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Países mais jovens do mundo: nações que nasceram recentemente e seus desafios

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Redação Flipar
  • <p>Nas últimas décadas, surgiram países recentes, que conquistaram independência no fim do século XX ou já no século XXI após disputas e administrações estrangeiras. Um levantamento da revista Superinteressante reuniu as dez nações mais jovens do mundo, destacando aquelas que se tornaram soberanas há poucos anos.</p>

    Nas últimas décadas, surgiram países recentes, que conquistaram independência no fim do século XX ou já no século XXI após disputas e administrações estrangeiras. Um levantamento da revista Superinteressante reuniu as dez nações mais jovens do mundo, destacando aquelas que se tornaram soberanas há poucos anos.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>As histórias dos “caçulas” do planeta mostram que a formação de países ainda está em curso no mundo atual. Muitas dessas nações enfrentam desafios como estruturar instituições políticas, fortalecer a economia e garantir serviços básicos à população. Trata-se de um processo complexo e contínuo.</p>

    As histórias dos “caçulas” do planeta mostram que a formação de países ainda está em curso no mundo atual. Muitas dessas nações enfrentam desafios como estruturar instituições políticas, fortalecer a economia e garantir serviços básicos à população. Trata-se de um processo complexo e contínuo.

     Foto: Imagem de beasternchen por Pixabay
  • <p>Além disso, precisam consolidar identidade nacional, com símbolos, leis e estruturas próprias, além de buscar reconhecimento internacional. A lista evidencia como fatores históricos e geopolíticos influenciam esses surgimentos. Entender essas nações ajuda a perceber como o mapa global segue dinâmico.</p>

    Além disso, precisam consolidar identidade nacional, com símbolos, leis e estruturas próprias, além de buscar reconhecimento internacional. A lista evidencia como fatores históricos e geopolíticos influenciam esses surgimentos. Entender essas nações ajuda a perceber como o mapa global segue dinâmico.

     Foto: Imagem de Monika Grafik por Pixabay
  • <p>1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência.</p>

    1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência.

     Foto: Divulgação
  • <p>Como o próprio nome indica, o país fica ao sul do Sudão. Ocupa uma área de cerca de 620 mil km², e sua capital é Juba. O Sudão do Sul tem aproximadamente 10,9 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).</p>

    Como o próprio nome indica, o país fica ao sul do Sudão. Ocupa uma área de cerca de 620 mil km², e sua capital é Juba. O Sudão do Sul tem aproximadamente 10,9 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).

     Foto: Reprodução/ Drew Binsky
  • <p>2º lugar: Kosovo, no sudeste da Europa. Localizado no noroeste da Península dos Bálcãs, o país conquistou sua independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008, ocupando a segunda posição da lista.</p>

    2º lugar: Kosovo, no sudeste da Europa. Localizado no noroeste da Península dos Bálcãs, o país conquistou sua independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008, ocupando a segunda posição da lista.

     Foto: Divulgação
  • <p>Kosovo fez parte da antiga Iugoslávia, que se dissolveu completamente em 2003. A capital do país é Pristina, e as línguas oficiais são o albanês e o sérvio.</p>

    Kosovo fez parte da antiga Iugoslávia, que se dissolveu completamente em 2003. A capital do país é Pristina, e as línguas oficiais são o albanês e o sérvio.

     Foto: Reprodução/ Davidsbeenhere
  • <p>3º lugar: Sérvia, no sudeste da Europa. Após a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia formou, junto com Montenegro, a nação chamada Sérvia e Montenegro. No entanto, movimentos separatistas levaram ao desmembramento em 2006, após 14 anos de união.</p>

    3º lugar: Sérvia, no sudeste da Europa. Após a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia formou, junto com Montenegro, a nação chamada Sérvia e Montenegro. No entanto, movimentos separatistas levaram ao desmembramento em 2006, após 14 anos de união.

     Foto: Divulgação
  • <p>Situada na Península dos Bálcãs, a Sérvia tem Belgrado como capital. O país abriga belas paisagens, monumentos históricos e uma população superior a 6 milhões de habitantes.</p>

    Situada na Península dos Bálcãs, a Sérvia tem Belgrado como capital. O país abriga belas paisagens, monumentos históricos e uma população superior a 6 milhões de habitantes.

     Foto: Reprodução/ Top 10 Places
  • <p>4º lugar: Montenegro. Um empate técnico com a “irmã” Sérvia nesta lista, já que ambas foram reconhecidas como independentes com apenas dois dias de diferença — sendo Montenegro, portanto, ligeiramente mais antigo.</p>

    4º lugar: Montenegro. Um empate técnico com a “irmã” Sérvia nesta lista, já que ambas foram reconhecidas como independentes com apenas dois dias de diferença — sendo Montenegro, portanto, ligeiramente mais antigo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Tem como capital Podgorica, e a língua oficial é o montenegrino. Bem menor que a Sérvia, o país possui cerca de 600 mil habitantes.</p>

    Tem como capital Podgorica, e a língua oficial é o montenegrino. Bem menor que a Sérvia, o país possui cerca de 600 mil habitantes.

     Foto: Reprodução/ touropia
  • <p>5Âº lugar: Timor-Leste, no Sudeste AsiÃ¡tico. Deixou de ser ocupado pela IndonÃ©sia em 20 de maio de 2002, tornando-se o primeiro Estado soberano do sÃ©culo XXI.</p>

    5Âº lugar: Timor-Leste, no Sudeste AsiÃ¡tico. Deixou de ser ocupado pela IndonÃ©sia em 20 de maio de 2002, tornando-se o primeiro Estado soberano do sÃ©culo XXI.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>A antiga colônia portuguesa tornou-se uma nação autônoma em 1975, mas, poucos dias depois, foi invadida pela Indonésia e anexada ao país, só reconquistando sua soberania 27 anos depois. É o único país da Ásia cuja língua oficial é o português.</p>

    A antiga colônia portuguesa tornou-se uma nação autônoma em 1975, mas, poucos dias depois, foi invadida pela Indonésia e anexada ao país, só reconquistando sua soberania 27 anos depois. É o único país da Ásia cuja língua oficial é o português.

     Foto: Reprodução/ Adrian_travelling
  • <p>6º lugar: Palau, localizado na Oceania. É o país mais novo do continente. Pouco conhecido mundialmente, Palau fez parte de um território sob administração dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.</p>

    6º lugar: Palau, localizado na Oceania. É o país mais novo do continente. Pouco conhecido mundialmente, Palau fez parte de um território sob administração dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

     Foto: Divulgação
  • <p>Conquistou sua independência apenas em 1994. Sua capital é Ngerulmud, e estima-se que menos de 20 mil pessoas vivam nesse pequeno país insular.</p>

    Conquistou sua independência apenas em 1994. Sua capital é Ngerulmud, e estima-se que menos de 20 mil pessoas vivam nesse pequeno país insular.

     Foto: Reprodução/ Visit Palau
  • <p>7Âº lugar: Eritreia, no nordeste da Ãfrica. O paÃ­s fazia parte da EtiÃ³pia e, apÃ³s cerca de 30 anos de luta pela independÃªncia, conseguiu tornar-se soberano em 1993.</p>

    7Âº lugar: Eritreia, no nordeste da Ãfrica. O paÃ­s fazia parte da EtiÃ³pia e, apÃ³s cerca de 30 anos de luta pela independÃªncia, conseguiu tornar-se soberano em 1993.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Tem Asmara como capital e cidade mais populosa. Embora sua Constituição estabeleça uma república presidencialista, o país nunca realizou eleições desde a independência.</p>

    Tem Asmara como capital e cidade mais populosa. Embora sua Constituição estabeleça uma república presidencialista, o país nunca realizou eleições desde a independência.

     Foto: Reprodução/ Displore
  • <p>8º lugar: República Tcheca, localizada na Europa Central. Tornou-se independente junto com a Eslováquia em 1º de janeiro de 1993. As duas nações formavam a antiga Tchecoslováquia, criada após o fim da Primeira Guerra Mundial.</p>

    8º lugar: República Tcheca, localizada na Europa Central. Tornou-se independente junto com a Eslováquia em 1º de janeiro de 1993. As duas nações formavam a antiga Tchecoslováquia, criada após o fim da Primeira Guerra Mundial.

     Foto: Divulgação
  • <p>A capital é Praga, também a cidade mais populosa, e estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam no país, cuja língua oficial é o tcheco.</p>

    A capital é Praga, também a cidade mais populosa, e estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam no país, cuja língua oficial é o tcheco.

     Foto: Jiuguang Wang wiki commons
  • <p>8Âº lugar (empate): EslovÃ¡quia, tambÃ©m localizada na Europa Central. Participou do mesmo processo de separaÃ§Ã£o da RepÃºblica Tcheca e, por isso, ocupa a oitava colocaÃ§Ã£o entre os paÃ­ses mais novos do mundo.</p>

    8Âº lugar (empate): EslovÃ¡quia, tambÃ©m localizada na Europa Central. Participou do mesmo processo de separaÃ§Ã£o da RepÃºblica Tcheca e, por isso, ocupa a oitava colocaÃ§Ã£o entre os paÃ­ses mais novos do mundo.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>A capital Bratislava é também a cidade mais populosa do país, que possui cerca de 5,7 milhões de habitantes. A língua oficial é o eslovaco, semelhante ao tcheco, embora apresente diferenças significativas.</p>

    A capital Bratislava é também a cidade mais populosa do país, que possui cerca de 5,7 milhões de habitantes. A língua oficial é o eslovaco, semelhante ao tcheco, embora apresente diferenças significativas.

     Foto: Imagem de Andrea por Pixabay
  • <p>10º lugar: Macedônia, localizada no sudeste da Europa. O país passou a ser reconhecido como independente pela ONU em 1993 e fecha o grupo das dez nações mais jovens do mundo.</p>

    10º lugar: Macedônia, localizada no sudeste da Europa. O país passou a ser reconhecido como independente pela ONU em 1993 e fecha o grupo das dez nações mais jovens do mundo.

     Foto: Divulgação
  • <p>É mais um dos países que se separaram da antiga Iugoslávia durante a década de 1990. Possui cerca de 2,1 milhões de habitantes, tem como língua oficial o macedônio, e sua capital é Escópia.</p>

    É mais um dos países que se separaram da antiga Iugoslávia durante a década de 1990. Possui cerca de 2,1 milhões de habitantes, tem como língua oficial o macedônio, e sua capital é Escópia.

     Foto: Reprodução/ Alina Mcleod
  • <p>ObservaÃ§Ã£o: alguns portais apontam Barbados, no Caribe, como a naÃ§Ã£o mais jovem do mundo, por ter se tornado uma repÃºblica em 2021, ao romper com a Monarquia BritÃ¢nica. No entanto, Barbados jÃ¡ existe como paÃ­s independente desde 30 de novembro de 1966.</p>

    ObservaÃ§Ã£o: alguns portais apontam Barbados, no Caribe, como a naÃ§Ã£o mais jovem do mundo, por ter se tornado uma repÃºblica em 2021, ao romper com a Monarquia BritÃ¢nica. No entanto, Barbados jÃ¡ existe como paÃ­s independente desde 30 de novembro de 1966.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Embora tenha permanecido por décadas sob a autoridade da Rainha Elizabeth II, Barbados já era um país independente. A situação era semelhante à de 42 outras nações, como Austrália e Jamaica, que reconhecem a monarquia britânica como chefe de Estado.</p>

    Embora tenha permanecido por décadas sob a autoridade da Rainha Elizabeth II, Barbados já era um país independente. A situação era semelhante à de 42 outras nações, como Austrália e Jamaica, que reconhecem a monarquia britânica como chefe de Estado.

     Foto: Imagem Free de NT Franklin por Pixabay
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