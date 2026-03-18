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Inaugurado em 1935, Observatório Griffith é um dos marcos de Los Angeles e já foi cenário de filmes famosos

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Redação Flipar
  • <p>Localizado no alto do <span class=Griffith Park, em Los Angeles, o espaço foi inaugurado em 1935 com o objetivo de tornar a ciência e a astronomia acessíveis ao público em geral e não apenas aos acadêmicos. 

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    Localizado no alto do Griffith Park, em Los Angeles, o espaço foi inaugurado em 1935 com o objetivo de tornar a ciência e a astronomia acessíveis ao público em geral e não apenas aos acadêmicos. 

     Foto: Pixabay
  • <p>Desde o início, sua proposta foi permitir que qualquer pessoa pudesse observar o céu por meio de telescópios de alta qualidade, algo raro na época.</p>

    Desde o início, sua proposta foi permitir que qualquer pessoa pudesse observar o céu por meio de telescópios de alta qualidade, algo raro na época.

     Foto: Wikimedia Commons/Mike Peel
  • <p>O edifício do observatório, que mistura os estilos Art Déco e Renascimento Grego, rapidamente se tornou um símbolo cultural e científico.</p>

    O edifício do observatório, que mistura os estilos Art Déco e Renascimento Grego, rapidamente se tornou um símbolo cultural e científico.

     Foto: Wikimedia Commons/Penni Gladstone, Los Angeles Times
  • <p>Um de seus principais destaques é o telescópio Zeiss, instalado na cúpula central, do qual milhões de visitantes já observaram a Lua, planetas e outros corpos celestes.</p>

    Um de seus principais destaques é o telescópio Zeiss, instalado na cúpula central, do qual milhões de visitantes já observaram a Lua, planetas e outros corpos celestes.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Ao longo dos anos, o observatório passou por diversas reformas, sendo a mais significativa concluída em 2006, que ampliou suas instalações e modernizou suas exposições.</p>

    Ao longo dos anos, o observatório passou por diversas reformas, sendo a mais significativa concluída em 2006, que ampliou suas instalações e modernizou suas exposições.

     Foto: Flickr - Pedro Szekely IS
  • <p>Além da observação astronômica, o Observatório Griffith abriga uma série de exposições interativas que abordam temas como o sistema solar, a exploração espacial, a física e o funcionamento do cosmos.</p>

    Além da observação astronômica, o Observatório Griffith abriga uma série de exposições interativas que abordam temas como o sistema solar, a exploração espacial, a física e o funcionamento do cosmos.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Ao entrar no edifício, os visitantes são recebidos pelo imponente Pêndulo de Foucault, inaugurado em 1935, que demonstra a rotação da Terra em tempo real.</p>

    Ao entrar no edifício, os visitantes são recebidos pelo imponente Pêndulo de Foucault, inaugurado em 1935, que demonstra a rotação da Terra em tempo real.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O observatório abriga ainda o Samuel Oschin Planetarium, considerado um dos melhores do mundo, no qual projetores de última geração transportam o público em viagens imersivas.</p>

    O observatório abriga ainda o Samuel Oschin Planetarium, considerado um dos melhores do mundo, no qual projetores de última geração transportam o público em viagens imersivas.

     Foto: Domínio Público
  • <p>TambÃ©m dentro do observatÃ³rio hÃ¡ uma linha meridiana solar instalada no piso do edifÃ­cio. Quando o Sol atinge seu ponto mais alto no cÃ©u, atravessa o salÃ£o e projeta um ponto luminoso indicando o instante preciso do meio-dia solar.</p>

    TambÃ©m dentro do observatÃ³rio hÃ¡ uma linha meridiana solar instalada no piso do edifÃ­cio. Quando o Sol atinge seu ponto mais alto no cÃ©u, atravessa o salÃ£o e projeta um ponto luminoso indicando o instante preciso do meio-dia solar.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Além do aspecto científico, o observatório oferece uma das vistas mais privilegiadas da cidade, abrangendo desde o centro de Los Angeles até o Oceano Pacífico.</p>

    Além do aspecto científico, o observatório oferece uma das vistas mais privilegiadas da cidade, abrangendo desde o centro de Los Angeles até o Oceano Pacífico.

     Foto: Venti Views/Unsplash
  • <p>A partir do monumento também se tem uma visão perfeita para observar o famoso letreiro de Hollywood. O cenário inclusive já foi palco de filmes famosos, como “La La Land”.</p>

    A partir do monumento também se tem uma visão perfeita para observar o famoso letreiro de Hollywood. O cenário inclusive já foi palco de filmes famosos, como “La La Land”.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>O observatório também conta com o Teatro Leonard Nimoy Event Horizon, um auditório moderno utilizado para palestras e filmes educativos.</p>

    O observatório também conta com o Teatro Leonard Nimoy Event Horizon, um auditório moderno utilizado para palestras e filmes educativos.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Isso sem falar no Café at the End of the Universe, onde se pode fazer um lanche e descansar enquanto se aprecia a paisagem urbana.</p>

    Isso sem falar no Café at the End of the Universe, onde se pode fazer um lanche e descansar enquanto se aprecia a paisagem urbana.

     Foto: Fernando Gomez/Unsplash
  • <p>Outro aspecto importante é o papel educacional do observatório. Ele oferece programas para escolas, palestras públicas e eventos especiais relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses e chuvas de meteoros.</p>

    Outro aspecto importante é o papel educacional do observatório. Ele oferece programas para escolas, palestras públicas e eventos especiais relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses e chuvas de meteoros.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p data-start=A instituição é administrada pela cidade de Los Angeles e continua fiel à missão original de seu fundador: democratizar o acesso ao conhecimento científico.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/The_Griffith_Observatory_at_night_Mt._Hollywood_Los_Angeles_California_U.S-e1773868740596.jpg?20260318182826" width="1114" height="626">

    A instituição é administrada pela cidade de Los Angeles e continua fiel à missão original de seu fundador: democratizar o acesso ao conhecimento científico.

    Foto: Flickr - IIP Photo Archive

  • <p>Entre as curiosidades, destaca-se o fato de que o Griffith Observatory é um dos poucos grandes observatórios do mundo com entrada gratuita desde sua inauguração, o que contribui para sua enorme popularidade.</p>

    Entre as curiosidades, destaca-se o fato de que o Griffith Observatory é um dos poucos grandes observatórios do mundo com entrada gratuita desde sua inauguração, o que contribui para sua enorme popularidade.

     Foto: DOMINIK KIM/Unsplash
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