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Ilha de Malta: joia escondida nas águas cristalinas do Mediterrâneo

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Redação Flipar
  • <p>Banhada pelo Mar Mediterrâneo, Malta encanta com ruas estreitas e unicolores, repletas de cafés e restaurantes que extravasam charme. Suas construções amareladas já serviram de cenário para filmes como “Gladiador<em>“</em> e séries como “Game of Thrones<em>“</em>. Assim, a ilha une beleza arquitetônica e atmosfera cinematográfica.</p>

    Banhada pelo Mar Mediterrâneo, Malta encanta com ruas estreitas e unicolores, repletas de cafés e restaurantes que extravasam charme. Suas construções amareladas já serviram de cenário para filmes como “Gladiador e séries como “Game of Thrones. Assim, a ilha une beleza arquitetônica e atmosfera cinematográfica.

     Foto: Reprodução do Flickr José Marques
  • <p>Com mais de 5 mil anos de história, Malta guarda vestígios de templos dedicados à Deusa da Fertilidade. Esses monumentos revelam a espiritualidade de povos antigos e permanecem como testemunhos impressionantes. Portanto, visitar Malta é também viajar ao passado remoto da humanidade.</p> <p> </p>

    Com mais de 5 mil anos de história, Malta guarda vestígios de templos dedicados à Deusa da Fertilidade. Esses monumentos revelam a espiritualidade de povos antigos e permanecem como testemunhos impressionantes. Portanto, visitar Malta é também viajar ao passado remoto da humanidade.

     

     Foto: Fritz Photography/Wikimédia Commons
  • <p>Ao longo dos séculos, cartagineses, romanos e bizantinos deixaram marcas na ilha. Mais tarde, os árabes chegaram em 870 d.C., trazendo novos costumes e palavras ao dialeto local. Depois disso, normandos e aragoneses anexaram Malta ao território da Sicília. Essa ligação fortaleceu a posição estratégica da ilha no Mediterrâneo.</p>

    Ao longo dos séculos, cartagineses, romanos e bizantinos deixaram marcas na ilha. Mais tarde, os árabes chegaram em 870 d.C., trazendo novos costumes e palavras ao dialeto local. Depois disso, normandos e aragoneses anexaram Malta ao território da Sicília. Essa ligação fortaleceu a posição estratégica da ilha no Mediterrâneo.

     Foto: - Alecastorina93 /Wikimédia Commons
  • <p>Em 1530, Malta ganhou soberania e atraiu artistas renomados como Caravaggio e Mattia Preti. Suas obras ainda podem ser vistas em igrejas e museus locais. Assim, arte e fé se entrelaçam na identidade maltesa.</p>

    Em 1530, Malta ganhou soberania e atraiu artistas renomados como Caravaggio e Mattia Preti. Suas obras ainda podem ser vistas em igrejas e museus locais. Assim, arte e fé se entrelaçam na identidade maltesa.

     Foto: Reprodução by Mattia Preti
  • <p>Napoleão Bonaparte tentou conquistar Malta em 1798, mas sua ascensão foi breve. Apenas dois anos depois, os ingleses tomaram o controle da ilha. Portanto, Malta viveu intensos capítulos de disputas internacionais.</p> <p> </p>

    Napoleão Bonaparte tentou conquistar Malta em 1798, mas sua ascensão foi breve. Apenas dois anos depois, os ingleses tomaram o controle da ilha. Portanto, Malta viveu intensos capítulos de disputas internacionais.

     

     Foto: Domínio/Público/Wikimédia Commons
  • <p>De 1800 até 1964, Malta esteve sob domínio inglês. Cabines telefônicas vermelhas e o idioma inglês são lembranças desse período. Assim, a herança britânica ainda se faz presente no cotidiano maltês. Até que, em setembro de 1964, Malta conquistou sua independência política da Inglaterra.</p>

    De 1800 até 1964, Malta esteve sob domínio inglês. Cabines telefônicas vermelhas e o idioma inglês são lembranças desse período. Assim, a herança britânica ainda se faz presente no cotidiano maltês. Até que, em setembro de 1964, Malta conquistou sua independência política da Inglaterra.

     Foto: A,Ocram/Wikimédia Commons
  • <p>Hoje, maltês e inglês são os idiomas oficiais. O maltês mistura influências árabes e italianas, mas é difícil para brasileiros compreenderem sem estudo prévio. Entretanto, o inglês facilita a comunicação com turistas.</p>

    Hoje, maltês e inglês são os idiomas oficiais. O maltês mistura influências árabes e italianas, mas é difícil para brasileiros compreenderem sem estudo prévio. Entretanto, o inglês facilita a comunicação com turistas.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Embora o inglês seja amplamente falado, o sotaque maltês pode gerar confusões em compras ou pedidos simples. Ainda assim, a convivência multicultural torna a experiência divertida. Assim, Malta revela sua diversidade até na fala.</p>

    Embora o inglês seja amplamente falado, o sotaque maltês pode gerar confusões em compras ou pedidos simples. Ainda assim, a convivência multicultural torna a experiência divertida. Assim, Malta revela sua diversidade até na fala.

     Foto: Reprodução do Flickr José Marques
  • <p>No comércio, nem sempre os malteses demonstram simpatia no atendimento. Contudo, há exceções acolhedoras que surpreendem os visitantes. Portanto, a experiência varia, refletindo diferentes traços culturais.</p>

    No comércio, nem sempre os malteses demonstram simpatia no atendimento. Contudo, há exceções acolhedoras que surpreendem os visitantes. Portanto, a experiência varia, refletindo diferentes traços culturais.

     Foto: Reprodução do Flickr SBA73
  • <p>O arquipélago maltês é formado por Malta, Gozo e Comino. Cada uma possui características próprias, mas juntas oferecem história, natureza e lazer. Assim, explorá-las é essencial para compreender o país.</p>

    O arquipélago maltês é formado por Malta, Gozo e Comino. Cada uma possui características próprias, mas juntas oferecem história, natureza e lazer. Assim, explorá-las é essencial para compreender o país.

     Foto: Joe MiGo/Wikimédia Commons
  • <p>Comino, pequena e quase inabitada, abriga a famosa Blue Lagoon. Suas águas azul-turquesa superam destinos como Cancún e Maragogi. Portanto, é um espetáculo natural que conquista todos os visitantes.</p>

    Comino, pequena e quase inabitada, abriga a famosa Blue Lagoon. Suas águas azul-turquesa superam destinos como Cancún e Maragogi. Portanto, é um espetáculo natural que conquista todos os visitantes.

     Foto: - Frank Vincentz/Wikimédia Commons
  • <p>Apesar das pedras que margeiam a praia, é possível alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis. Crianças brincam nas águas rasas, enquanto adultos se encantam com a transparência do mar. Assim, a Blue Lagoon é democrática e fascinante.</p>

    Apesar das pedras que margeiam a praia, é possível alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis. Crianças brincam nas águas rasas, enquanto adultos se encantam com a transparência do mar. Assim, a Blue Lagoon é democrática e fascinante.

     Foto: Reprodução do Flickr Maximilian Branscome
  • <p>Mesmo pequena, Comino transmite a grandiosidade da natureza. Sua beleza mostra que tamanho não define impacto. Dessa forma, a ilha se torna um símbolo de poder natural e serenidade.</p>

    Mesmo pequena, Comino transmite a grandiosidade da natureza. Sua beleza mostra que tamanho não define impacto. Dessa forma, a ilha se torna um símbolo de poder natural e serenidade.

     Foto: Frank Vincentz/Wikimédia Commons
  • <p>Gozo, maior que Comino, oferece atmosfera fresca e rural. Muitos turistas escolhem se hospedar ali para aproveitar praias menos exploradas. Assim, Gozo revela um lado mais autêntico e tranquilo de Malta.</p>

    Gozo, maior que Comino, oferece atmosfera fresca e rural. Muitos turistas escolhem se hospedar ali para aproveitar praias menos exploradas. Assim, Gozo revela um lado mais autêntico e tranquilo de Malta.

     Foto: continentaleurope/Wikimédia Commons
  • <p>O ferry conecta Malta e Gozo por menos de 5 euros ida e volta. Curiosamente, só se paga na volta, tornando o trajeto acessível e prático. Portanto, o transporte reforça a integração entre as ilhas.</p>

    O ferry conecta Malta e Gozo por menos de 5 euros ida e volta. Curiosamente, só se paga na volta, tornando o trajeto acessível e prático. Portanto, o transporte reforça a integração entre as ilhas.

     Foto: Felix König /wikimédia Commons
  • <p>Com apenas 300 habitantes, Mdina é um museu a céu aberto. Suas muralhas medievais guardam palácios, praças sombreadas e a Catedral de São Paulo. Além disso, vistas panorâmicas da Praça do Bastião encantam os visitantes. Dessa forma, Mdina preserva o silêncio e a história em cada pedra.</p>

    Com apenas 300 habitantes, Mdina é um museu a céu aberto. Suas muralhas medievais guardam palácios, praças sombreadas e a Catedral de São Paulo. Além disso, vistas panorâmicas da Praça do Bastião encantam os visitantes. Dessa forma, Mdina preserva o silêncio e a história em cada pedra.

     Foto: Frank Vincentz/Wikimédia Commons
  • <p>Nenhuma viagem a Malta está completa sem provar o pastizzi. Essa massa folhada recheada de ricota ou pasta de ervilhas é vendida em bares tradicionais. Simples e saboroso, tornou-se símbolo da culinária popular. Assim, o pastizzi conecta turistas e locais em torno de um prazer gastronômico acessível.</p>

    Nenhuma viagem a Malta está completa sem provar o pastizzi. Essa massa folhada recheada de ricota ou pasta de ervilhas é vendida em bares tradicionais. Simples e saboroso, tornou-se símbolo da culinária popular. Assim, o pastizzi conecta turistas e locais em torno de um prazer gastronômico acessível.

     Foto: Renata Apan/Wikimédia Commons
  • <p>Construída como cenário de filme, Popeye Village virou parque temático. Localizada perto de Mellie?a, oferece diversão para crianças e adultos. Além das casas coloridas, há shows e atividades interativas. Assim, o vilarejo prova que até o cinema deixou sua marca em Malta.</p>

    Construída como cenário de filme, Popeye Village virou parque temático. Localizada perto de Mellie?a, oferece diversão para crianças e adultos. Além das casas coloridas, há shows e atividades interativas. Assim, o vilarejo prova que até o cinema deixou sua marca em Malta.

     Foto: Wusel007/Wikimédia Commons
  • <p>Malta é muito mais do que um destino turístico: é um verdadeiro encontro entre história milenar, cultura vibrante e paisagens naturais de tirar o fôlego. Das ruas estreitas de Valletta às águas turquesa da Blue Lagoon, cada detalhe revela a força e a beleza de um país que soube transformar sua diversidade em identidade.</p>

    Malta é muito mais do que um destino turístico: é um verdadeiro encontro entre história milenar, cultura vibrante e paisagens naturais de tirar o fôlego. Das ruas estreitas de Valletta às águas turquesa da Blue Lagoon, cada detalhe revela a força e a beleza de um país que soube transformar sua diversidade em identidade.

     Foto: KareljWikimédia Commons
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