Inaugurado em 1935, Observatório Griffith é um dos marcos de Los Angeles e já foi cenário de filmes famosos
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Griffith Park, em Los Angeles, o espaço foi inaugurado em 1935 com o objetivo de tornar a ciência e a astronomia acessíveis ao público em geral e não apenas aos acadêmicos.
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Localizado no alto do Griffith Park, em Los Angeles, o espaço foi inaugurado em 1935 com o objetivo de tornar a ciência e a astronomia acessíveis ao público em geral e não apenas aos acadêmicos.Foto: Pixabay
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Desde o início, sua proposta foi permitir que qualquer pessoa pudesse observar o céu por meio de telescópios de alta qualidade, algo raro na época.Foto: Wikimedia Commons/Mike Peel
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O edifício do observatório, que mistura os estilos Art Déco e Renascimento Grego, rapidamente se tornou um símbolo cultural e científico.Foto: Wikimedia Commons/Penni Gladstone, Los Angeles Times
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Um de seus principais destaques é o telescópio Zeiss, instalado na cúpula central, do qual milhões de visitantes já observaram a Lua, planetas e outros corpos celestes.Foto: Domínio Público
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Ao longo dos anos, o observatório passou por diversas reformas, sendo a mais significativa concluída em 2006, que ampliou suas instalações e modernizou suas exposições.Foto: Flickr - Pedro Szekely IS
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Além da observação astronômica, o Observatório Griffith abriga uma série de exposições interativas que abordam temas como o sistema solar, a exploração espacial, a física e o funcionamento do cosmos.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Ao entrar no edifício, os visitantes são recebidos pelo imponente Pêndulo de Foucault, inaugurado em 1935, que demonstra a rotação da Terra em tempo real.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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O observatório abriga ainda o Samuel Oschin Planetarium, considerado um dos melhores do mundo, no qual projetores de última geração transportam o público em viagens imersivas.Foto: Domínio Público
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TambÃ©m dentro do observatÃ³rio hÃ¡ uma linha meridiana solar instalada no piso do edifÃcio. Quando o Sol atinge seu ponto mais alto no cÃ©u, atravessa o salÃ£o e projeta um ponto luminoso indicando o instante preciso do meio-dia solar.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Além do aspecto científico, o observatório oferece uma das vistas mais privilegiadas da cidade, abrangendo desde o centro de Los Angeles até o Oceano Pacífico.Foto: Venti Views/Unsplash
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A partir do monumento também se tem uma visão perfeita para observar o famoso letreiro de Hollywood. O cenário inclusive já foi palco de filmes famosos, como “La La Land”.Foto: Reproduc?a?o
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O observatório também conta com o Teatro Leonard Nimoy Event Horizon, um auditório moderno utilizado para palestras e filmes educativos.Foto: Reproduc?a?o
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Isso sem falar no Café at the End of the Universe, onde se pode fazer um lanche e descansar enquanto se aprecia a paisagem urbana.Foto: Fernando Gomez/Unsplash
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Outro aspecto importante é o papel educacional do observatório. Ele oferece programas para escolas, palestras públicas e eventos especiais relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses e chuvas de meteoros.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A instituição é administrada pela cidade de Los Angeles e continua fiel à missão original de seu fundador: democratizar o acesso ao conhecimento científico.
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A instituição é administrada pela cidade de Los Angeles e continua fiel à missão original de seu fundador: democratizar o acesso ao conhecimento científico.
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Entre as curiosidades, destaca-se o fato de que o Griffith Observatory é um dos poucos grandes observatórios do mundo com entrada gratuita desde sua inauguração, o que contribui para sua enorme popularidade.Foto: DOMINIK KIM/Unsplash
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