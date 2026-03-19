Marcelo Jeneci: shows, músicas e indicações ao Grammy Latino
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A edição de 2026 do “Artes de Março”, inspirada na Serra da Capivara, segue até o dia 29 de março de 2026 e busca destacar a evolução da arte, além de valorizar diversas linguagens artísticas, como música, teatro, literatura e artes visuais. Com entrada gratuita, o evento tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e reforçar a importância da arte como elo entre passado, presente e futuro.Foto: Reprodução / Instagram
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Marcelo Jeneci, nascido em São Paulo em 7 de abril de 1982, é cantor, compositor e multi-instrumentista, considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira contemporânea. Destaca-se por unir tradição e inovação, incorporando a sanfona a elementos modernos, como sintetizadores, batidas eletrônicas e arranjos orquestrais, que resultam em melodias marcantes e populares.Foto: Divulgação
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O artista cresceu em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, onde teve os primeiros contatos com a música ainda na infância. Recebeu grande influência do pai, que consertava equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais, incluindo a sanfona, paixão que Marcelo Jeneci compartilha em suas redes sociais.Foto: Reprodução / Instagram
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Iniciou a carreira tocando sanfona na banda de Chico César, com quem excursionou pela Europa em 2000. Na ocasião, utilizou uma sanfona emprestada por Dominguinhos, instrumentista, cantor, compositor e exímio sanfoneiro, que, depois, decidiu presenteá-lo com o instrumento.Foto: Reprodução / Instagram
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Sua trajetória é marcada pela qualidade das composições e por uma identidade musical própria. Seu trabalho conquistou reconhecimento de artistas consagrados da música brasileira, como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César, Elza Soares, Marina Lima e a Spok Frevo Orquestra, entre outros.Foto: Reprodução / Instagram
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Algumas de suas músicas alcançaram grande repercussão nas plataformas digitais, como “Pra Sonhar”, com mais de 34 milhões de visualizações no YouTube, e “Felicidade”, com mais de 24 milhões na mesma plataforma. Suas composições também ganharam destaque em trilhas sonoras de cinema, programas de TV e em mais de dez telenovelas.Foto: Reprodução Globoplay
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Como compositor, ganhou projeção em 2008 com a canção “Amado”, em parceria com a cantora Vanessa da Mata, que integrou a trilha sonora da novela “A Favorita”, da TV Globo, como tema dos personagens Lara e Halley, interpretados por Mariana Ximenes e Cauã Reymond. Jeneci também compôs em parceria com nomes como Zé Miguel Wisnik e Luiz Tatit.Foto: Reprodução / Instagram
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Outras canções suas também integraram trilhas de telenovelas, como “Quarto de Dormir”, na novela “Lado a Lado”, exibida em 2012; “Feito para Acabar”, em “Flor do Caribe”, exibida em 2013, como tema dos personagens Ester, Cassiano e Alberto, interpretados por Grazi Massafera, Henri Castelli e Igor Rickli.Foto: Reprodução / Instagram
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Além de “Um de Nós”, trilha da novela “Em Família”, exibida em 2014, como tema de Laerte, e “Veja (Margarida)”, regravação de Vital Farias, presente na novela velho “Velho Chico”, exibida em 2016, como tema de Miguel, entre outras.Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2010, lançou o álbum de estreia “Feito Pra Acabar”, bem recebido pela crítica, com 13 faixas, entre elas “Felicidade”, “Jardim do Éden”, “Café com Leite de Rosas”, “Quarto de Dormir” e “Pense Duas Vezes Antes de Esquecer”.Foto: Divulgação
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Sua discografia inclui ainda o álbum “De Graça”, lançado em 2014, que recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e ao prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte.Foto: Divulgação
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No álbum “De Graça”, Jeneci compôs, em parceria com Raphael Costa, a canção “Nove Luas”, que aborda o processo simbólico de se tornar pai. Atualmente, o artista mantém uma relação próxima com sua filha, Rara, que o comove diariamente e atribui novos significados à sua vida.Foto: Reprodução / Instagram
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Sua segunda indicação ao Grammy Latino ocorreu na 21ª edição do prêmio, realizada em novembro de 2020, com o álbum “Guaia”, na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. A terceira indicação veio na 25ª edição, em novembro de 2024, com o álbum “Night Clube Forró Latino (Volume I)”, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.Foto: Divulgação
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Em 2023, lançou o álbum “Caravana Sairé”, no qual revisita sua trajetória como filho de migrantes pernambucanos enraizados na metrópole de São Paulo. O trabalho reúne dez faixas, entre elas “Sou o Estopim”, “Lembrança de um Beijo”, “Baião”, “Amor Não Faz Mal a Ninguém” e “Devagar”.Foto: Divulgação
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O álbum “Solo”, lançado em 2025, representa uma nova fase em sua trajetória, com uma proposta mais íntima, madura e livre. No disco, voz, teclados e sanfona se combinam em uma sonoridade que transita entre o minimalismo e momentos mais expansivos. Segundo o artista, o projeto reúne sua versatilidade como instrumentista, cantor e compositor, além de explorar a expressividade e a força emocional presentes em cada canção.Foto: Reprodução / Instagram