diretamente nas histórias de personagens como Vic Mackey, interpretado por Michael Chiklis. Sua atuação foi muito elogiada pela crítica e pelo público, e lhe rendeu uma indicação ao Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama em 2005.Foto: Divulgação
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Assim, sua participaÃ§Ã£o renovou o interesse do pÃºblico e contribuiu para a continuidade da produÃ§Ã£o. Mais do que isso, ajudou a consolidar o prestÃgio da sÃ©rie. PrestÃgio, aliÃ¡s, nÃ£o falta a Glenn Close. Com uma carreira consolidada em Hollywood e na Broadway, a atriz jÃ¡ venceu o Emmy e o Tony trÃªs vezes e soma oito indicaÃ§Ãµes ao Oscar, quatro como Melhor Atriz Coadjuvante e quatro como Melhor Atriz, o que a torna a recordista de indicaÃ§Ãµes sem vitÃ³ria na premiaÃ§Ã£o.Foto: Wikimedia Commons / Max Surprenant
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Glenn Close nasceu em 19 de março de 1947, em Greenwich, Connecticut, cidade que sua família ajudou a fundar. Seu pai, um cirurgião renomado, deixou o estilo de vida tradicional da elite local para abrir uma clínica médica no Congo Belga, atual República Democrática do Congo, quando ela tinha 13 anos.Foto: Wikimedia Commons / Gorupdebesanez
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“Meus pais eram verdadeiras ovelhas negras em Greenwich. O ambiente era muito elitista, e essa era a nossa herança. Meus avós fundaram o Round Hill Country Club, mas nunca participamos desse tipo de vida. Sempre tive certo orgulho disso.” afirmou a atriz certa vez.Foto: Reprodução Youtube
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Ela passou parte da juventude entre a África e internatos na Suíça antes de retornar a Connecticut, onde viveu com a avó e estudou na “Rosemary Hall”, uma escola feminina de elite. Após se formar no ensino médio em 1965, viajou por alguns anos pela Europa e pelos Estados Unidos com o grupo musical “Up with People”.Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
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Em 1970, ingressou no “College of William and Mary”, em Williamsburg, Virgínia. Após a graduação, se mudou para Nova York e, em 1974, ingressou na “Phoenix Theatre Company”, ao lado de Meryl Streep, estreando na Broadway no mesmo ano com “Love for Love”. Seu primeiro Tony Award veio em 1984, por sua atuação como Annie em “The Real Thing”.Foto: Wikimedia Commons / Mingle Media TV
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Sua estreia no cinema ocorreu em 1982, quando o diretor George Roy Hill a escalou para â??O Mundo Segundo Garpâ?. A atuaÃ§Ã£o rendeu a Glenn Close uma indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, indicaÃ§Ã£o que se repetiu por â??O Reencontroâ? em 1984, â??Um Homem Fora de SÃ©rieâ? em 1985 e, dÃ©cadas depois, por â??Era Uma Vez um Sonhoâ?, em 2021.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Sua consagração em Hollywood veio com “Atração Fatal”, no qual interpretou Alex Forrester, papel que lhe garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. O longa é um suspense psicológico que acompanha a história de Dan Gallagher, interpretado por Michael Douglas, um homem casado que tem um caso de fim de semana com Alex Forrest.Foto: Divulgação
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Voltou a ser indicada na mesma categoria em 1989 por “Ligações Perigosas”, pelo papel da Marquesa de Merteuil e, em 2012, recebeu nova indicação por “Albert Nobbs”, no qual interpretou uma mordomo que escondia sua identidade de gênero para manter o emprego.Foto: Divulgação
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Em 2019, Glenn Close foi indicada por “A Esposa”, pelo papel de Joan Castleman, uma escritora que não é reconhecida por seu trabalho e que vê o marido receber o crédito por suas obras enquanto precisa lidar com uma vida doméstica frustrante. Por essa atuação, conquistou o Globo de Ouro.Foto: Divulgação
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Além do cinema, Close também se destacou na televisão. Em 1984, recebeu sua primeira indicação ao Emmy por “Paixão Doentia”. Em 1991, foi indicada duas vezes por “Sarah”, incluindo Melhor Atriz. Em 1993, voltou a ser indicada por “O Desafio de Uma Vida”.Foto: Divulgação
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Em 1995, venceu o Emmy por “Servindo em Silêncio”, como Margarethe Cammermeyer. Depois, foi indicada por “Armadilha Selvagem” em 1997, “Will e Grace” em 2002, pelo papel Sanny, e “Bárbaros e Traidores” em 2004, como a rainha Eleanor da Aquitânia.Foto: Divulgação
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Assumiu o papel principal na sÃ©rie â??Damagesâ?, um drama jurÃdico, em 2007, no qual interpretava a advogada Patty Hewes. Sua atuaÃ§Ã£o lhe rendeu um Globo de Ouro, dois prÃªmios Emmy e mais duas indicaÃ§Ãµes ao longo das cinco temporadas do projeto.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Em relação à sua vida pessoal, a atriz é discreta. Durante as filmagens de “Atração Fatal”, descobriu que estava grávida de sua única filha, Annie Maude Starke, nascida em 1988, fruto de seu relacionamento com John Starke. Annie seguiu a carreira da mãe e também é atriz.Foto: Reprodução Youtube